Blokees vystavuje produkty na veľtrhu Spielwarenmesse 2026
News provided byBlokees
Jan 29, 2026, 07:56 ET
ŠANGHAJ, 29. január 2026 /PRNewswire/ -- Od 27. do 31. januára sa značka zábavných stavebníc Blokees objavila na veľtrhu Spielwarenmesse 2026, kde globálnym hráčom predstavila svoj rozširujúci sa produktový ekosystém. Na jednom z popredných svetových medzinárodných veľtrhov hračiek zdôraznila spoločnosť Blokees svoj záväzok prinášať rozmanité a pútavé produkty pre hráčov rôzneho veku a záujmov.
Na výstave Blokees predstavila svoje dve hlavné kategórie – Blokees MOdel Kits a Blokees Wheels – s viac ako 240 produktmi v 10 hlavných produktových radoch vrátane HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE a DaaLaMode.
Spoločnosť Blokees okrem toho uviedla produkty založené na svetoznámych značkách, ako sú Transformers, EVANGELION, Jurský svet či Mimoni. V rámci ponuky pre spotrebiteľov vo veku 6 až 16 rokov boli kľúčovými produktmi rady HERO5 a HERO10, medzi ktoré patrili napríklad Blokees Transformers Defend Version Series 6: War Behemots a Blokees Transformers Galaxy Version Series 9: Darkest Hour. Okrem toho sa tri postavičky z radu Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Zlatý zverokruh ② — Virgo Shaka, Gemini Saga a Pisces Aphrodite — predstavili na výstave v globálnej premiére.
Ďalším pozoruhodným debutom bol Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule, s populárnymi postavami ako Roadbuster, Overlord, Ironfist a Breakdown a v rade Blokees Wheels prvýkrát prichádza prúdový režim pre postavu Overlord.
Značka Blokees pokračuje v rozširovaní svojej série Champion pre spotrebiteľov nad 16 rokov. Blokees na výstave oficiálne uviedli Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man a Blokees Mega Man Champion Class: Zero (Mega Man Zero), ktorá pre nostalgických fanúšikov oživuje svet klasickej japonskej videohry. Spoločnosť tiež predstavila sériu Blokees Saint Seiya Champion Series: Plated Pegasus Seiya EX Version, vyvinutá pri príležitosti 40. výročia Saint Seiya.
Okrem rozsiahlej ponuky svojich produktov spoločnosť Blokees vystavila aj 15 vynikajúcich svetových prác BFC z 3. ročníka tvorivej súťaže BFC Creation Contest 2025 a z komunity BFC (Blokees Figures Creator). Od 1. januára 2026 sa oficiálne začal 4. ročník súťaže BFC Creation Contest, ktorá pozostáva zo sekcií Season of Dawn, Season of Awakening, Season of Transcendence a Season of Infinity. Nová súťaž vylepšuje svoj systém o tri hlavné súťažné zóny: Rozvíjajúci sa región, Kreatívny región a ČESTNÝ REGIÓN s cieľom prilákať viac globálnych hráčov k účasti na tvorbe BFC.
Do budúcnosti bude spoločnosť Blokees pokračovať vo vývoji rozmanitých a špičkových produktov pre potreby globálnych hráčov.
