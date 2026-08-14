Coinbase、Financial Services Regulatory Authority (FSRA)から金融サービス許可を取得し、アブダビにトークン化ハブを設立

アラブ首長国連邦（UAE）アブダビ、, 2026年8月14日 /PRNewswire/ -- Coinbaseは、アラブ首長国連邦（UAE）の首都アブダビにある国際金融センター「ADGM」に国際トークン化ハブを設立するため、FSRAから金融サービス許可（FSP）を取得しました。これは、より開放的で、より利用しやすいグローバルな金融システムの基盤を構築するための取り組みにおいて最も重要な一歩となります。

Coinbaseは、ADGMのFSRAからライセンスを取得し、トークン化された証券の立ち上げを促進するため、投資取引の手配および保管サービスの提供が認められました。これが、アブダビに設立される同社の国際的なトークン化ハブの基盤となります。

これが重要な理由：世界中で40億人が資本市場を利用することができないのが現状です。それは、彼らに手段がないからではなく、そもそも彼らのためにそのシステムが構築されてこなかったことが原因です。投資機会は手の届かないところにあり、参加するにはコストが高すぎます。このライセンスは、こうした状況を変えるための第一歩となります。

ADGMで登録・発行されたトークン化証券は、FSRAの監督下にある原資産となる株式によって完全に裏付けられており、トークン保有者によって検証されます。トークン保有者は、配当や議決権を含む完全な株主の権利を享受します。

(1)投資家は証券口座やコルレス銀行との取引関係を必要としません。必要なのはウォレットだけです。(2)すべての送金には継続的な制裁スクリーニングが適用され、Coinbaseは必要に応じてウォレットレベルで資産を凍結または差し押さえることができるため、DeFiと規制の整合性が損なわれることはありません。

「ADGMは2018年、バーチャルアセットに関する世界でも先駆的な規制の枠組みの一つを策定しました。これは、イノベーションを重視した規制に対する真摯な制度的取り組みを反映したものであり、世界の金融市場が求める厳格さをもって実行されました。主要な金融センターのいずれにおいても、トークン化された株式を証券、ブロックチェーンネイティブのトークン、そしてDeFiで組み合わせ可能な資産として同時に扱う枠組みはまだ構築されていません」と、Coinbase Institutionalの共同CEOであるBrett Tejpaulは述べています。

「CoinbaseがADGMに国際的なトークン化ハブを設立したことは、世界の金融の未来を形作るうえでアブダビが果たす役割がますます重要になっていることを強く裏付けるものです。これは、ADGMの先進的かつ堅牢で、国際基準に準拠した規制枠組みの強みを反映しています。同枠組みは、世界有数の金融機関に対し、ブロックチェーンを活用した責任ある金融サービスを大規模に展開するための信頼を与えています。トークン化が資本市場インフラにおいてますます重要な役割を担うようになるなか、ADGMは、最高水準の規制監督を維持しつつ、市場へのアクセス、透明性、および投資家の信頼を高めるイノベーションを支援することに引き続き尽力しています。」ADGMの市場開発担当最高責任者であるArvind Ramamurthy氏は次のように述べています。

今回の立ち上げは、アラブ首長国連邦（UAE）に対するより広範な取り組みの一環です。Coinbaseは、アブダビとドバイへの投資を通じて、米国以外で最も野心的な2つのグローバル事業を展開しています。それは、トークン化された証券およびオンチェーン資本市場のハブと、デリバティブのグローバルハブです。これらすべてが相まって、同組織がUAEを次世代の金融インフラの拠点として確信していることを示しています。

FSRAのFSPは、Coinbaseに対し、資本市場を最も必要としている人々に届けるための規制上の基盤、インフラ、そして適切なパートナーシップを提供しています。世界の金融業界における次のフロンティアはオンチェーンにあり、このプラットフォームがそれを構築しています。

SOURCE ADGM