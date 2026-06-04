카시오, 극한 항공 환경에서도 정밀성과 내구성을 구현한 G-SHOCK 출시

신규 개발 무브먼트와 구조 설계로 성능 향상

도쿄 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 카시오 컴퓨터(Casio Computer Co., Ltd.)가 충격 저항 시계 G-SHOCK의 GRAVITYMASTER 시리즈 신제품 GWR-B3000 출시를 6월 4일 발표했다. GWR-B3000은 새로 개발된 무브먼트와 견고한 구조가 특징으로 진동과 충격이 끊이지 않는 항공기 조종석이라는 까다로운 환경에서도 시각 표시가 정확하고 충격에도 굳건히 버티도록 설계됐다.

GWR-B3000에는 비행 중에도 정확한 시각 유지를 도와주는 TOUGH MVT. 2(Tough Movement 2)가 탑재됐다. 기존 TOUGH MVT.*1의 성능 위에 충격과 자기장에 자율적으로 대응하는 기능 두 가지가 추가됐다. 충격 감지 기능을 겸비한 자동 핸드 기준 위치 보정 기능은 기존의 주기적 자동 시각 보정 기능을 한층 더 발전시킨 것이다. 시계는 강한 충격을 감지하면 즉시 바늘 위치를 보정해 정확한 시간 표시를 유지한다. 자기장 감지 기능은 강한 자기장을 감지했을 때 바늘의 움직임을 일시 정지시켜 바늘 위치가 어긋나지 않게 한다. 자기장이 사라지면 정확한 시간 유지 상태를 유지한 채 정상 작동을 재개한다.

*1 탁월한 정밀성, 신뢰성 및 사용성을 위해 설계된 자동 시각 보정 기능 탑재 태양광 구동 아날로그 무브먼트.

시계는 AI 기반 충격 저항 분석을 활용해 설계된 정밀 부품을 다수 넣어 이중 중공 케이스 구조로 만들었다. 충격, 원심력, 진동을 대상으로 방대한 시뮬레이션을 실시해 각 부품을 최적화했다. 금속 사출 성형(MIM, Metal Injection Molding)*2 방식으로 정밀 제작된 다수의 금속 부품과 레진 충격 흡수 구조를 결합해 더욱 슬림한 디자인을 구현했다. 이를 통해 충격 흡수에 필요한 내충격성을 유지하면서도 손목에 편안하게 착용할 수 있다.

*2 사출 성형과 소결 공정을 결합한 제조 방식.

시계에는 또 새로 개발된 무광 다이얼도 적용됐다. 미세 가공된 표면 질감이 입사광을 확산시키고 반사를 줄여준다. 따라서 비행 중에도 시각을 한눈에 쉽게 확인할 수 있으며, 직사광선 아래에서도 잘 보인다.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD