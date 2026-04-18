Xinhua Silk Road: Produsen "Baijiu" asal Tiongkok Soroti Warisan Keahlian Lokal dan Prinsip Keterbukaan demi Memperluas Kerja sama "Global South"

Pada 24 Maret, produsen baijiu tersebut menggelar acara "Qinghua Fenjiu Night" yang menampilkan produk bertema porselen bernuansa biru-putih. Acara ini dihadiri pimpinan lembaga keuangan, akademisi, serta pelaku industri dari dalam dan luar negeri.

Dalam acara tersebut, Wu menyoroti pentingnya brand storytelling melalui produk minuman sebagai titik temu budaya. Ia menilai, popularitas Fenjiu yang bertahan lama di pasar domestik tidak terlepas dari komitmen pada kualitas yang didukung teknik produksi tradisional yang telah teruji waktu.

Wu juga menegaskan, baik di sektor industri maupun keuangan, pembangunan jangka panjang yang berlandaskan kualitas produk menjadi satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan zaman.

Sebagai mitra utama dalam acara tersebut, Fenjiu Group—memiliki sejarah panjang dalam industri baijiu Tiongkok—merupakan produsen yang konsisten menyempurnakan teknik produksi sekaligus menjaga standar kualitas premium.

Menurut Wu, baijiu dengan cita rasa halus bukan sekadar gaya, melainkan juga mencerminkan pola pikir terbuka, transparan, dan inklusif. Pendekatan ini dapat mendorong mitra global untuk berkembang melalui kerja sama yang luas.

Saat ini, Fenjiu Group terus memperluas langkah melalui transformasi kreatif dan inovasi dalam budaya minuman tradisional Tiongkok, sekaligus membidik pangsa pasar global yang lebih besar.

Hingga akhir Maret lalu, produk Fenjiu telah diekspor ke lebih dari 60 negara dan wilayah melalui jaringan pemasaran yang mencakup lima benua, serta berbagai gerai duty-free utama di dunia.

Dalam suasana Qinghua Fenjiu Night, pertunjukan tari tradisional Tiongkok turut menghidupkan kembali jejak perdagangan baijiu di Jalur Sutra kuno. Wu pun mengajak peserta Forum Global South Financiers 2026 untuk menjajaki kerja sama yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Acara yang digelar pada 25–26 Maret di National Financial Information Center, Beijing, ini juga menampilkan aula pameran koktail Fenjiu yang mendapat apresiasi luas dari peserta domestik maupun internasional.

