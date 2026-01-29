블로키, 2026 뉘른베르크 국제 완구 박람회에서 다수의 제품 선보여

상하이 2026년 1월 29일 /PRNewswire/ -- 조립 캐릭터 완구 브랜드 블로키(Blokees)가 1월 27일부터 31일까지 열린 2026 뉘른베르크 국제 완구 박람회(Spielwarenmesse 2026)에 참가해 확장 중인 제품 생태계를 전 세계 플레이어들에게 선보였다. 세계적인 국제 완구 박람회 중 하나인 이 행사에서 블로키는 연령과 취향이 다양한 플레이어를 위해 다채롭고 매력적인 제품을 제공하겠다는 자사의 의지를 강조했다.

전시 현장에서 블로키는 Blokees Model Kits와 Blokees Wheels의 두 가지 주요 카테고리를 중심으로, HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE, DaaLaMode 등 10여 개 주요 제품 라인에 걸쳐 240종 이상의 제품을 공개했다.

또한 트랜스포머(Transformers), 에반게리온(EVANGELION), 쥬라기 월드(Jurassic World), 미니언즈(Minions) 등 글로벌 유명 IP 기반 제품도 함께 선보였다. 6~16세 소비자를 대상으로 한 HERO5 및 HERO10 라인은 이번 전시의 핵심 하이라이트로, Blokees Transformers Defend Version Series 6: War Behemoths와 Blokees Transformers Galaxy Version Series 9: Darkest Hour 등이 소개됐다. 이와 함께 Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ②에 속한 버고 샤카(Virgo Shaka), 제미니 사가(Gemini Saga), 피시스 아프로디테(Pisces Aphrodite) 등 3개 캐릭터가 전 세계 최초로 공개됐다.

또 다른 주목할 만한 신제품으로는 Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule가 있다. 이 제품에는 로드버스터(Roadbuster), 오버로드(Overlord), 아이언피스트(Ironfist), 브레이크다운(Breakdown) 등 인기 캐릭터가 포함됐으며, 블로키 휠즈 라인에서 오버로드의 제트 모드가 처음으로 도입됐다.

블로키는 16세 이상 소비자를 위한 Champion 시리즈도 지속적으로 확장하고 있다. 이번 전시에서 블로키는 Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man과 Blokees Mega Man Champion Class: Zero(Mega Man Zero)를 공식적으로 공개하면서 어릴 적 향수를 그리워하는 팬들 위해 일본의 클래식 비디오 게임 IP를 생생하게 구현했다. 또한 세인트 세이야(Saint Seiya) 40주년을 기념해 개발된 Blokees Saint Seiya Champion Series: Plated Pegasus Seiya EX Version도 처음으로 선보였다.

광범위한 제품 외에도 블로키는 제3회 BFC 창작 콘테스트 2025(The 3rd BFC Creation Contest 2025)와 BFC 커뮤니티에서 선정된 우수 글로벌 BFC 작품 15점을 함께 전시했다. 2026년 1월 1일부터는 새벽의 시즌(Season of Dawn), 각성의 시즌(Season of Awakening), 초월의 시즌(Season of Transcendence), 무한의 시즌(Season of Infinity)으로 구성된 제4회 BFC 창작 콘테스트가 공식적으로 시작됐다. 이 신규 콘테스트는 Emerging Region, Creative Region, HONOR REGION의 세 가지 주요 경쟁 구역을 도입하는 등 시스템을 업그레이드해, 전 세계 더 많은 플레이어들의 BFC 창작 참여를 유도하는 것을 목표로 한다.

블로키는 앞으로도 글로벌 플레이어들의 니즈를 충족시킬 다양하고 우수한 제품을 지속적으로 개발할 계획이다.

