布魯可攜多款產品亮相2026年紐倫堡國際玩具展

布魯可還推出了基於《變形金剛》、《新世紀福音戰士》、《侏羅紀世界》、《小黃人》等全球知名IP的產品。在面向6至16歲消費者的產品中，HERO5和HERO10系列是主要亮點，其中包括「布魯可變形金剛星辰版第六彈：戰爭巨械」與「布魯可變形金剛群星版第九彈：至暗時刻」。此外，「布魯可聖鬥士星矢群星版第4彈：黃金十二宮」２中的三位角色 -- 處女座沙加、雙子座撒加與雙魚座阿布羅狄，也在本次展會上全球首發亮相。

另一款引人注目的首發產品是「布魯可車玩變形金剛C02：Wreck'N Rule」，該系列囊括路霸、霸王、鐵拳、打擊等人氣角色，並首次在布魯可車玩產品線中為霸王引入了噴氣機形態。

布魯可持續拓展其面向16歲及以上消費者的Champion系列。展會上，布魯可正式發佈了布魯可洛克人Champion系列：流星洛克人與布魯可洛克人Champion系列：Zero（洛克人Zero），為懷舊玩家生動再現了這款經典日本遊戲IP。公司還首發了布魯可聖鬥士星矢Champion系列：電鍍天馬座星矢EX版，該產品為紀念《聖鬥士星矢》40週年而開發。

除豐富的產品外，布魯可還展出來自2025年第三屆BFC創作大賽及BFC社區的15件優秀全球作品。自2026年1月1日起，由破曉賽季（Season of Dawn）、覺醒賽季（Season of Awakening）、超越賽季（Season of Transcendence）和無限賽季（Season of Infinity）組成的第四屆BFC創作大賽已正式啟動。本屆大賽體系煥新升級，設立新星賽區（Emerging Region）、創意賽區（Creative Region）和榮耀殿堂（HONOR REGION）三大競賽專區，旨在吸引更多全球玩家參與BFC創作。

未來，布魯可將繼續開發多樣化、高品質的產品，以滿足全球玩家的需求。

