Blokees تستعرض مجموعة متنوعة من المنتجات في معرض Spielwarenmesse 2026

شنغهاي، 29 يناير 2026 /PRNewswire/ -- من 27 إلى 31 يناير، شاركت Blokees، العلامة التجارية المتخصصة في ألعاب الشخصيات القابلة للتجميع، في معرض Spielwarenmesse 2026، حيث عرضت مجموعتها المتنامية من المنتجات أمام لاعبين عالميين في قطاع الألعاب في أحد أبرز المعارض الدولية للألعاب على مستوى العالم، سلطت Blokees الضوء على التزامها بتقديم منتجات متنوعة وجذابة تناسب اللاعبين من مختلف الأعمار والاهتمامات.

image

خلال المعرض، قدمت Blokees فئتين رئيسيتين من منتجاتها — مجموعات Blokees Model Kits وBlokees Wheels — والتي تضم أكثر من 240 منتجًا موزعًا على أكثر من 10 خطوط إنتاج رئيسية، بما في ذلك HERO5، وHERO10، وChampion، وLegend، وTERRAVENTURE، وDaaLaMode.

كما كشفت Blokees أيضًا عن منتجات مستوحاة من علامات تجارية عالمية مشهورة مثل Transformers وEVANGELION وJurassic World وMinions. ضمن منتجاتها الموجهة للمستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا، كانت خطوط HERO5 وHERO10 من أبرز المعروضات، حيث تضمَّنت منتجات مثل سلسلة Blokees Transformers Defend Version Series 6: War Behemoths وسلسلة Blokees Transformers Galaxy Version Series 9: Darkest Hour. إضافةً إلى ذلك، شهد المعرض الظهور العالمي الأول لثلاث شخصيات من سلسلة Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② — وهي Virgo Shaka وGemini Saga وPisces Aphrodite.

كما كان من أبرز الإصدارات الجديدة في المعرض تقديم Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule، التي تضم شخصيات محبوبة مثل Roadbuster وOverlord وIronfist وBreakdown، مع تقديم وضعية الطائرة لشخصية Overlord في خط Blokees Wheels لأول مرة.

تواصل Blokees توسيع سلسلة Champion لتلبية احتياجات المستهلكين الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فما فوق. خلال المعرض، كشفت Blokees رسميًا عن منتجات Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man وBlokees Mega Man Champion Class: Zero (Mega Man Zero) ، مما أعاد إحياء لعبة الفيديو اليابانية الكلاسيكية ذات الملكية الفكرية (IP) لمحبيها القدامى. كما قدمت الشركة سلسلة Blokees Saint Seiya Champion Series: Plated Pegasus Seiya EX Version، والتي تم تطويرها للاحتفال بالذكرى الأربعين لسلسلة Saint Seiya.

إلى جانب مجموعة المنتجات الواسعة، عرضت Blokees أيضًا 15 عملاً مميزًا عالميًا من أعمال BFC من مسابقة The 3rd BFC Creation Contest 2025 ومن مجتمع BFC. منذ 1 يناير 2026، تم رسميًا إطلاق الموسم الرابع من مسابقة BFC Creation، والذي يضم مواسم: Season of Dawn وSeason of Awakening وSeason of Transcendence وSeason of Infinity. يشمل التحديث الجديد للمسابقة ثلاث مناطق رئيسية للتنافس: Emerging Region وCreative Region وHONOR REGION، بهدف جذب مزيد من المشاركين العالميين للإبداع ضمن BFC.

في المستقبل، ستواصل Blokees تطوير منتجات متنوعة وعالية الجودة لتلبية احتياجات اللاعبين حول العالم.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2871528/image.jpg