Huawei تطلق جدران الحماية من سلسلة HiSecEngine USG6000G لحماية المؤسسات في رحلتها نحو الذكاء الكامل

برشلونة، إسبانيا ، 6 مارس 2026 /PRNewswire/ -- خلال "المؤتمر العالمي للجوال" (MWC) 2026 في برشلونة ، كشفت شركة "هواوي" (Huawei) عن منتجها الرئيسي الجديد؛ جدران الحماية من سلسلة HiSecEngine USG6000G ، وهي مجموعة بوابة متقاربة عالية الأداء من الجيل التالي. وتشمل المنتجات التي تم الكشف عنها ثلاثة نماذج من التكوين الثابت لوحدات الحوامل بأبعاد 2U (3.5 بوصة) وأربعة جدران حماية من سلسلة G لأجهزة سطح المكتب، مما يمثل علامة فارقة رئيسية أخرى في محفظة أمن الشبكات الخاصة بشركة "هواوي" بعد جدران الحماية من سلسلتيّ E و F.

أداء عالي: محركات أمان مخصصة تضمن خدمات سلسة

تم بناء جدران الحماية الجديدة من سلسلة G على محركات الأمان المخصصة لشركة "هواوي" ، مما يوفر أداء ومعدلات للكشف عن التهديدات على مستوى رائد في الصناعة. تم تصميم جدران الحماية ذات التكوين الثابت من سلسلة USG6800G من "هواوي" لمقرات المؤسسات ذات أحجام حركة البيانات الكبيرة والخدمات المعقدة. من بينها ، تحقق USG6885G أداء الحماية من التهديدات بسرعة 135 غيغابت في الثانية ، وهو أعلى مستوى بين جدران الحماية ذات التكوين الثابت لوحدات الحوامل بأبعاد 2U (3.5 بوصة) ، حيث توفر ضعفيّ الأداء و ضعف ونصف قدرة فك تشفير SSL مقارنةً بالمنتجات المماثلة. هذه الجدران النارية عالية الأداء يمكن أن تكون بمثابة بوابات مركزية في المقرات الرئيسية، مما يضمن أن الخدمات الحيوية تعمل بسلاسة حتى مع تمكين جميع الوظائف الأمنية ، وتلبية متطلبات حماية حركة البيانات عالية الحجم. بالنسبة إلى السيناريوهات متعددة الفروع ، تتكامل جدران الحماية لسطح المكتب من سلسلة "هواوي" USG6500G مع وظائف جدار الحماية والموجه ومفاتيح التبديل ، وتدعم إمدادات الطاقة من الجيل الخامس (5G) و"الطاقة عبر الإيثرنت" (PoE).

معدل اكتشاف عالي: تحليل ذكي لتحديد دقيق للتهديدات غير المعروفة

تتضمن سلسلة HiSecEngine USG6000G قوة حوسبة أمنية ذكية ، مما يتيح خوارزميات أمنية متقدمة داخلية واستدلال للنماذج المحلية في الوقت الفعلي. بالإضافة إلى اكتشاف الملفات الموجودة ، تضيف السلسلة إمكانية اكتشاف صفحات الويب للتصيد الاحتيالي ، القادرة على منع هجمات التصيد الاحتيالي غير المعروفة في غضون زمن يقدر بالملي ثانية. مع معدل الكشف عن التهديدات غير المعروفة البالغ 95٪ ، وهو أعلى بنسبة 15٪ من متوسط الصناعة ، فإنها تساعد الشركات على الدفاع عن مخاطر أمن الشبكات ويتضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع.

قال "أدريانو دا روكا ليما"، الأمين العام لحكومة ولاية غوياس، في البرازيل: "إننا نعمل باستمرار على تحسين تطوير التعليم والخدمات الرقمية في جميع أنحاء البلاد. من خلال إدخال منتجات أمن شبكة "هواوي" ، قامت إدارات حكومتنا الإقليمية ببناء اتصالات فعالة وآمنة لخدمة أفضل وتحسين نوعية حياة الناس.

جدران الحماية من سلسلة HiSecEngine USG6000G من "هواوي" قابلة للتطبيق على نطاق واسع في فروع المؤسسات ومراكز الحرم الجامعي ومراكز البيانات. فهي تسمح بالربط الآمن بين المقر الرئيسي والفروع ، فضلاً عن الاختراق الآمن للإنترنت المحلي، مما يوفر للشركات حماية شاملة رائدة في الصناعة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2925877/Attendees_launch_ceremony_included_Richard_Wu_President_Security_Domain_Data.jpg

