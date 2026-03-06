- Huawei lanza los firewalls de la serie HiSecEngine USG6000G para proteger a las empresas en su camino hacia la inteligencia total

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei presentó su nuevo producto estrella: los firewalls de la serie HiSecEngine USG6000G, una línea de gateways convergentes de alto rendimiento y última generación. Los productos presentados incluyen tres modelos de configuración fija 2U y cuatro firewalls de escritorio de la serie G, lo que marca otro hito importante en la cartera de seguridad de red de Huawei tras los firewalls de las series E y F.

Alto Rendimiento: motores de seguridad dedicados garantizan servicios ininterrumpidos

Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of Goiás State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei

Los nuevos firewalls de la serie G se basan en los motores de seguridad dedicados de Huawei, ofreciendo un rendimiento y unas tasas de detección de amenazas líderes en la industria. Los firewalls de configuración fija de la serie USG6800G de Huawei están diseñados para sedes empresariales con grandes volúmenes de tráfico y servicios complejos. Entre ellos, el USG6885G alcanza un rendimiento de protección contra amenazas de 135 Gbps, el más alto entre los firewalls de configuración fija 2U, ofreciendo el doble de rendimiento y 1,5 veces más capacidad de descifrado SSL en comparación con productos similares. Estos firewalls de alto rendimiento pueden servir como puertas de enlace centrales en las sedes, garantizando el correcto funcionamiento de los servicios críticos incluso con todas las funciones de seguridad habilitadas, satisfaciendo así las demandas de protección de alto volumen de tráfico. Para escenarios con múltiples sucursales, los firewalls de escritorio de la serie USG6500G de Huawei integran funciones de firewall, router y switch, y son compatibles con 5G y alimentación PoE.

Alta tasa de detección: Análisis inteligente para la identificación precisa de amenazas desconocidas

La serie HiSecEngine USG6000G incorpora potencia informática de seguridad inteligente, lo que permite algoritmos avanzados de seguridad en línea e inferencia de modelos locales en tiempo real. Además de la detección de archivos, la serie incorpora detección de páginas web de phishing, capaz de bloquear ataques de phishing desconocidos en cuestión de milisegundos. Con una tasa de detección de amenazas desconocidas del 95%, un 15% superior a la media del sector, ayuda a las empresas a protegerse de los riesgos de seguridad de la red y garantiza la continuidad ininterrumpida del servicio.

Adriano da Rocha Lima, secretario general del Gobierno del Estado de Goiás, Brasil, afirmó que estamos mejorando continuamente el desarrollo de la educación y los servicios digitales en todo el país. Con la introducción de los productos de seguridad de red de Huawei, nuestros departamentos gubernamentales regionales han construido conexiones eficientes, seguras y eficaces para servir mejor y mejorar la calidad de vida de la población.

Los firewalls de la serie HiSecEngine USG6000G de Huawei son ampliamente aplicables en sucursales, campus y centros de datos empresariales. Permiten la interconexión segura entre la sede central y las sucursales, así como la conexión segura a internet local, proporcionando a las empresas una protección integral líder en el sector.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925877/Attendees_launch_ceremony_included_Richard_Wu_President_Security_Domain_Data.jpg