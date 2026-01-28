Blokees stellt mehrere Produkte auf der Spielwarenmesse 2026 aus

SHANGHAI, 29. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Vom 27. bis 31. Januar war Blokees, eine Marke für Assembly Character Toys, auf der Spielwarenmesse 2026 vertreten und präsentierte einem globalen Publikum sein wachsendes Produktökosystem. Auf einer der weltweit führenden internationalen Spielwarenmessen betonte Blokees sein Bestreben, vielfältige und ansprechende Produkte für Spieler unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Interessen anzubieten.

image

Auf der Messe präsentierte Blokees seine beiden Hauptkategorien – Blokees Model Kits und Blokees Wheels – mit mehr als 240 Produkten in über 10 großen Produktlinien, darunter HERO5, HERO10, Champion, Legend, TERRAVENTURE und DaaLaMode.

Blokees stellte außerdem Produkte vor, die auf weltweit bekannten IPs wie Transformers, EVANGELION, Jurassic World und Minions basieren. Im Angebot für Verbraucher im Alter von 6 bis 16 Jahren zählten die Linien HERO5 und HERO10 zu den wichtigsten Highlights, darunter Produkte wie die Blokees Transformers Defend Version Series 6: War Behemoths sowie Blokees Transformers Galaxy Version Series 9: Darkest Hour. Zusätzlich feierten drei Charaktere aus Blokees Saint Seiya Galaxy Version Series 04: Gold Zodiac ② – Virgo Shaka, Gemini Saga sowie Pisces Aphrodite – auf der Messe ihre Weltpremiere.

Ein weiterer bemerkenswerter Neuzugang war Blokees Wheels Transformers C02: Wreck'N Rule mit beliebten Charakteren wie Roadbuster, Overlord, Ironfist sowie Breakdown. Zudem wurde mit Overlord erstmals ein Jet-Modus in der Blokees Wheels Linie eingeführt.

Blokees baut seine Champion Series für Verbraucher ab 16 Jahren weiter aus. Auf der Messe stellte Blokees offiziell Blokees Mega Man Champion Class: Shooting Star Mega Man sowie Blokees Mega Man Champion Class: Zero (Mega Man Zero) vor und erweckt damit die klassische japanische Videospiel-IP für nostalgische Fans zum Leben. Das Unternehmen stellte außerdem Blokees Saint Seiya Champion Series: Plated Pegasus Seiya EX Version vor, die zur Feier des 40. Jubiläums von Saint Seiya entwickelt wurde.

Neben dem umfangreichen Produktsortiment zeigte Blokees außerdem 15 herausragende weltweite BFC-Werke aus dem The 3rd BFC Creation Contest 2025 sowie aus der BFC-Community. Seit dem 1. Januar 2026 ist der The 4th BFC Creation Contest offiziell gestartet, der die vier Phasen Season of Dawn, Season of Awakening, Season of Transcendence sowie Season of Infinity umfasst. Der neue Wettbewerb wurde im System weiterentwickelt und umfasst drei große Wettbewerbszonen: Emerging Region, Creative Region sowie HONOR REGION. Damit soll die Teilnahme weiterer Spieler weltweit an der BFC-Kreation gefördert werden.

Künftig wird Blokees weiterhin vielfältige und hochwertige Produkte entwickeln, um den Bedürfnissen von Spielern weltweit gerecht zu werden.

