Southeast Asia Blockchain Week กลับสู่กรุงเทพฯ อีกครั้งเป็นปีที่ 3

News provided by

Southeast Asia Blockchain Week (SEABW)

16 Apr, 2026, 09:00 CST

SEABW 2026 จะจัดขึ้นวันที่ 20–21 พฤษภาคม TRUE ICON HALL, ICONSIAM ในช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

กรุงเทพฯ, 16 เมษายน 2026 /PRNewswire/ -- Southeast Asia Blockchain Week (SEABW) เตรียมกลับมาจัดอีกครั้งที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18–24 พฤษภาคม 2026 โดยงานนี้จัดขึ้นโดย Hashed กองทุน Venture Capital ด้าน Web3 ระดับโลก และ ShardLab ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรม ซึ่งดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของประเทศไทย โดย SEABW ถือเป็นงานประชุมบล็อกเชนระดับแนวหน้าของภูมิภาค

การจัดงานครั้งที่ 3 นี้จะรวบรวมผู้นำระดับโลกในวงการ Web3 นักลงทุนสถาบัน และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมจากการเก็งกำไรไปสู่การใช้งานจริงในโลกความเป็นจริง

SEABW 2026 จะจัดขึ้นวันที่ 20–21 พฤษภาคม ณ TRUE ICON HALL, ICONSIAM ในช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
SEABW 2026 จะมุ่งเน้น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ Regulatory Frontier, Institutional Verticalization, RWA 2.0, The Agentic Economy และ The Base Layer Imperative โดย Hojin Kim ซีอีโอของ ShardLab ได้กล่าวถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของงานในปีนี้ว่า:

"ภายในปี 2026 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พัฒนาเป็น 'ศูนย์กลางมูลค่า' ระดับโลก ที่เส้นแบ่งระหว่างการเงินสถาบันและแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคในชีวิตประจำวันเริ่มเลือนหาย ที่ ShardLab เราเห็นว่าภูมิภาคนี้กำลังเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่ง Agentic AI และโครงสร้างพื้นฐานแบบ on-chain ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนผู้ใช้นับล้านในชีวิตประจำวัน SEABW 2026 ถูกออกแบบให้เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่นำ Web3 สู่ผู้คนในวงกว้าง เชื่อมโยงโปรโตคอลล้ำสมัยเข้ากับประสบการณ์จริงของประชากรดิจิทัลที่มีความเคลื่อนไหวสูงที่สุดในโลก"

ทำไมต้องกรุงเทพฯ และทำไมต้องตอนนี้

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนผ่านจากศูนย์กลางความสนใจของนักลงทุนรายย่อย ไปสู่ผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถาบัน โดยประเทศไทยกำลังเป็นผู้นำในภูมิภาค ด้วยการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไทยอนุมัติ Crypto ETFs การเปิดให้ซื้อขาย Futures ภายใต้การกำกับดูแลใน TFEX และการยกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุน ซึ่งสะท้อนถึงตลาดที่กำลังผสานเข้ากับระบบการเงินอย่างจริงจัง

พร้อมกันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้พัฒนา sandbox สำหรับระบบการชำระเงินแบบ programmable และให้การรับรอง stablecoin สำคัญอย่างเป็นทางการ โดยมีสถาบันชั้นนำอย่าง SCBX เป็นแกนหลักของตลาด

เพื่อสะท้อนความสำคัญนี้ SCBX ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Main Sponsor) ของ SEABW 2026 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับระบบการเงินของไทยอย่างลึกซึ้ง และตอกย้ำความมุ่งมั่นของ SCBX ในการเป็นผู้นำการบรรจบกันของการเงินแบบดั้งเดิมและเศรษฐกิจ on-chain

มีอะไรใหม่ใน SEABW 2026

โปรแกรมปี 2026 จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ โดย Main Stage จะเจาะประเด็นสำคัญของอุตสาหกรรม ขณะที่ Exhibition และ Spotlight Stage เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาได้เข้าถึงกลุ่มนักลงทุนสถาบันโดยตรง

นอกจากนี้ ยังมี Hackathon ภายใต้ชื่อ "Play to Build" ที่จะพานักพัฒนาจากแนวคิดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์จริง และปิดท้ายด้วย Demo Day สำหรับนักลงทุน

อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ Exclusive Institutional Roundtables ซึ่งเป็นการประชุมแบบปิดที่เชื่อมโยงกองทุน ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดน

เพื่อขยายการเข้าถึงระบบนิเวศ ผู้เข้าร่วมทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีในปี 2026 ขณะที่โปรแกรมพิเศษแบบคัดเลือกจะสงวนไว้สำหรับผู้บริหารระดับสูงและพันธมิตร

SEABW 2026 จัดขึ้นในช่วงเวลาที่บทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดอนาคตของ "มูลค่า" ไปพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมนี้ที่กรุงเทพฯ

ปักหมุดวันสำคัญ:

  • วันที่: 20–21 พฤษภาคม 2026
  • สถานที่: TRUE ICON HALL, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจองบัตรได้ที่ www.seablockchainweek.org

สำหรับสื่อมวลชน: [email protected]

SOURCE Southeast Asia Blockchain Week (SEABW)

Southeast Asia Blockchain Week Returns to Bangkok for Its Third Edition

Southeast Asia Blockchain Week (SEABW) officially returns to Bangkok from May 18 to 24, 2026. Organized by global Web3 venture capital Hashed and its ...
Southeast Asia Blockchain Week Kembali ke Bangkok untuk Edisi Ketiga

Southeast Asia Blockchain Week (SEABW) secara rasmi kembali ke Bangkok dari 18 hingga 24 Mei 2026. Dianjurkan oleh Hashed, firma modal teroka Web3...
