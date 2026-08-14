Coinbase تؤسس مركزها للترميز في أبوظبي، بعد حصولها على تصريح للخدمات المالية من سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ِِADGM)

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 14 أغسطس / آب 2026 /PRNewswire/ -- حصلت Coinbase على تصريح للخدمات المالية (FSP) من سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) لإنشاء مركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمثل هذه الخطوة أهم تقدم أحرزناه حتى الآن نحو بناء البنية التحتية لنظام مالي عالمي أكثر انفتاحًا وسهولة في الوصول، ما يتيح لـ Coinbase ترتيب الصفقات في الاستثمارات وتقديم خدمات الحفظ، بما يمهّد لإطلاق الأوراق المالية المرمّزة. ويشكّل هذا التصريح الأساس لمركزنا الدولي للترميز في أبوظبي.

وتكمن أهمية ذلك في أن 4 مليارات شخص حول العالم لا يستطيعون الوصول إلى أسواق رأس المال. وليس السبب افتقارهم إلى الإمكانات، بل لأن النظام لم يُصمَّم أساسًا لخدمتهم. فالفرص الاستثمارية بعيدة المنال، وتكلفة المشاركة مرتفعة للغاية. ويمثل هذا التصريح الخطوة الأولى لـ Coinbase نحو تغيير هذا الواقع.

الأوراق المالية المرمّزة المسجّلة والمصدرة في أبوظبي العالمي (ADGM) مدعومة بالكامل بالأسهم الأساسية تحت إشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA)، ويحصل حاملو الرموز الذين تم التحقق منهم على كامل حقوق المساهمين، بما في ذلك توزيعات الأرباح وحقوق التصويت.

لا يحتاج المستثمر إلى حساب وساطة أو علاقة مصرفية بالمراسلة؛ بل يحتاج إلى محفظة. وتخضع كل عملية تحويل لفحص مستمر للتحقق من الامتثال للعقوبات، كما يمكن لـ Coinbase عند الاقتضاء، تجميد الأصول أو مصادرتها على مستوى المحفظة، بما يضمن عدم تعارض التمويل اللامركزي (DeFi) مع متطلبات النزاهة التنظيمية.

قال بريت تيجبول، الرئيس التنفيذي المشارك لـ Coinbase Institutional :"أصدر أبوظبي العالمي(ADGM)، في عام 2018 أحد أوائل الأطر التنظيمية للأصول الافتراضية على مستوى العالم. وقد عكس ذلك التزامًا مؤسسيًا حقيقيًا بتنظيم يدعم الابتكار، مع تطبيقه بالصرامة التي تتطلبها الأسواق المالية العالمية. وحتى الآن، لم يطوّر أي مركز مالي رئيسي إطارًا يتعامل مع الأسهم المرمّزة في آن واحد باعتبارها أوراقًا مالية، ورموزًا أصلية قائمة على البلوكتشين، وأصولًا قابلة للتركيب ضمن منظومة التمويل اللامركزي."

وقال أرفيند رامامورثي، رئيس شؤون الأسواق في أبوظبي العالمي (ADGM) يمثل إنشاء Coinbase لمركزها الدولي للترميز في أبوظبي العالمي (ADGM)، تأكيدًا قويًا على الدور المتنامي لأبوظبي في رسم ملامح مستقبل التمويل العالمي. كما يعكس قوة الإطار التنظيمي المتقدم والمحكم والمتوافق مع المعايير الدولية في أبوظبي العالمي (ADGM) ، والذي يواصل منح المؤسسات العالمية الرائدة الثقة اللازمة لتطوير خدمات مالية مسؤولة ومدعومة بتقنيات البلوكتشين على نطاق واسع. ومع تزايد أهمية الترميز بوصفه جزءًا من البنية التحتية لأسواق رأس المال، يظل أبوظبي العالمي (ADGM)، ملتزمًا بدعم الابتكار الذي يعزز الوصول إلى الأسواق والشفافية وثقة المستثمرين، مع الحفاظ على أعلى معايير الرقابة التنظيمية."

يمثل هذا الإطلاق جزءًا من التزام أوسع تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. فمن خلال استثمارات Coinbase في أبوظبي ودبي، تعمل Coinbase على إنشاء اثنين من أكثر أعمالها العالمية طموحًا خارج الولايات المتحدة: مركز للأوراق المالية المرمّزة وأسواق رأس المال على السلسلة، ومركز عالمي للمشتقات. ويعكس هذان المركزان معًا ثقتها في دولة الإمارات بوصفها وجهة للجيل المقبل من البنية التحتية المالية.

يمنح تصريح الخدمات المالية (FSP) الصادر عن سلطة تنظيم الخدمات المالية (FSRA) الأساس التنظيمي والبنية التحتية والشراكة المناسبة لإتاحة أسواق رأس المال لمن هم في أمسّ الحاجة إليها. والمرحلة المقبلة من تطور التمويل العالمي ستكون على السلسلة، و Coinbaseتبني بنيتها الآن.

1. تخضع الأوراق المالية الرقمية لشروط استحقاق معينة، وفقًا للتعريف الوارد في نشرة الإصدار الخاصة بتلك الأوراق المالية الرقمية. ويجوز فقط للحائزين المستوفين لشروط الاستحقاق، وفقًا للتعريف الوارد في نشرة الإصدار، ممارسة بعض الحقوق، بما في ذلك حق التصويت فيما يتعلق بالأصل الأساسي، وفقًا للتعريف الوارد في نشرة الإصدار. ويُعاد استثمار توزيعات الأرباح تلقائيًا، ويمكن لجميع الحائزين، سواء المستوفين أو غير المستوفين لشروط الاستحقاق، وفقًا للتعريف الوارد في نشرة الإصدار، الاستفادة اقتصاديًا من هذه الخاصية في الأوراق المالية الرقمية. ومع ذلك، قد يكون الحائزون المستوفون لشروط الاستحقاق وحدهم مؤهلين لممارسة حقوق الاسترداد، وفقًا للتعريف الوارد في نشرة الإصدار.

2. لممارسة بعض الحقوق المتعلقة بالأوراق المالية الرقمية، وتحديدًا حقوق الاسترداد وفقًا للتعريف الوارد في نشرة الإصدار، يجب أن يكون لدى الحائز المستوفي لشروط الاستحقاق حساب وساطة أو حساب مصرفي مناسب يمكنه تلقي عائدات أي عملية استرداد من هذا النوع، وذلك وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها في نشرة الإصدار. ومع ذلك، فإن المعاملات التي تقتصر على الأوراق المالية الرقمية لا تتطلب إنشاء حساب وساطة و/أو حساب مصرفي من هذا النوع.