Blokees Pamerkan Beragam Produk di Ajang Spielwarenmesse 2026

Di ajang Spielwarenmesse 2026, Blokees menampilkan dua kategori produk penting, yaitu Blokees Model Kits dan Blokees Wheels, dengan total lebih dari 240 produk yang mencakup lebih dari 10 lini produk utama, antara lain HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE, dan DaaLaMode.

Blokees juga meluncurkan berbagai produk yang diadaptasi dari karakter (IP) global ternama seperti Transformers, EVANGELION, Jurassic World, dan Minions. Untuk segmen konsumen usia 6-16 tahun, koleksi produk HERO5 dan HERO10 menjadi sorotan utama, termasuk produk Blokees Transformers Defend Version Series 6: War Behemoths dan Blokees Transformers Galaxy Version Series 9: Darkest Hour. Selain itu, tiga karakter dari Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ②—Virgo Shaka, Gemini Saga, dan Pisces Aphrodite—menjalani debut global di ajang ini.

Produk lain yang mencuri perhatian pengunjung adalah Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule, menampilkan karakter populer seperti Roadbuster, Overlord, Ironfist, dan Breakdown. Untuk pertama kalinya, produk tersebut juga memperkenalkan jet mode dalam karakter Overlord dalam lini Blokees Wheels.

Blokees terus memperluas lini Champion Series untuk konsumen berusia 16 tahun ke atas. Di pameran ini, Blokees resmi meluncurkan Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man dan Blokees Mega Man Champion Class: Zero (Mega Man Zero), menghadirkan IP gim video klasik asal Jepang tersebut bagi para penggemar yang ingin bernostalgia. Selain itu, Blokees juga memperkenalkan Blokees Saint Seiya Champion Series: Plated Pegasus Seiya EX Version untuk merayakan hari jadi Saint Seiya ke-40.

Selain memamerkan koleksi produk, Blokees turut menampilkan 15 karya global terbaik dari ajang "The 3rd BFC Creation Contest 2025" serta komunitas BFC. Sejak 1 Januari 2026, "The 4th BFC Creation Contest" resmi diluncurkan dengan empat musim, yaitu Season of Dawn, Season of Awakening, Season of Transcendence, dan Season of Infinity. Kompetisi terbaru ini menghadirkan sistem yang telah ditingkatkan dengan tiga zona utama—Emerging Region, Creative Region, dan HONOR REGION—guna menarik partisipasi semakin banyak pemain global dalam kreasi BFC.

Ke depan, Blokees akan terus mengembangkan produk yang beragam dan berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan para pemain di seluruh dunia.

SOURCE Blokees