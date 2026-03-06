Huawei запускает брандмауэры серии HiSecEngine USG6000G для защиты компаний на пути к полному интеллекту

БАРСЕЛОНА, Испания, 6 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- На MWC Barcelona 2026 компания Huawei представила свой новый флагманский продукт — брандмауэры серии HiSecEngine USG6000G, высокопроизводительную линейку конвергентных шлюзов следующего поколения. Представленные продукты включают в себя три модели фиксированной конфигурации 2U и четыре настольных брандмауэра серии G, что является еще одним важным элементом в портфеле сетевой безопасности Huawei после брандмауэров серий E и F.

Высокая производительность — специальные системы безопасности обеспечивают бесперебойное обслуживание

Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of Goiás State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei

Новые брандмауэры серии G построены на специальных системах безопасности Huawei, обеспечивающих лучшую в отрасли производительность и уровень обнаружения угроз. Брандмауэры с фиксированной конфигурацией серии USG6800G компании Huawei предназначены для корпоративных штаб-квартир с большими объемами трафика и сложными сервисами. Среди них USG6885G, который обеспечивает защиту от угроз со скоростью 135 Гбит/с, что является самым высоким показателем среди брандмауэров с фиксированной конфигурацией 2U, предлагая повышение производительность в 2 раза и возможность расшифровки SSL в 1,5 раза по сравнению с аналогичными продуктами. Эти высокопроизводительные брандмауэры могут служить шлюзами-концентраторами в штаб-квартирах, обеспечивая бесперебойную работу критически важных служб даже при активно используемых функциях безопасности, отвечая требованиям защиты большого объема трафика. Для компаний с множеством филиалов настольные брандмауэры серии Huawei USG6500G интегрируют функции брандмауэра, маршрутизатора и коммутатора, а также поддерживают 5G и питание PoE.

Высокая скорость обнаружения — интеллектуальный анализ для точного выявления неизвестных угроз

Серия HiSecEngine USG6000G включает в себя интеллектуальные вычислительные мощности безопасности, позволяющие использовать передовые встроенные алгоритмы безопасности и выводы локальных моделей в режиме реального времени. В дополнение к существующему обнаружению файлов, серия также имеет функцию обнаружения фишинговых веб-страниц и способна блокировать фишинговые атаки неустановленного происхождения за миллисекунды. Уровень обнаружения неизвестных угроз составляет 95 %, что на 15 % выше, чем в среднем по отрасли. Это помогает компаниям защищаться от рисков сетевой безопасности и обеспечивает бесперебойную работу всех служб.

Адриано да Роша Лима, генеральный секретарь правительства штата Гояс, Бразилия, сказал, что правительство постоянно совершенствует развитие образования и цифровых услуг по всей стране. Внедряя продукты Huawei для сетевой безопасности, департаменты региональных правительств создали эффективные и безопасные соединения, чтобы лучше обслуживать граждан и улучшать качество их жизни.

Брандмауэры Huawei серии HiSecEngine USG6000G широко применяются в корпоративных филиалах, кампусах и центрах обработки данных. Они обеспечивают безопасное соединение между штаб-квартирой и филиалами, а также безопасный локальный доступ в Интернет, предоставляя предприятиям ведущую в отрасли комплексную защиту.

