Coinbase 獲 FSRA 發出金融服務許可，於阿布扎比設立代幣化樞紐

阿聯酋阿布扎比2026年8月14日 /美通社/ -- Coinbase 已獲金融服務監管局（FSRA）發出金融服務許可（FSP），將於位處阿聯酋首都阿布扎比的國際金融中心 ADGM 設立代幣化樞紐。這是 Coinbase 迄今為建立更開放、更普及的全球金融體系所邁出的最重要一步。

Coinbase 已獲 ADGM 轄下金融服務監管局（FSRA）發牌，准許其安排投資交易及提供託管服務，為推出代幣化證券鋪路。這也為其阿布扎比國際代幣化樞紐奠定根基。

這項許可為何重要：全球有 40 億人無法參與資本市場。這並非因為他們缺乏能力或資源，而是現行金融體系從未為他們而設。投資機會遙不可及，參與成本亦過高。這項許可正是改變現狀的第一步。

在 ADGM 登記及發行的代幣化證券均由相關股份全額支持，並受 FSRA 監管。代幣持有人可核實其持倉所對應的股份，並享有完整股東權利，包括收取股息及投票權。

(1) 投資者毋須開設證券經紀帳戶或建立代理銀行往來關係，只需擁有數碼錢包。(2) 每宗轉帳均須持續接受制裁篩查，而 Coinbase 亦可按規定在錢包層面凍結或扣押資產，從而確保去中心化金融（DeFi）發展與監管要求並行不悖。

「ADGM 早於 2018 年便推出全球首批虛擬資產監管框架之一。這反映其從制度層面推動創新導向監管的決心，同時秉持全球金融市場所要求的嚴謹標準。目前尚未有任何主要金融中心建立一套監管框架，可同時將代幣化股票視為證券、區塊鏈原生代幣，以及可與 DeFi 應用組合使用的資產。」Coinbase Institutional 聯席行政總裁 Brett Tejpaul 表示。

「Coinbase 在 ADGM 設立國際代幣化樞紐，有力印證阿布扎比在塑造全球金融未來方面日益重要的角色。這亦體現 ADGM 前瞻穩健並與國際標準接軌的監管框架優勢。該框架持續為全球領先機構提供信心，讓其能夠以負責任的方式，規模化發展以區塊鏈為基礎的金融服務。隨著代幣化逐漸成為資本市場基礎設施的重要一環，ADGM 將繼續支持有助擴大市場參與、提高透明度及增強投資者信心的創新，同時堅守最高監管標準。」ADGM 首席市場發展官 Arvind Ramamurthy 表示。

是次設立樞紐是 Coinbase 深耕阿聯酋市場整體承諾的一部分。透過在阿布扎比及迪拜的投資，Coinbase 正在美國境外建立兩項公司最具雄心的全球業務：代幣化證券及鏈上資本市場樞紐，以及全球衍生工具樞紐。兩項業務共同展現 Coinbase 對阿聯酋成為新一代金融基礎設施發展基地的信心。

FSRA 發出的 FSP，連同完善的基礎設施及合適的合作夥伴，為 Coinbase 奠定所需基礎，讓最需要資本市場服務的人士也能參與其中。全球金融的下一個前沿將在鏈上，而 Coinbase 正在建構這一未來。

SOURCE ADGM