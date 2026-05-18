TDConnex Resmikan Pabrik "Micro-precision" Canggih di Xiamen, Perkuat Kapasitas Global untuk Rantai Pasok Masa Depan

Peresmian pabrik keenam di Xiamen menjadi bagian dari strategi TDConnex dalam membangun kemampuan manufaktur guna mendukung rantai pasok masa depan. Saat ini, TDConnex melayani berbagai pelanggan teknologi global melalui aktivitas operasional di Tiongkok, Singapura, dan India, serta lebih dari 50 kapabilitas manufaktur yang terintegrasi penuh dalam sistem produksi berskala besar dan otomatisasi tinggi — jaringan produksi yang disebut TDConnex sebagai "hyperscale manufacturing".

Pabrik keenam di Xiamen merupakan salah satu proyek ekspansi MIM terbesar dalam industri manufaktur presisi selama beberapa tahun terakhir. Fasilitas ini menghadirkan lini produksi MIM generasi terbaru yang mampu memproduksi komponen logam berkekuatan tinggi dengan ukuran sangat kecil dan kompleks untuk perangkat elektronik premium. Melengkapi kapasitas produksi MIM dari pabrik sebelumnya yang dibangun di Xiamen, TDConnex kini memiliki salah satu fasilitas manufaktur MIM terbesar di dunia yang melayani industri teknologi.

Pabrik baru tersebut beralamat di No. 6 Dingshan East Road, Dongfu Street, Distrik Haicang, Kota Xiamen, berdekatan dengan kompleks produksi TDConnex lain. Lokasi ini dirancang khusus untuk kolaborasi manufaktur dan keahlian teknik di seluruh operasional TDConnex. Integrasi fasilitas tersebut mempercepat peningkatan kapasitas produksi, transfer kemampuan antarlokasi yang lebih mendalam, serta koordinasi operasional yang lebih erat untuk melayani pelanggan global TDConnex.

Pabrik keenam di Xiamen dibangun dari nol, hanya dalam waktu empat bulan. Hal ini mencerminkan kelincahan TDConnex dalam mendukung kebutuhan perusahaan teknologi yang paling inovatif di dunia. Saat ini, fasilitas tersebut telah beroperasi penuh dan seluruh kapasitas produksinya dialokasikan untuk memenuhi permintaan pelanggan lama.

"Pabrik keenam di Xiamen membuktikan kemampuan TDConnex dalam memenuhi kebutuhan pelanggan teknologi global terhadap kecepatan dan presisi tinggi," ujar Thanga Venkatachalam, CEO, TDConnex. "Kami berhasil membangun fasilitas produksi berskala besar dengan kapabilitas canggih dalam waktu singkat, serta sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pencapaian ini mencerminkan dedikasi luar biasa dari tim global kami, serta dukungan kuat dari pemerintah daerah dan mitra regional yang turut terlibat mewujudkan pabrik ini," jelasnya.

"Tren perangkat elektronik yang semakin tipis, ringan, dan cerdas turut mendorong permintaan terhadap komponen micro-precision canggih, terutama komponen logam berukuran kecil dengan kekuatan tinggi yang diproduksi melalui teknologi Metal Injection Molding (MIM). Kami sangat mengapresiasi kemitraan yang terjalin bersama pelanggan, serta siap mendukung mereka melalui ekspansi kapabilitas global guna mempercepat pengembangan produk elektronik generasi baru yang lebih maju," katanya.

Peresmian pabrik keenam di Xiamen terwujud berkat kerja sama erat dengan Haitou Group, serta dukungan pemerintah Kota Xiamen dan Provinsi Fujian. Kolaborasi jangka panjang tersebut berperan penting dalam memperluas jejak operasional TDConnex di Xiamen selama satu dekade terakhir. Saat beroperasi penuh, pabrik ini mampu menciptakan sekitar 3.000-4.000 lapangan kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung di kawasan tersebut, sekaligus memperkuat kontribusi TDConnex terhadap ekosistem manufaktur lokal.

Ekspansi ini menjadi bagian dari pertumbuhan global TDConnex. Di India, TDConnex tengah memperluas kompleks manufaktur seluas 22 hektar di SIPCOT, Tamil Nadu, guna membangun kapabilitas manufaktur canggih yang melayani pelanggan teknologi global. Melalui jaringan operasional di Tiongkok, Singapura, dan India, TDConnex terus berinvestasi dalam kapasitas manufaktur canggih, serta memperkuat kemampuan teknik dan ketahanan rantai pasok bagi pelanggan global.

Tentang TDConnex

TDConnex menyediakan solusi manufaktur untuk rantai pasok masa depan. TDConnex berkomitmen membantu pemimpin teknologi global menciptakan dan menghadirkan produk yang mengubah cara manusia hidup dan bekerja. Saat ini, komponen micro-precision mutakhir TDConnex digunakan lebih dari satu miliar produk teknologi di seluruh dunia. TDConnex juga mendukung pelanggan mengembangkan produk elektronik generasi baru yang lebih berkelanjutan dan lebih maju.

