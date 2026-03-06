Huawei lance les pare-feux HiSecEngine de la série USG6000G pour protéger les entreprises sur la voie de l'intelligence totale.

BARCELONE, Espagne, 6 mars 2026 /PRNewswire/ -- Lors du MWC Barcelona 2026, Huawei a dévoilé son nouveau produit phare - les pare-feux HiSecEngine USG6000G series, une gamme de passerelles convergentes haute performance de nouvelle génération. Les produits dévoilés comprennent trois modèles à configuration fixe 2U et quatre pare-feux de bureau de la série G, marquant une nouvelle étape importante dans le portefeuille de sécurité réseau de Huawei, après les pare-feux des séries E et F.

Haute performance : Des moteurs de sécurité dédiés garantissent la fluidité des services

Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of Goiás State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei

Les nouveaux pare-feux de la série G sont construits sur les moteurs de sécurité dédiés de Huawei, offrant des performances et des taux de détection des menaces à la pointe de l'industrie. Les pare-feux à configuration fixe de la série USG6800G de Huawei sont conçus pour les sièges d'entreprises ayant des volumes de trafic importants et des services complexes. Parmi eux, l'USG6885G atteint une performance de protection contre les menaces de 135 Gbps, la plus élevée parmi les pare-feux à configuration fixe 2U, offrant une performance 2 fois supérieure et une capacité de décryptage SSL 1,5 fois supérieure à celles de produits similaires. Ces pare-feux hautes performances peuvent servir de passerelles au siège, garantissant le bon fonctionnement des services critiques, même lorsque toutes les fonctions de sécurité sont activées, et répondant aux exigences de protection du trafic à haut volume. Pour les scénarios multi-branches, les pare-feux de bureau de la série Huawei USG6500G intègrent les fonctions de pare-feux, de routeur et de commutateur, et prennent en charge la 5G et l'alimentation PoE.

Taux de détection élevé : Analyse intelligente pour une identification précise des menaces inconnues

La série HiSecEngine USG6000G intègre une puissance de calcul de sécurité intelligente, permettant des algorithmes de sécurité avancés en ligne et l'inférence de modèles locaux en temps réel. En plus de la détection des fichiers existants, la série ajoute la détection des pages web d'hameçonnage, capable de bloquer les attaques d'hameçonnage inconnues en quelques millisecondes. Avec un taux de détection des menaces inconnues de 95 %, soit 15 % de plus que la moyenne du secteur, elle aide les entreprises à se défendre contre les risques liés à la sécurité du réseau et garantit une continuité de service ininterrompue.

Adriano da Rocha Lima, secrétaire général du gouvernement de l'État de Goiás, au Brésil, a déclaré que nous améliorons constamment le développement de l'éducation et des services numériques dans tout le pays. En introduisant les produits de sécurité réseau Huawei, les départements de nos gouvernements régionaux ont établi des connexions efficaces et sécurisées pour mieux servir et améliorer la qualité de vie de la population.

Les pare-feux de la série HiSecEngine USG6000G de Huawei sont largement utilisés dans les succursales, les campus et les centres de données des entreprises. Ils permettent une interconnexion sécurisée entre le siège et les succursales, ainsi qu'un accès sécurisé à l'internet local, offrant ainsi aux entreprises une protection complète, à la pointe de l'industrie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2925877/Attendees_launch_ceremony_included_Richard_Wu_President_Security_Domain_Data.jpg