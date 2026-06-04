Casio เตรียมเปิดตัว G-SHOCK รุ่นตอบโจทย์ความแม่นยำและทนทานในสภาวะสุดขั้วของการบิน
News provided byCASIO COMPUTER CO., LTD
04 Jun, 2026, 09:20 CST
กลไกและการออกแบบโครงสร้างใหม่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
โตเกียว, 4 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. ประกาศเปิดตัว GWR-B3000 นาฬิการุ่นใหม่ในกลุ่ม GRAVITYMASTER ซึ่งเป็นนาฬิกา G-SHOCK กันกระแทก GWR-B3000 ที่มาพร้อมกับกลไกซึ่งพัฒนาขึ้นใหม่และการออกแบบโครงสร้างอันแข็งแกร่ง รังสรรค์เพื่อมอบการบอกเวลาที่แม่นยำและความทนทานในสภาพแวดล้อมอันท้าทายของห้องนักบินซึ่งต้องเผชิญการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกอย่างต่อเนื่อง
GWR-B3000 มาพร้อม TOUGH MVT. 2 (Tough Movement 2) ที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อรักษาความแม่นยำในการบอกเวลาแม้ในระหว่างการบิน โดยต่อยอดจากความสามารถของ TOUGH MVT. รุ่นดั้งเดิม*1 กลไกใหม่นี้เพิ่มฟังก์ชันสองอย่างที่ตอบสนองต่อแรงกระแทกและสนามแม่เหล็กโดยอัตโนมัติ ระบบตรวจสอบและแก้ไขตำแหน่งเข็มนาฬิกาอัตโนมัติด้วยการตรวจจับแรงกระแทกต่อยอดจากการแก้ไขเวลาอัตโนมัติแบบเดิม โดยนาฬิกาจะปรับตำแหน่งเข็มทันทีเพื่อรักษาการแสดงเวลาอันแม่นยำเมื่อตรวจจับแรงกระแทกอย่างรุนแรง ฟังก์ชันตรวจจับสนามแม่เหล็กจะหยุดการเคลื่อนไหวของเข็มนาฬิกาเมื่อตรวจพบสนามแม่เหล็กแรงสูง ป้องกันไม่ให้เข็มนาฬิกาเคลื่อนที่ผิดตำแหน่ง และการทำงานจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งพร้อมการรักษาเวลาที่แม่นยำเมื่อสนามแม่เหล็กหายไป
*1 กลไกอนาล็อกพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมการปรับเวลาอัตโนมัติออกแบบมาเพื่อความแม่นยำ ความน่าเชื่อถือ และการใช้งานอันยอดเยี่ยม
นาฬิกาเรือนนี้รังสรรค์ด้วยโครงสร้างตัวเรือนกลวงสองชั้นซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำหลายชิ้น ออกแบบโดยใช้การวิเคราะห์ความต้านทานแรงกระแทกซึ่งขับเคลื่อนด้วย AI มีการจำลองแรงกระแทก แรงเหวี่ยง และการสั่นสะเทือนอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของแต่ละชิ้นส่วน ส่วนประกอบโลหะหลายชิ้นซึ่งผลิตอย่างแม่นยำผ่านการฉีดขึ้นรูปโลหะ (MIM) *2 รวมเข้ากับตัวดูดซับแรงกระแทกเรซิน ทำให้ได้รูปทรงที่เพรียวบางลง มอบความรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่บนข้อมือโดยไม่ลดทอนความต้านทานแรงกระแทกที่จำเป็นในการดูดซับแรงซึ่งมากระทบดังกล่าว
*2 กระบวนการผลิตที่ผสมผสานเทคนิคการฉีดขึ้นรูปและการเผาผนึก
นาฬิกาเรือนนี้ยังใช้หน้าปัดด้านแบบใหม่ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยมีพื้นผิวที่มีลวดลายละเอียดระดับไมโครเพื่อกระจายแสงตกกระทบและลดการสะท้อน ทำให้สามารถอ่านเวลาได้อย่างง่ายดายในระหว่างการบิน อีกทั้งยังมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในแสงจ้า
SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD
Share this article