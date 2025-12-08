Blokees تشارك في معرض CCXP25 في البرازيل: العرض العالمي الأول لمنتج Saint Seiya الجديد

شنغهاي، 8 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- من 4 إلى 7 ديسمبر، سجّلت علامة ألعاب تركيب الشخصيات Blokees أول ظهور لها في معرض كوميك كون البرازيل (CCXP). عرضت Blokees فئتيها الرئيسيتين «Blokees Model Kits» و «BLOKEES WHEELS»، مع ما يقرب من 60 منتجًا مستوحًى من أكثر من 10 عناوين لحقوق ملكية فكرية مرخَّصة شهيرة عالميًا، بما في ذلك Transformers وJurassic World وSaint Seiya وEVANGELION.

في معرض CCXP، تم الإعلان رسميًا عن ① Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac في عرضه العالمي الأول، تلبيةً لتطلّعات السوق البرازيلية. تضمّنت هذه المجموعة الجديدة 9 شخصيات بتعبيرات وجه غنية ودروع ذهبية مفصّلة، وأعادت تجسيد العمل الأصلي الكلاسيكي بشكلٍ حيّ، مما أثار إعجاب المعجبين وحماسهم لجمع القديسين الذهبيين الاثني عشر بالكامل.

تمت ترجمة عالم Saint Seiya إلى منتجات تجارية من خلال سلسلتي HERO 10 وChampion من Blokees في عام 2024. وفي معرض CCXP، كُشف رسميًا للمرة الأولى عن ثلاثة نماذج رمادية، وثلاثة نماذج مطليّة، ونموذجين سبق طرحهما من سلسلة Saint Seiya Champion التابعة لـ Blokees. وبالاستفادة من قدراتها القوية في البحث والتطوير وأكثر من 500 براءة اختراع، أطلقت Blokees ثلاث سلاسل ضمن خط HERO 10 وما يقرب من عشر شخصيات ضمن سلسلة Champion، لتقدّم باستمرار لمعجبي Saint Seiya منتجات متنوعة وتجربة تجميع مميزة.

علاوة على ذلك، تحظى عناوين حقوق الملكية الفكرية العالمية الشهيرة مثل Transformers بقاعدة جماهيرية كبيرة وراسخة في البرازيل. وفي معرض CCXP، شهد ما يقرب من 10 منتجات جديدة من Blokees أول ظهور لها، بما في ذلك Transformers HERO 5 الموجّهة للمستهلكين الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و16 عامًا، وسلسلة Legend المخصّصة للمستهلكين الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا.

في معرض CCXP، عرضت Blokees أيضًا أعمالًا عالمية متميزة من مسابقة THE 3RD BFC CREATION CONTEST 2025 FEARLESS SEASON، وكان ذلك أول ظهور حضوري لأعمال BFC في هذا الموسم، مما جذب انتباه الجمهور. ومنذ موسم FEARLESS SEASON 2025، توسّعت مسابقة BFC رسميًا من الصين إلى العالم، وتلقّت مئات الأعمال المقدَّمة من الهواة من دول مختلفة، من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وإندونيسيا وماليزيا وغيرها، وهو ما يعكس التأثير العالمي المتنامي لثقافة BFC.

وفي المستقبل، ستواصل Blokees الاستفادة من قدراتها القوية على الابتكار والبحث والتطوير، لنقل متعة التجميع إلى المزيد من المعجبين حول العالم.

