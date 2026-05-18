TDConnex เปิดโรงงานผลิตไมโครพรีซิชันขั้นสูงในเซี่ยเหมิน ขยายความสามารถระดับโลกสำหรับห่วงโซ่อุปทานแห่งอนาคต

News provided by

TDConnex

18 May, 2026, 23:19 CST

โรงงานแห่งใหม่แห่งที่ 6 (Factory 6) ขนาด 800,000 ตารางฟุต จะช่วยเพิ่มผลผลิตการฉีดขึ้นรูปโลหะของ TDConnex ได้มากกว่า 1 พันล้านชิ้นต่อปีด้วยระบบอัตโนมัติสุดล้ำ

เซี่ยเหมิน, จีน, 18 พ.ค. 2569 /PRNewswire/ -- TDConnex ผู้นำระดับโลกด้านการผลิตชิ้นส่วนความแม่นยำสูงระดับไมโคร (micro-precision) ประกาศเปิดโรงงานผลิตแห่งที่หกในวันนี้ โดยโรงงานแห่งใหม่ขนาด 800,000 ตารางฟุต สร้างขึ้นโดยเฉพาะที่เซี่ยเหมิน ประเทศจีน จะผลิตชิ้นส่วนขนาดเล็กที่มีความแม่นยำสูงหลายล้านชิ้นสำหรับผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีที่ต้องการความแม่นยำสูงที่สุดในโลก โดยมีกำลังการผลิต Metal Injection Molding (MIM) หรือการฉีดขึ้นรูปโลหะ ที่ขยายตัวอย่างมากเป็นหัวใจหลัก

TDConnex opens advanced micro-precision factory in Xiamen, scaling global capabilities for tomorrow’s supply chain
การเปิดโรงงานเซียะเหมิน 6 เป็นการเดินหน้ากลยุทธ์ของ TDConnex ในการสร้างความสามารถการผลิตสำหรับห่วงโซ่อุปทานในอนาคต ส่วนในปัจจุบัน บริษัทให้บริการลูกค้าเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกจากศูนย์ปฏิบัติการทั่วประเทศจีน สิงคโปร์ และอินเดีย มอบความสามารถการผลิตมากกว่า 50 รายการที่บูรณาการเต็มรูปแบบเข้ากับโครงสร้างการผลิตขนาดใหญ่ที่มีระบบอัตโนมัติสูง ที่ TDConnex เรียกว่า "การผลิตระดับไฮเปอร์สเกล"

โรงงานเซี่ยเหมิน 6 นับเป็นการขยายกำลังการผลิต MIM ครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนความแม่นยำสูงในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โรงงานแห่งนี้ได้นำสายการผลิต MIM รุ่นใหม่ที่สามารถผลิตชิ้นส่วนโลหะที่มีความแข็งแรงสูง ขนาดเล็กที่สุด และซับซ้อนที่สุด ซึ่งใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับพรีเมียมสำหรับผู้บริโภค มาใช้งานร่วมกับกำลังการผลิต MIM เดิมของ TDConnex ในโรงงานเซี่ยเหมินที่อยู่ติดกัน บริษัทจึงมีฐานการผลิต MIM ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่ให้บริการแก่อุตสาหกรรมเทคโนโลยี

โรงงานแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่เลขที่ 6 ถนนติงซานตะวันออก ถนนตงฟู่ เขตไห่ชาง เมืองเซี่ยเหมิน ติดกับโรงงานเดิมของ TDConnex ในเมืองเซี่ยเหมิน และออกแบบมาเพื่อแบ่งปันขีดสามารถการผลิตและองค์ความรู้ด้านวิศวกรรมทั่วทั้งการดำเนินงานของบริษัท การรวมพื้นที่โรงงานเข้าด้วยกันจะช่วยให้การเพิ่มกำลังการผลิตรวดเร็วขึ้น การถ่ายทอดความสามารถระหว่างสถานที่ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการประสานงานด้านการดำเนินงานแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อให้บริการแก่ฐานลูกค้าทั่วโลกของ TDConnex

โรงงานเซี่ยเหมิน 6 สร้างเสร็จในเวลาเพียงสี่เดือน ซึ่งเป็นความเร็วที่สะท้อนให้เห็นความคล่องตัวชั้นนำอุตสาหกรรมของ TDConnex ในการสนับสนุนลูกค้าด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก โดยโรงงานแห่งนี้ได้เริ่มการผลิตเชิงปฏิบัติการแล้วและพร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีอยู่

