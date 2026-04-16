Southeast Asia Blockchain Week กลับสู่กรุงเทพฯ อีกครั้งเป็นปีที่ 3
News provided bySoutheast Asia Blockchain Week (SEABW)
16 Apr, 2026, 09:00 CST
SEABW 2026 จะจัดขึ้นวันที่ 20–21 พฤษภาคม ณ TRUE ICON HALL, ICONSIAM ในช่วงเวลาสำคัญของการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรุงเทพฯ, 16 เมษายน 2026 /PRNewswire/ -- Southeast Asia Blockchain Week (SEABW) เตรียมกลับมาจัดอีกครั้งที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18–24 พฤษภาคม 2026 โดยงานนี้จัดขึ้นโดย Hashed กองทุน Venture Capital ด้าน Web3 ระดับโลก และ ShardLab ห้องปฏิบัติการด้านนวัตกรรม ซึ่งดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของประเทศไทย โดย SEABW ถือเป็นงานประชุมบล็อกเชนระดับแนวหน้าของภูมิภาค
การจัดงานครั้งที่ 3 นี้จะรวบรวมผู้นำระดับโลกในวงการ Web3 นักลงทุนสถาบัน และผู้กำหนดนโยบาย เพื่อผลักดันการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมจากการเก็งกำไรไปสู่การใช้งานจริงในโลกความเป็นจริง
SEABW 2026 จะมุ่งเน้น 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ Regulatory Frontier, Institutional Verticalization, RWA 2.0, The Agentic Economy และ The Base Layer Imperative โดย Hojin Kim ซีอีโอของ ShardLab ได้กล่าวถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของงานในปีนี้ว่า:
"ภายในปี 2026 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พัฒนาเป็น 'ศูนย์กลางมูลค่า' ระดับโลก ที่เส้นแบ่งระหว่างการเงินสถาบันและแอปพลิเคชันสำหรับผู้บริโภคในชีวิตประจำวันเริ่มเลือนหาย ที่ ShardLab เราเห็นว่าภูมิภาคนี้กำลังเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ซึ่ง Agentic AI และโครงสร้างพื้นฐานแบบ on-chain ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีที่มองไม่เห็นอีกต่อไป แต่เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนผู้ใช้นับล้านในชีวิตประจำวัน SEABW 2026 ถูกออกแบบให้เป็นเวทีสำคัญสำหรับผู้สร้างสรรค์ที่นำ Web3 สู่ผู้คนในวงกว้าง เชื่อมโยงโปรโตคอลล้ำสมัยเข้ากับประสบการณ์จริงของประชากรดิจิทัลที่มีความเคลื่อนไหวสูงที่สุดในโลก"
ทำไมต้องกรุงเทพฯ และทำไมต้องตอนนี้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้เปลี่ยนผ่านจากศูนย์กลางความสนใจของนักลงทุนรายย่อย ไปสู่ผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับสถาบัน โดยประเทศไทยกำลังเป็นผู้นำในภูมิภาค ด้วยการที่สำนักงาน ก.ล.ต. ไทยอนุมัติ Crypto ETFs การเปิดให้ซื้อขาย Futures ภายใต้การกำกับดูแลใน TFEX และการยกเว้นภาษีกำไรจากการลงทุน ซึ่งสะท้อนถึงตลาดที่กำลังผสานเข้ากับระบบการเงินอย่างจริงจัง
พร้อมกันนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังได้พัฒนา sandbox สำหรับระบบการชำระเงินแบบ programmable และให้การรับรอง stablecoin สำคัญอย่างเป็นทางการ โดยมีสถาบันชั้นนำอย่าง SCBX เป็นแกนหลักของตลาด
เพื่อสะท้อนความสำคัญนี้ SCBX ได้เข้าร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลัก (Main Sponsor) ของ SEABW 2026 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการสินทรัพย์ดิจิทัลเข้ากับระบบการเงินของไทยอย่างลึกซึ้ง และตอกย้ำความมุ่งมั่นของ SCBX ในการเป็นผู้นำการบรรจบกันของการเงินแบบดั้งเดิมและเศรษฐกิจ on-chain
มีอะไรใหม่ใน SEABW 2026
โปรแกรมปี 2026 จะมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมที่มีคุณภาพ โดย Main Stage จะเจาะประเด็นสำคัญของอุตสาหกรรม ขณะที่ Exhibition และ Spotlight Stage เปิดโอกาสให้ผู้พัฒนาได้เข้าถึงกลุ่มนักลงทุนสถาบันโดยตรง
นอกจากนี้ ยังมี Hackathon ภายใต้ชื่อ "Play to Build" ที่จะพานักพัฒนาจากแนวคิดสู่การสร้างผลิตภัณฑ์จริง และปิดท้ายด้วย Demo Day สำหรับนักลงทุน
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญคือ Exclusive Institutional Roundtables ซึ่งเป็นการประชุมแบบปิดที่เชื่อมโยงกองทุน ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อสร้างความร่วมมือข้ามพรมแดน
เพื่อขยายการเข้าถึงระบบนิเวศ ผู้เข้าร่วมทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีในปี 2026 ขณะที่โปรแกรมพิเศษแบบคัดเลือกจะสงวนไว้สำหรับผู้บริหารระดับสูงและพันธมิตร
SEABW 2026 จัดขึ้นในช่วงเวลาที่บทบาทของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในระบบการเงินดิจิทัลระดับโลกมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดอนาคตของ "มูลค่า" ไปพร้อมกันในเดือนพฤษภาคมนี้ที่กรุงเทพฯ
ปักหมุดวันสำคัญ:
- วันที่: 20–21 พฤษภาคม 2026
- สถานที่: TRUE ICON HALL, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
- ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและจองบัตรได้ที่ www.seablockchainweek.org
สำหรับสื่อมวลชน: [email protected]
SOURCE Southeast Asia Blockchain Week (SEABW)
