Casio akan Lancar G-SHOCK Direkayasa untuk Ketepatan dan Ketahanan dalam Keadaan Udara Ekstrem

Mekanisme Pergerakan Baru Dibangunkan dan Binaan Meningkatkan Prestasi

TOKYO, 4 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. hari ini mengumumkan pelancaran GWR-B3000, tambahan baharu kepada rangkaian jam tangan tahan hentakan G-SHOCK, GRAVITYMASTER. Dilengkapi mekanisme pergerakan yang baru dibangunkan dan struktur binaan tahan lasak, GWR-B3000 direkayasa untuk memberikan fungsi penjagaan masa yang tepat dan ketahanan dalam persekitaran kokpit pesawat yang mencabar, apabila getaran dan hentakan menjadi cabaran berterusan.

GWR-B3000 dilengkapi TOUGH MVT. 2 (Tough Movement 2) baru dibangunkan yang direka untuk mengekalkan fungsi penjagaan masa yang tepat walaupun ketika penerbangan. Berdasarkan keupayaan TOUGH MVT.*1 asal, mekanisme pergerakan baharu ini menambah dua fungsi yang bertindak balas secara autonomi kepada hentakan dan medan magnet. Fungsi pembetulan kedudukan asal jarum jam automatik dengan pengesanan hentakan memperluas ciri pembetulan masa automatik berkala konvensional. Apabila jam tangan mengesan hentaman yang kuat, ia akan membetulkan kedudukan jarum jam serta-merta bagi mengekalkan paparan masa yang tepat. Fungsi pengesanan magnet pula menghentikan pergerakan jarum jam apabila mengesan medan magnet yang kuat, sekali gus mengelakkan jarum jam tersasar dari kedudukan. Sebaik sahaja medan magnet hilang, operasi normal disambung semula sambil mengekalkan fungsi penjagaan masa yang tepat.

*1 Mekanisme pergerakan analog berkuasa solar dengan pembetulan masa automatik, direkayasa untuk mencapai ketepatan, kebolehpercayaan dan kebolehgunaan yang hebat.

Jam tangan ini dibina dengan struktur bekas jam dua rongga yang terdiri daripada pelbagai komponen jitu, direkayasa menggunakan analisis ketahanan hentakan berkuasa AI. Simulasi menyeluruh terhadap hentaman, daya emparan dan getaran dijalankan untuk mengoptimumkan setiap komponen. Pelbagai komponen logam — dihasilkan dengan tepat melalui teknik pengacuan suntikan logam (MIM)*2 — digabungkan dengan penyerap hentakan resin bagi menghasilkan profil yang lebih nipis. Ini memberikan pemakaian yang selesa pada pergelangan tangan tanpa menjejaskan tahap ketahanan hentakan yang diperlukan untuk menyerap hentaman.

*2 Proses pembuatan yang menggabungkan teknik pengacuan suntikan dan pensinteran.

Jam tangan tersebut turut menggunakan muka jam kemasan kusam yang baru dibangunkan, dengan tekstur permukaan mikrofabrikasi menyebarkan cahaya masuk dan mengurangkan pantulan. Ini membolehkan masa dibaca dengan mudah secara sepintas lalu ketika penerbangan, sekali gus memastikan keterlihatan yang sangat baik walaupun di bawah cahaya matahari langsung.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD