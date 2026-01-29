Blokees presenta varios productos en la Spielwarenmesse 2026

SHANGHÁI, 29 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Blokees, la marca de figuras para armar, estuvo presente en la Spielwarenmesse 2026, donde presentó su creciente ecosistema de productos al mercado mundial. En una de las ferias internacionales de juguetes más importantes del mundo, Blokees destacó su compromiso de ofrecer productos variados y atractivos para usuarios de diferentes edades e intereses.

En la exposición, Blokees presentó sus dos categorías principales, Blokees Model Kits y Blokees Wheels, con más de 240 productos en más de 10 líneas de productos principales, entre las que se encuentran HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE y DaaLaMode.

Blokees también presentó productos basados en propiedades intelectuales de renombre mundial, como Transformers, EVANGELION, Jurassic World y Minions. Dentro de su oferta para los consumidores entre 6 y 16 años, las líneas HERO5 y HERO10 fueron las más destacadas, con productos como Blokees Transformers Defend Version Series 6: War Behemoths y Blokees Transformers Galaxy Version Series 9: Darkest Hour. Además, tres personajes de Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② (Virgo Shaka, Gemini Saga y Pisces Aphrodite) hicieron su debut mundial en la feria.

Otro debut destacado fue el de Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule, con personajes populares como Roadbuster, Overlord, Ironfist y Breakdown, y que introdujo por primera vez el modo jet para Overlord en la línea Blokees Wheels.

Blokees continúa ampliando su serie Champion para consumidores mayores de 16 años. En la exposición, Blokees hizo la presentación oficial de Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man y Blokees Mega Man Champion Class: Zero (Mega Man Zero), para dar vida a la clásica propiedad intelectual japonesa de videojuegos para los aficionados nostálgicos. La empresa también presentó Blokees Saint Seiya Champion Series: Plated Pegasus Seiya EX Version, creado para celebrar el 40.° aniversario de Saint Seiya.

Además de su amplia gama de productos, Blokees también exhibió 15 obras de los BFC (creadores de figuras Blokees) destacadas a nivel mundial procedentes del III Concurso de Creación BFC 2025 y de la comunidad BFC. Desde el 1 de enero de 2026, se lanzó oficialmente el 4.º Concurso de Creación de BFC, que consta de Season of Dawn (Temporada del Amanecer), Season of Awakening (Temporada del Despertar), Season of Transcendence (Temporada de la Trascendencia) y Season of Infinity (Temporada del Infinito). El nuevo concurso mejora su sistema con tres grandes zonas de competición: Zona Emergente, Zona Creativa y Zona de Honor, con el objetivo de atraer a más participantes internacionales para que se unan a la creación de los BFC.

En el futuro, Blokees seguirá desarrollando productos diversos y de alta calidad, con el fin de satisfacer las necesidades de los jugadores a nivel mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2871528/image.jpg

FUENTE Blokees