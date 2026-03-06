화웨이, 완전한 지능화로 나아가는 기업을 보호하기 위해 HiSecEngine USG6000G 시리즈 방화벽 출시

바르셀로나, 스페인 2026년 3월 6일 /PRNewswire/ -- MWC 바르셀로나 2026(MWC Barcelona 2026) 기간 동안 화웨이(Huawei)가 차세대 고성능 통합 게이트웨이 제품군인 새로운 플래그십 제품 HiSecEngine USG6000G 시리즈 방화벽을 공개했다. 이번에 공개된 제품에는 3개의 2U 고정형 모델과 4개의 데스크톱 G 시리즈 방화벽이 포함되며, 이는 E 시리즈 및 F 시리즈 방화벽에 이어 화웨이 네트워크 보안 포트폴리오의 또 하나의 주요 이정표가 된다.

높은 성능: 원활한 서비스를 보장하는 전용 보안 엔진

Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of Goiás State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

새로운 G 시리즈 방화벽은 화웨이의 전용 보안 엔진을 기반으로 구축되어 업계 최고 수준의 성능과 위협 탐지율을 제공한다. 화웨이의 USG6800G 시리즈 고정형 방화벽은 대규모 트래픽과 복잡한 서비스를 처리하는 기업 본사를 위해 설계됐다. 이 가운데 USG6885G는 2U 고정형 방화벽 가운데 최고 수준인 135Gbps의 위협 보호 성능을 달성해 동급 제품 대비 2배의 성능과 1.5배의 SSL 복호화 기능을 제공한다. 이러한 고성능 방화벽은 본사의 허브 게이트웨이 역할을 하여 모든 보안 기능이 활성화된 상태에서도 핵심 서비스가 안정적으로 운영되도록 보장하고 대규모 트래픽 보호 요구를 충족한다. 다중 지점 시나리오의 경우, 화웨이 USG6500G 시리즈 데스크톱 방화벽은 방화벽, 라우터, 스위치 기능을 통합하고 5G 및 PoE 전원 공급도 지원한다.

높은 탐지율: 미확인 위협을 정밀하게 식별하기 위한 지능형 분석

HiSecEngine USG6000G 시리즈는 지능형 보안 컴퓨팅 파워를 탑재해 고급 인라인 보안 알고리즘과 실시간 로컬 모델 추론을 지원한다. 기존 파일 탐지 외에도 피싱 웹페이지 탐지 기능이 추가되어 미확인 피싱 공격을 밀리초 단위로 차단할 수 있다. 또한 업계 평균보다 15% 높은 95%의 미확인 위협 탐지율을 통해 기업이 네트워크 보안 위험에 효과적으로 대응하고 서비스 연속성을 안정적으로 유지할 수 있도록 지원한다.

브라질 고이아스주 정부의 아드리아누 다 호샤 리마(Adriano da Rocha Lima) 사무총장은 브라질이 국가 전반에 걸쳐 교육과 디지털 서비스 발전을 지속적으로 추진하고 있다고 말했다. 리마 사무총장은 화웨이 네트워크 보안 제품을 도입함으로써 지역 정부 부처가 효율적이고 안전한 연결을 구축해 국민에게 더 나은 서비스를 제공하고 삶의 질 향상에 기여하고 있다고 덧붙였다.

화웨이의 HiSecEngine USG6000G 시리즈 방화벽은 기업 지점, 캠퍼스, 데이터센터 등 다양한 환경에 폭넓게 적용될 수 있다. 또한 본사와 지사 간 안전한 상호 연결과 로컬 인터넷 보안 브레이크아웃((breakout)을 지원해 기업에 업계 최고 수준의 종합적인 보안을 제공한다.

SOURCE Huawei