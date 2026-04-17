Xinhua Silk Road: ยักษ์ใหญ่ไป๋จิ่วจีน ชูอัตลักษณ์ประณีตศิลป์ พร้อมรุกขยายความร่วมมือกลุ่มประเทศซีกโลกใต้
News provided byXinhua Silk Road
17 Apr, 2026, 22:15 CST
ปักกิ่ง, 17 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- เนื่องในโอกาสที่การประชุม Global South Financiers Forum ประจำปี 2569 ได้เปิดประตูสู่ความร่วมมือเชิงลึกเมื่อไม่นานมานี้ คุณ Wu Yuefei รองประธานและผู้จัดการทั่วไปของบริษัทผู้ผลิตไป๋จิ่วจีนอย่าง Fenjiu Group ได้ร่วมเน้นย้ำหัวใจสำคัญในความพิถีพิถันของงานฝีมือที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ตลอดจนความพร้อมในการเปิดรับความร่วมมือเพื่อสร้างอนาคตร่วมกัน
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้ผลิตไป๋จิ่วรายนี้ได้จัดกิจกรรม Qinghua Fenjiu Night ซึ่งมีการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในธีมเครื่องลายครามสีน้ำเงินขาวอันเป็นเอกลักษณ์ เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารสถาบันการเงิน นักวิชาการ และตัวแทนจากภาคอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ ที่มาร่วมงานในครั้งนี้
คุณ Wu ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของแบรนด์ผ่านวัฒนธรรมการดื่มที่เป็นความสนใจร่วมกัน โดยระบุว่าความนิยมที่ยั่งยืนของ Fenjiu ในประเทศจีนนั้น เกิดจากการยึดมั่นในคุณภาพที่หยั่งรากลึกมาจากความประณีตพิถีพิถันของงานฝีมือดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา
นอกจากนี้ คุณ Wu ยังเปิดเผยว่า Fenjiu Group เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมหรือการเงิน การมุ่งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ในระยะยาว คือหนทางเดียวที่จะฝ่าฟันความท้าทายต่าง ๆ ของยุคสมัยไปได้
ในฐานะพันธมิตรหลักของการประชุมครั้งนี้ Fenjiu Group ซึ่งมีประวัติศาสตร์การกลั่นไป๋จิ่วที่ผ่านร้อนผ่านหนาวเคียงคู่มากับอุตสาหกรรมไป๋จิ่วจีน ถือเป็นตัวอย่างของผู้ผลิตที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับเทคนิคการผลิตและคุณภาพระดับพรีเมียมอย่างไม่เสื่อมคลาย
ในมุมมองของคุณ Wu นั้น ไป๋จิ่วประเภทหอมละมุนไม่ได้เป็นเรื่องของสไตล์เพียงเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงทัศนคติที่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาที่เปิดกว้าง โปร่งใส และพร้อมโอบรับความหลากหลาย เพื่อให้พันธมิตรทั่วโลกสามารถเติบโตไปพร้อมกันผ่านความร่วมมือที่กว้างขวางในระดับสากล
ปัจจุบัน Fenjiu Group พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาวัฒนธรรมสุราดั้งเดิมของจีนให้มีความทันสมัย เพื่อให้ไป๋จิ่วจีนกวาดส่วนแบ่งตลาดในเวทีโลกได้มากขึ้น
นับจนถึงเมื่อสิ้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ผลิตภัณฑ์ของ Fenjiu ได้ส่งออกไปยังกว่า 60 ประเทศและภูมิภาคทั่วโลก ผ่านเครือข่ายการตลาดที่ครอบคลุมถึง 5 ทวีป ตลอดจนจุดจำหน่ายสินค้าปลอดภาษีในท่าด่านสำคัญทั่วโลก
นอกจากนี้ ในค่ำคืนของงาน Qinghua Fenjiu Night ยังมีการแสดงระบำจีนดั้งเดิมที่บอกเล่าเรื่องราวการค้าไป๋จิ่วบนเส้นทางสายไหมในอดีต ซึ่งคุณ Wu ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน Global South Financiers Forum ประจำปี 2569 พร้อมเชิญชวนให้ร่วมแสวงหาลู่ทางสู่ความร่วมมือในระยะยาวเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ณ ศูนย์ National Financial Information Center ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานประชุมดังกล่าวระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม โซนจัดแสดงค็อกเทลจาก Fenjiu ยังได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติที่มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ลิงก์ข่าวต้นฉบับ: https://en.imsilkroad.com/p/350217.html
