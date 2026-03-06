Huawei запускает брандмауэры серии HiSecEngine USG6000G для защиты компаний на пути к полному интеллекту

News provided by

Huawei

Mar 06, 2026, 09:43 ET

БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На MWC Barcelona 2026 компания Huawei представила свой новый флагманский продукт — брандмауэры серии HiSecEngine USG6000G, высокопроизводительную линейку конвергентных шлюзов следующего поколения. Представленные продукты включают в себя три модели фиксированной конфигурации 2U и четыре настольных брандмауэра серии G, что является еще одним важным элементом в портфеле сетевой безопасности Huawei после брандмауэров серий E и F.

Высокая производительность — специальные системы безопасности обеспечивают бесперебойное обслуживание

Continue Reading
Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of Goiás State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei
Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of Goiás State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei

Новые брандмауэры серии G построены на специальных системах безопасности Huawei, обеспечивающих лучшую в отрасли производительность и уровень обнаружения угроз. Брандмауэры с фиксированной конфигурацией серии USG6800G компании Huawei предназначены для корпоративных штаб-квартир с большими объемами трафика и сложными сервисами. Среди них USG6885G, который обеспечивает защиту от угроз со скоростью 135 Гбит/с, что является самым высоким показателем среди брандмауэров с фиксированной конфигурацией 2U, предлагая повышение производительность в 2 раза и возможность расшифровки SSL в 1,5 раза по сравнению с аналогичными продуктами. Эти высокопроизводительные брандмауэры могут служить шлюзами-концентраторами в штаб-квартирах, обеспечивая бесперебойную работу критически важных служб даже при активно используемых функциях безопасности, отвечая требованиям защиты большого объема трафика. Для компаний с множеством филиалов настольные брандмауэры серии Huawei USG6500G интегрируют функции брандмауэра, маршрутизатора и коммутатора, а также поддерживают 5G и питание PoE.

Высокая скорость обнаружения — интеллектуальный анализ для точного выявления неизвестных угроз

Серия HiSecEngine USG6000G включает в себя интеллектуальные вычислительные мощности безопасности, позволяющие использовать передовые встроенные алгоритмы безопасности и выводы локальных моделей в режиме реального времени. В дополнение к существующему обнаружению файлов, серия также имеет функцию обнаружения фишинговых веб-страниц и способна блокировать фишинговые атаки неустановленного происхождения за миллисекунды. Уровень обнаружения неизвестных угроз составляет 95 %, что на 15 % выше, чем в среднем по отрасли. Это помогает компаниям защищаться от рисков сетевой безопасности и обеспечивает бесперебойную работу всех служб.

Адриано да Роша Лима, генеральный секретарь правительства штата Гояс, Бразилия, сказал, что правительство постоянно совершенствует развитие образования и цифровых услуг по всей стране. Внедряя продукты Huawei для сетевой безопасности, департаменты региональных правительств создали эффективные и безопасные соединения, чтобы лучше обслуживать граждан и улучшать качество их жизни.

Брандмауэры Huawei серии HiSecEngine USG6000G широко применяются в корпоративных филиалах, кампусах и центрах обработки данных. Они обеспечивают безопасное соединение между штаб-квартирой и филиалами, а также безопасный локальный доступ в Интернет, предоставляя предприятиям ведущую в отрасли комплексную защиту.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2925877/Attendees_launch_ceremony_included_Richard_Wu_President_Security_Domain_Data.jpg

21%

more press release views with 
Request a Demo

Also from this source

Huawei bringt Firewalls der Serie USG6000G auf den Markt und schützt Unternehmen auf ihrem Weg zur vollständigen Intelligenz

Huawei bringt Firewalls der Serie USG6000G auf den Markt und schützt Unternehmen auf ihrem Weg zur vollständigen Intelligenz

Während des MWC Barcelona 2026 stellte Huawei sein neues Vorzeigeprodukt vor – die Firewalls der HiSecEngine USG6000G-Serie, eine konvergente...
Huawei uvádza firewally série HiSecEngine USG6000G - ochrana podnikov na ceste k plnej inteligencii

Huawei uvádza firewally série HiSecEngine USG6000G - ochrana podnikov na ceste k plnej inteligencii

BARCELONA, Španielsko, 6. marec 2026 /PRNewswire/ – Počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 predstavila spoločnosť Huawei svoj nový vlajkový produkt –...
More Releases From This Source

Explore

Networks

Networks

Networks

Networks

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Telecommunications Industry

Telecommunications Industry

News Releases in Similar Topics