"โรงงานเซี่ยเหมิน 6 สะท้อนให้เห็นวัตถุประสงค์ที่สร้าง TDConnex ขึ้นมา นั่นคือการตอบสนองความเร็วและความแม่นยำที่ลูกค้าเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สุดในโลกต้องการ" Thanga Venkatachalam ซีอีโอของ TDConnex กล่าว "การสร้างโรงงานที่มีขนาดและความสามารถเช่นนี้ได้ภายในเวลาที่ลูกค้าต้องการนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรามีบุคลากรที่ยอดเยี่ยมในทุกการดำเนินงานทั่วโลก รวมถึงเมืองเซี่ยเหมินและพันธมิตรระดับภูมิภาคที่ได้ร่วมมือกับเราสร้างโรงงานแห่งใหม่นี้"

"เนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีขนาดบางลง เบาลง และฉลาดขึ้น ความต้องการชิ้นส่วนความแม่นยำสูงขั้นสูงจึงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งชิ้นส่วนโลหะขนาดเล็กที่มีความแข็งแรงสูง ซึ่งเทคโนโลยี MIM สามารถทำได้  เราซาบซึ้งอย่างยิ่งที่ลูกค้าเป็นพันธมิตรกับเรา และหวังว่าจะได้ส่งมอบให้แก่พวกเขาต่อไป ในขณะที่เราขยายความสามารถไปทั่วโลกเพื่อขับเคลื่อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงรุ่นใหม่"

การเปิดโรงงานเซี่ยเหมิน 6 เกิดขึ้นได้เนื่องจากความร่วมมือใกล้ชิดกับ Haitou Group และการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองเซี่ยเหมินและหน่วยงานระดับมณฑลฝูเจี้ยน ซึ่งความร่วมมืออันยาวนานของหน่วยงานเหล่านี้กับ TDConnex มีบทบาทสำคัญในการขยายฐานการดำเนินงานของบริษัทในเซี่ยเหมินตลอดทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อดำเนินการเต็มกำลัง คาดว่าโรงงานเซี่ยเหมิน 6 จะสนับสนุนการจ้างงานทางตรงและทางอ้อมประมาณ 3,000 ถึง 4,000 ตำแหน่งทั่วทั้งภูมิภาค ซึ่งจะช่วยตรึงบทบาทของ TDConnex ในระบบนิเวศการผลิตในท้องถิ่นให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ความสำเร็จครั้งสำคัญนี้เป็นส่วนหนึ่งของช่วงเวลาการขยายธุรกิจไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องของ TDConnex โดยในอินเดีย บริษัทได้ลงทุนขยายโรงงานผลิตขนาด 22 เอเคอร์ที่ SIPCOT ในรัฐทมิฬนาฑู ซึ่งเป็นที่ตั้งของการสร้างความสามารถการผลิตขั้นสูงเพื่อให้บริการลูกค้าด้านเทคโนโลยีระดับโลก TDConnex ยังเดินหน้าลงทุนด้านกำลังการผลิตขั้นสูง ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม และความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องในธุรกิจต่าๆ ทั่วทั้งการดำเนินงานในจีน สิงคโปร์ และอินเดีย เพื่อให้บริการลูกค้าทั่วโลก

เกี่ยวกับ TDConnex 

TDConnex ให้บริการด้านการผลิตสำหรับห่วงโซ่อุปทานแห่งอนาคต บริษัทมุ่งมั่นอย่างยิ่งที่จะช่วยผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกให้สร้างสรรค์และส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการทำงานของโลก ปัจจุบัน ชิ้นส่วนความแม่นยำสูงระดับไมโครของเรามีอยู่ในผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีมากกว่าพันล้านชิ้นทั่วโลก และเรามุ่งเน้นที่จะช่วยลูกค้าสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ที่ยั่งยืนและล้ำสมัยยิ่งขึ้นสำหรับอนาคต

TDConnex buka kilang mikro-ketepatan termaju di Xiamen, perluas keupayaan global untuk rantaian bekalan masa depan

Banking & Financial Services

Electronic Design Automation

Computer & Electronics

Supply Chain/Logistics

