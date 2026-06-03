Casio s'apprête à lancer la G-SHOCK, une montre conçue pour allier précision et robustesse dans des conditions aériennes extrêmes

Un mouvement et une conception de nouvelle génération améliorent les performances

TOKYO, 4 juin 2026 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. a annoncé aujourd'hui la sortie de la GWR-B3000, un nouveau modèle de la gamme GRAVITYMASTER de montres G-SHOCK résistantes aux chocs. Dotée d'un mouvement de conception nouvelle et d'une construction robuste, la GWR-B3000 a été conçue pour offrir une grande précision et une durabilité à toute épreuve dans l'environnement exigeant du cockpit d'un avion, où les vibrations et les chocs constituent des défis permanents.

La GWR-B3000 est équipée du tout nouveau système TOUGH MVT. 2 (Tough Movement 2), conçu pour maintenir un chronométrage précis même en vol. S'appuyant sur les capacités du mouvement TOUGH MVT.*1 original, ce nouveau mouvement intègre deux fonctions qui réagissent automatiquement aux chocs et aux champs magnétiques. La correction automatique de la position initiale des aiguilles avec détection des chocs va au-delà de la correction automatique périodique classique. Lorsque la montre détecte un choc violent, elle corrige instantanément la position des aiguilles afin de garantir un affichage précis de l'heure. La fonction de détection magnétique interrompt le mouvement des aiguilles dès qu'elle détecte un champ magnétique puissant, empêchant ainsi celles-ci de se décaler de leur position. Une fois le champ magnétique disparu, le fonctionnement normal reprend, tout en conservant une mesure précise du temps.

*1 Un mouvement analogique à énergie solaire avec correction automatique de l'heure, conçu pour une précision, une fiabilité et une facilité d'utilisation exceptionnelles.

La montre est dotée d'un boîtier à double structure creuse composé de multiples composants de précision, conçus à l'aide d'une analyse de la résistance aux chocs basée sur l'intelligence artificielle. Des simulations poussées de l'impact, de la force centrifuge et des vibrations ont été réalisées afin d'optimiser chaque composant. Plusieurs composants métalliques — fabriqués avec précision par moulage par injection de métal (MIM)*2 — sont associés à des amortisseurs en résine, ce qui permet d'obtenir un profil plus fin. Cela garantit un ajustement confortable au poignet sans compromettre la résistance aux chocs nécessaire pour absorber les impacts.

*2 Un processus de fabrication combinant le moulage par injection et le frittage.

La montre est également dotée d'un cadran mat de conception nouvelle, dont la texture de surface microfabriquée diffuse la lumière et réduit les reflets. Cela permet de lire l'heure d'un seul coup d'œil pendant le vol, garantissant une excellente visibilité même en plein soleil.

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