Southeast Asia Blockchain Week Kembali ke Bangkok untuk Edisi Ketiga

SEABW 2026 akan berlangsung pada 20–21 Mei di TRUE ICON HALL, ICONSIAM, ketika Asia Tenggara memasuki fasa penting dalam pembangunan aset digital

BANGKOK, 16 April 2026 /PRNewswire/ -- Southeast Asia Blockchain Week (SEABW) secara rasmi kembali ke Bangkok dari 18 hingga 24 Mei 2026. Dianjurkan oleh Hashed, firma modal teroka Web3 global, bersama ShardLab—makmal inovasi yang beroperasi di bawah kerjasama strategik dengan SCBX, kumpulan teknologi kewangan terkemuka Thailand—SEABW merupakan persidangan blockchain utama di rantau ini.

Edisi ketiga ini menghimpunkan pemimpin global Web3, pelabur institusi, dan pembuat dasar untuk mengalihkan naratif industri daripada spekulasi kepada integrasi dunia sebenar.

SEABW 2026 akan memfokuskan kepada lima tema utama: Regulatory Frontier, Institutional Verticalization, RWA 2.0, The Agentic Economy, dan The Base Layer Imperative. Hojin Kim, CEO ShardLab, menekankan kepentingan strategik agenda tahun ini:

"Menjelang 2026, Asia Tenggara telah berkembang menjadi 'Powerhouse of Value' global, di mana sempadan antara kewangan institusi dan aplikasi pengguna harian semakin kabur. Di ShardLab, kami melihat rantau ini menerajui perubahan besar apabila Agentic AI dan infrastruktur on-chain bukan lagi teknologi yang tidak kelihatan, tetapi alat penting yang memperkasakan jutaan pengguna dalam kehidupan harian mereka. SEABW 2026 direka sebagai platform utama bagi para visioner yang membawa Web3 kepada masyarakat luas, menghubungkan protokol canggih dengan pengalaman dunia sebenar daripada populasi digital paling dinamik di dunia."

Mengapa Bangkok? Mengapa Sekarang?

Asia Tenggara telah beralih daripada pusat minat runcit kepada peneraju global dalam infrastruktur institusi. Thailand kini menetapkan penanda aras serantau; kelulusan crypto ETF oleh SEC Thailand, dagangan futures terkawal di TFEX, serta pengecualian cukai keuntungan modal mencerminkan pasaran yang sedang mengalami integrasi aktif.

Selain itu, Bank of Thailand telah memperkenalkan sandbox pembayaran boleh atur cara (programmable) dan memberikan kelulusan rasmi kepada stablecoin utama, dengan institusi terkemuka seperti SCBX menjadi tonggak utama pasaran.

Menandakan pencapaian ini, SCBX telah menyertai SEABW 2026 sebagai Penaja Utama (Main Sponsor). Kerjasama ini menonjolkan integrasi mendalam aset digital ke dalam teras kewangan Thailand serta mengukuhkan komitmen SCBX dalam menerajui penyatuan antara kewangan tradisional dan ekonomi on-chain.

Apa yang Baharu di SEABW 2026?

Program 2026 memberi tumpuan kepada penglibatan berkualiti tinggi. Main Stage akan membincangkan isu-isu utama industri, manakala Exhibition dan Spotlight Stage memberikan peluang kepada para pembina (builders) untuk berhubung secara langsung dengan audiens institusi.

Hackathon "Play to Build" akan membawa pembangun daripada idea ke produk, dengan kemuncaknya Demo Day untuk para pelabur.

Salah satu ciri utama ialah Exclusive Institutional Roundtables, sesi tertutup yang menghubungkan dana pelaburan, pemain infrastruktur, dan pengawal selia untuk membina kerjasama rentas sempadan.

Bagi meluaskan akses kepada ekosistem, kemasukan umum (General Admission) adalah percuma untuk edisi 2026, manakala program khas terpilih dikhaskan untuk peserta kanan dan rakan kongsi.

SEABW 2026 berlangsung pada saat peranan Asia Tenggara dalam kewangan digital global semakin penting. Sertai kami di Bangkok pada bulan Mei ini untuk bersama-sama membentuk masa depan nilai.

Tandakan Tarikh Anda:

Tarikh: 20–21 Mei 2026

Lokasi: TRUE ICON HALL, Bangkok, Thailand

