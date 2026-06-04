Casio ra mắt G-SHOCK được thiết kế cho độ chính xác và độ bền trong điều kiện khắc nghiệt trên không

Bộ máy và kết cấu mới được phát triển nhằm nâng cao hiệu năng

TOKYO, ngày 4 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Công ty TNHH Máy tính Casio hôm nay công bố ra mắt GWR-B3000, mẫu đồng hồ mới thuộc dòng GRAVITYMASTER của thương hiệu đồng hồ chống va đập G-SHOCK. Được trang bị bộ máy mới phát triển cùng kết cấu bền bỉ, GWR-B3000 được thiết kế nhằm mang lại độ chính xác về thời gian và độ bền cao trong môi trường khắc nghiệt của buồng lái máy bay, nơi rung động và va đập luôn là những thách thức thường trực.

GWR-B3000 được trang bị TOUGH MVT. 2 (Tough Movement 2) mới phát triển, được thiết kế để duy trì độ chính xác về thời gian ngay cả trong chuyến bay. Kế thừa các tính năng của TOUGH MVT.*1 nguyên bản, bộ máy mới bổ sung hai chức năng có khả năng tự động phản ứng trước va đập và từ trường. Chức năng tự động hiệu chỉnh vị trí gốc của kim đồng hồ khi phát hiện va đập mở rộng khả năng hiệu chỉnh thời gian tự động định kỳ vốn có. Khi đồng hồ phát hiện va đập mạnh, hệ thống sẽ ngay lập tức hiệu chỉnh vị trí các kim để bảo đảm thời gian hiển thị luôn chính xác. Chức năng phát hiện từ trường sẽ tạm dừng chuyển động của các kim khi nhận thấy từ trường mạnh, ngăn hiện tượng kim đồng hồ bị lệch khỏi vị trí chính xác. Khi ảnh hưởng của từ trường biến mất, đồng hồ sẽ tự động trở lại trạng thái hoạt động bình thường mà vẫn bảo đảm độ chính xác về thời gian.

*1 Bộ máy đồng hồ kim (analog) sử dụng năng lượng mặt trời với khả năng tự động hiệu chỉnh thời gian, được thiết kế nhằm mang lại độ chính xác, độ tin cậy và tính tiện dụng vượt trội.

Đồng hồ được chế tạo với cấu trúc vỏ rỗng kép gồm nhiều linh kiện chính xác, được thiết kế dựa trên phân tích khả năng chống va đập bằng AI. Các mô phỏng chuyên sâu về va đập, lực ly tâm và rung động đã được thực hiện nhằm tối ưu hóa từng linh kiện. Nhiều chi tiết kim loại — được chế tạo chính xác thông qua ép phun kim loại (MIM)*2 — được kết hợp với các bộ phận giảm chấn làm bằng nhựa resin, giúp thiết kế tổng thể mỏng hơn. Nhờ đó, đồng hồ mang lại cảm giác vừa vặn thoải mái trên cổ tay mà vẫn duy trì khả năng chống va đập cần thiết để hấp thụ tác động.

*2 Quy trình sản xuất kết hợp công nghệ ép phun và công nghệ thiêu kết.

Đồng hồ cũng được trang bị mặt số hoàn thiện mờ mới phát triển, trong đó các kết cấu vi mô trên bề mặt giúp khuếch tán ánh sáng chiếu vào và giảm hiện tượng phản xạ. Điều này giúp dễ dàng đọc giờ nhanh chóng suốt chuyến bay, đồng thời bảo đảm khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp.

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD