Huawei wprowadza na rynek zapory sieciowe HiSecEngine serii USG6000G, które mają chronić przedsiębiorstwa zmierzające w kierunku pełnej inteligencji

BARCELONA, Hiszpania,), 6 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Podczas targów MWC Barcelona 2026 firma Huawei zaprezentowała swój nowy flagowy produkt - zapory sieciowe HiSecEngine serii USG6000G, czyli linię wysokowydajnych bram konwergentnych nowej generacji. Zaprezentowane produkty obejmują trzy modele o stałej konfiguracji 2U i cztery „biurkowe" zapory sieciowe serii G, co stanowi kolejny ważny kamień milowy w portfolio produktów Huawei w zakresie bezpieczeństwa sieciowego po zaporach sieciowych serii E i F.

Wysoka wydajność: dedykowane silniki bezpieczeństwa zapewniają płynne działanie usług

Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of Goiás State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei

Nowe zapory sieciowe serii G są oparte na dedykowanych silnikach bezpieczeństwa Huawei, zapewniających wiodącą w branży wydajność i skuteczność wykrywania zagrożeń. Zapory sieciowe Huawei serii USG6800G o stałej konfiguracji są przeznaczone dla siedzib głównych przedsiębiorstw o dużym natężeniu ruchu i złożonych usługach. Wśród nich model USG6885G osiąga wydajność ochrony przed zagrożeniami na poziomie 135 Gb/s, najwyższą wśród zapór sieciowych o stałej konfiguracji 2U, oferując dwukrotnie wyższą wydajność i 1,5-krotnie większą zdolność deszyfrowania SSL w porównaniu z podobnymi produktami. Te wysokowydajne zapory sieciowe mogą służyć jako bramy hubowe w siedzibach głównych, zapewniając płynne działanie krytycznych usług nawet przy włączonych wszystkich funkcjach bezpieczeństwa, spełniając wymagania ochrony ruchu o dużym natężeniu. W przypadku scenariuszy z wieloma oddziałami, zapory sieciowe Huawei USG6500G łączą funkcje zapory, routera i przełącznika oraz obsługują sieci 5G i zasilanie PoE.

Wysoki wskaźnik wykrywalności: inteligentna analiza umożliwiająca precyzyjną identyfikację nieznanych zagrożeń

Seria HiSecEngine USG6000G wykorzystuje inteligentną moc obliczeniową w zakresie bezpieczeństwa, umożliwiając stosowanie zaawansowanych algorytmów bezpieczeństwa inline oraz lokalną inferencję modeli w czasie rzeczywistym. Oprócz istniejącej funkcji wykrywania plików, seria ta oferuje dodatkowo wykrywanie stron phishingowych, umożliwiające blokowanie nieznanych ataków phishingowych w ciągu milisekund. Dzięki wskaźnikowi wykrywalności nieznanych zagrożeń na poziomie 95% (o 15% wyższym od średniej branżowej) pomaga przedsiębiorstwom chronić się przed zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem sieci i zapewnia nieprzerwaną ciągłość usług.

Adriano da Rocha Lima, sekretarz generalny rządu stanu Goiás w Brazylii, powiedział, że nieustannie poprawiamy rozwój edukacji i usług cyfrowych w całym kraju. Dzięki wprowadzeniu produktów Huawei do zabezpieczania sieci nasze regionalne departamenty rządowe zbudowały wydajne, bezpieczne i sprawne połączenia, aby lepiej służyć mieszkańcom i poprawiać jakość ich życia.

Zapory sieciowe Huawei z serii HiSecEngine USG6000G znajdują szerokie zastosowanie w oddziałach przedsiębiorstw, kampusach i centrach danych. Umożliwiają one bezpieczne połączenie między siedzibą główną a oddziałami, a także bezpieczne lokalne połączenie z Internetem, zapewniając przedsiębiorstwom kompleksową ochronę na najwyższym poziomie w branży.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2925877/Attendees_launch_ceremony_included_Richard_Wu_President_Security_Domain_Data.jpg