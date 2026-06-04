卡西歐發布G-SHOCK全新腕表 專為極端航空環境打造精准與堅固性能
新聞提供者卡西歐計算機株式會社
04 6月, 2026, 09:20 CST
搭載全新機芯與結構設計 全面提升使用表現
東京2026年6月4日 /美通社/ -- 卡西歐計算機株式會社(Casio Computer Co., Ltd.)今天宣布，推出G-SHOCK防震腕表GRAVITYMASTER系列新品GWR-B3000。該腕表搭載全新研發機芯與堅固結構設計，專為飛機駕駛艙嚴苛環境打造，可在持續震動與沖擊場景下實現精准走時與可靠耐用性。
GWR-B3000配備全新研發的TOUGH MVT. 2（強韌機芯2），可在飛行過程中保持精准走時。該機芯在初代強韌機芯*1基礎上升級，新增兩項可自主應對沖擊與磁場的功能：帶沖擊檢測的指針自動歸位校正功能，在傳統周期性自動校時基礎上進一步優化，腕表檢測到強烈沖擊時可即刻校正指針位置，維持精准時間顯示；磁場檢測功能則在感應到強磁場時暫停指針運轉，避免指針偏移，磁場消失後即可恢復正常運作並保持走時精准。
*1 初代強韌機芯為搭載自動校時功能的太陽能模擬機芯，具備卓越精准度、可靠性與易用性。
腕表采用雙層中空表殼結構，由多枚精密組件構成，研發階段運用AI抗沖擊分析技術，針對沖擊、離心力與震動場景開展大量模擬測試，實現各組件性能優化。腕表融合多枚金屬注射成型(MIM)*2精密加工金屬組件與樹脂緩沖部件，在保證抗沖擊性能的前提下實現纖薄化設計，佩戴貼合舒適。
*2 金屬注射成型(MIM)為融合注塑成型與燒結工藝的制造技術。
腕表搭載全新研發的啞光表盤，表面微加工紋理可漫射入射光線、減少反光，飛行途中可快速清晰讀時，強光直射環境下仍具備優異可視
SOURCE 卡西歐計算機株式會社
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