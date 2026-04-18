Xinhua Silk Road: Pengeluar baijiu China tonjolkan ketukangan berkekalan dan keterbukaan untuk kerjasama Selatan Global

BEIJING, 18 April 2026 /PRNewswire/ -- Ketika Forum Pembiaya Selatan Global 2026 membuka peluang untuk meneroka kerjasama lebih mendalam baru-baru ini, Wu Yuefei, Naib Pengerusi dan Pengurus Besar pengeluar baijiu China Fenjiu Group, menekankan kepentingan ketukangan berkekalan, keterbukaan serta usaha bersama ke arah masa depan yang dikongsi bersama.

Pada 24 Mac, pengeluar baijiu ini menganjurkan acara Qinghua Fenjiu Night yang menampilkan paparan produk bertemakan porselin biru dan putih kepada ketua institusi kewangan, ahli akademik dan wakil industri dari dalam dan luar negara.

(PRNewsfoto/Xinhua Silk Road)

Ketika membincangkan penceritaan jenama melalui minuman keras sebagai minat bersama, Wu menyatakan bahawa populariti Fenjiu yang berterusan di pasaran domestik berpunca daripada komitmen terhadap ketukangan tradisional yang menyokong kualiti produk.

Menurut Wu, Fenjiu Group berpegang teguh bahawa bagi perniagaan industri dan kewangan, pembangunan jangka panjang berasaskan kualiti produk merupakan satu-satunya cara untuk menghadapi cabaran semasa.

Sebagai rakan utama forum tersebut, Fenjiu Group — yang sejarah pembuatan baijiunya mencerminkan perubahan industri baijiu China — merupakan pengeluar unggul yang terus menitikberatkan penambahbaikan teknik pengeluaran dan kualiti premium.

Pada pandangan Wu, baijiu China berperisa ringan bukan sekadar satu gaya, tetapi juga satu pendekatan pemikiran di mana melalui pembangunan persekitaran yang terbuka, telus dan inklusif, rakan global dapat berkembang melalui kerjasama yang meluas.

Pada masa kini, Fenjiu Group membuka ruang untuk mempercepat transformasi kreatif dan pembangunan inovatif budaya minuman keras tradisional China, sambil berusaha memperluaskan bahagian pasaran global bagi baijiu China.

Menjelang akhir Mac, produk Fenjiu telah dieksport ke lebih 60 negara dan wilayah di seluruh dunia melalui rangkaian pemasaran yang meliputi lima benua serta pelabuhan bebas cukai utama global.

Ketika persembahan tarian tradisional China menghidupkan kembali memori perdagangan baijiu di Laluan Sutera purba semasa Qinghua Fenjiu Night, Wu mengalu-alukan peserta Forum Pembiaya Selatan Global 2026 untuk meneroka lebih banyak kerjasama jangka panjang yang saling menguntungkan.

Di Pusat Maklumat Kewangan Nasional di Beijing, lokasi forum yang berlangsung pada 25 hingga 26 Mac, dewan pameran koktel Fenjiu menerima pujian meluas daripada peserta Cina dan antarabangsa.

Pautan asal: https://en.imsilkroad.com/p/350217.html

SOURCE Xinhua Silk Road