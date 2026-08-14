코인베이스, 금융서비스규제청(FSRA) 금융서비스허가 획득해 아부다비에 토큰화 허브 설립

아부다비, 아랍에미리트, 2026년 8월 14일 /PRNewswire/ -- 코인베이스가 아랍에미리트(UAE)의 수도 아부다비에 위치한 국제금융센터인 아부다비 글로벌 마켓(Abu Dhabi Global Market, ADGM)에 국제 토큰화 허브를 설립하기 위해 금융서비스규제청(Financial Services Regulatory Authority, FSRA)으로부터 금융서비스허가(Financial Services Permission, FSP)를 획득했다. 이는 더욱 개방적이고 접근성이 높은 글로벌 금융 시스템을 위한 인프라 구축을 향해 코인베이스가 지금까지 내디딘 가장 중요한 발걸음이다.

코인베이스는 ADGM의 FSRA로부터 라이선스를 획득해 토큰화 증권 출시의 원활한 진행을 위한 투자 거래 주선 및 수탁 서비스를 제공할 수 있게 됐다. 이는 아부다비에 구축되는 코인베이스의 국제 토큰화 허브를 위한 기반이다.

이번 조치가 중요한 이유는 전 세계 40억 명이 자본시장에 접근하지 못하고 있기 때문이다. 현재 이들은 자금이 없어서가 아니라 기존 시스템이 애초에 이들을 위해 설계되지 않았기 때문에 접근하지 못하고 있다. 투자 가능한 기회는 손이 닿지 않는 곳에 있고, 시장 참여 비용도 지나치게 높다. 이번 라이선스는 이러한 상황을 바꾸기 위한 첫걸음이다.

ADGM에서 등록 및 발행되는 토큰화 증권은 FSRA의 감독 아래 기초 주식으로 전액 뒷받침되며, 배당 및 의결권을 포함한 완전한 주주 권리를 부여받는 토큰 보유자는 이를 검증할 수 있다.

(1) 투자자는 증권 계좌나 환거래 은행 관계가 필요하지 않으며, 지갑만 있으면 된다. (2) 모든 이전 거래에는 지속적인 제재 대상 심사가 적용되며, 필요한 경우 코인베이스가 지갑 단위에서 자산을 동결하거나 압류할 수 있어 탈중앙화금융(DeFi)과 규제의 완결성이 상충하지 않도록 한다.

코인베이스 인스티튜셔널(Coinbase Institutional)의 브렛 테이폴(Brett Tejpaul) 공동 CEO는 "ADGM은 2018년 세계 최초 수준의 가상자산 규제 프레임워크 중 하나를 도입했다. 이는 혁신을 지향하는 규제에 대한 진정한 제도적 의지를 보여준 것이며, 글로벌 금융시장이 요구하는 엄격성을 갖춰 시행됐다. 주요 금융 중심지 가운데 토큰화 주식을 증권이자 블록체인 네이티브 토큰이며 동시에 DeFi에서 조합 가능한 자산으로 취급하는 규제 프레임워크를 구축한 곳은 아직 없다"고 말했다.

ADGM의 아르빈드 라마무르티(Arvind Ramamurthy) 최고시장개발책임자(Chief Market Development Officer)는 "코인베이스가 ADGM에 국제 토큰화 허브를 설립하는 것은 글로벌 금융의 미래를 형성하는 데 있어 아부다비의 역할이 확대되고 있음을 강력하게 보여주는 사례다. 이는 세계적인 선도 기관들이 책임 있는 블록체인 기반 금융 서비스를 대규모로 개발할 수 있도록 지속적으로 신뢰를 제공하는 진보적이고 견고하며 국제 기준에 부합하는 ADGM 규제 프레임워크의 강점을 반영한다. 토큰화가 자본시장 인프라에서 점점 더 중요한 부분으로 자리 잡는 가운데, ADGM은 최고 수준의 규제 감독 기준을 유지하면서 시장 접근성과 투명성, 투자자 신뢰를 높이는 혁신을 계속 지원할 것이다"라고 말했다.

이번 출범은 UAE에 대한 광범위한 투자 의지의 일환이다. 코인베이스는 아부다비와 두바이에 대한 투자를 통해 미국 이외 지역에서 가장 야심 찬 두 개의 글로벌 비즈니스인 토큰화 증권 및 온체인 자본시장 허브와 파생상품을 위한 글로벌 허브를 구축하고 있다. 두 허브는 차세대 금융 인프라의 중심지로서 UAE에 대한 코인베이스의 신뢰를 보여준다.

FSRA의 FSP를 통해 코인베이스는 자본시장을 가장 필요로 하는 사람들에게 제공하는 데 필요한 규제 기반과 인프라, 적절한 파트너십을 확보했다. 글로벌 금융의 다음 개척지는 온체인이며, 플랫폼은 이를 구축하고 있다.

SOURCE ADGM