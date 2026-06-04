Casio Luncurkan G-SHOCK Terbaru untuk Kondisi Penerbangan Ekstrem, Dirancang untuk Presisi dan Ketangguhan

GWR-B3000 mengusung TOUGH MVT. 2 (Tough Movement 2), mesin terbaru yang dikembangkan untuk menjaga ketepatan waktu, bahkan saat penerbangan berlangsung. Mewarisi kemampuan TOUGH MVT. generasi sebelumnya*1, mesin terbaru ini memiliki dua fungsi yang secara otomatis merespons benturan dan medan magnet. Fitur koreksi otomatis posisi jarum berbasis deteksi benturan melengkapi sistem koreksi waktu otomatis konvensional. Ketika jam tangan mendeteksi benturan keras, posisi jarum jam tangan langsung disesuaikan agar tampilan waktu tetap akurat. Selain itu, fitur deteksi medan magnet akan menghentikan pergerakan jarum saat terpapar medan magnet yang kuat agar posisi jarum tidak bergeser. Setelah gangguan magnetik menghilang, jam tangan kembali beroperasi normal tanpa mengurangi akurasi waktu.

*1 Mesin analog bertenaga surya yang dilengkapi sistem koreksi waktu otomatis, serta presisi, keandalan, dan kemudahan penggunaan.

Dari sisi konstruksi, GWR-B3000 memiliki struktur dual hollow case yang tersusun dari berbagai komponen presisi. Proses desainnya telah melalui analisis ketahanan terhadap benturan berbasis kecerdasan buatan (AI). Casio menjalankan simulasi ekstensif yang mencakup benturan, gaya sentrifugal, dan getaran guna mengoptimalkan setiap komponen. Berbagai komponen logam yang diproduksi dengan teknologi Metal Injection Molding (MIM) *2 dipadukan dengan peredam benturan berbahan resin sehingga menghasilkan desain yang lebih ramping tanpa mengurangi kemampuan menyerap guncangan.

*2 Proses produksi yang memadukan teknik injection molding dan sintering.

GWR-B3000 juga memakai dial matte terbaru dengan tekstur permukaan hasil mikrofabrikasi yang menyebarkan cahaya masuk dan mengurangi pantulan. Fitur ini membuat waktu mudah terbaca secara sekilas saat penerbangan, memastikan visibilitas tetap optimal bahkan di bawah sinar matahari langsung.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD