Huawei Luncurkan Firewall Seri HiSecEngine USG6000G yang Melindungi Berbagai Perusahaan Menuju Era Teknologi Cerdas

Solusi firewall seri G terbaru dirancang dengan mesin keamanan khusus Huawei yang memiliki performa terdepan di industri, serta tingkat deteksi ancaman yang tinggi. Solusi fixed-configuration firewall seri USG6800G dirancang untuk kantor pusat perusahaan dengan trafik tinggi dan layanan yang kompleks. Salah satu modelnya, USG6885G, mampu mencapai performa perlindungan ancaman hingga 135 Gbps, kinerja terbaik di kelas fixed-configuration firewall 2U. Produk ini memiliki dua kali lipat kinerja dan 1,5 kali kemampuan dekripsi SSL dibandingkan produk sejenis. Firewall berkinerja tinggi ini dapat digunakan sebagai gateway pusat di kantor pusat, sehingga layanan penting tetap berjalan lancar meski seluruh fungsi keamanan diaktifkan, sekaligus memenuhi kebutuhan perlindungan trafik dalam volume besar. Untuk skenario dengan banyak cabang, desktop firewall seri USG6500G mengintegrasikan fungsi firewall, router, dan switch, serta mendukung konektivitas 5G dan catu daya PoE.

Tingkat Deteksi Tinggi: Analisis Cerdas untuk Mengidentifikasi Ancaman Baru

Seri HiSecEngine USG6000G dilengkapi kemampuan komputasi keamanan cerdas yang mendukung penerapan algoritma keamanan lanjutan secara langsung, serta inferensi model secara real-time pada perangkat lokal. Selain fitur deteksi file yang telah ada, seri ini juga menambahkan deteksi halaman phishing, mampu memblokir serangan phishing baru dalam hitungan milidetik. Dengan tingkat deteksi ancaman baru yang mencapai 95%, atau 15% lebih tinggi dari kinerja rata-rata di industri, solusi ini membantu perusahaan menghadapi berbagai risiko keamanan jaringan sekaligus memastikan layanan tetap berjalan tanpa gangguan.

Adriano da Rocha Lima, Sekretaris Jenderal Pemerintah Negara Bagian Goiás, Brasil, mengatakan, pihaknya terus meningkatkan pengembangan pendidikan dan layanan digital di seluruh wilayah. Dengan memperkenalkan produk keamanan jaringan Huawei, instansi pemerintah daerah dapat membangun koneksi yang lebih efisien dan aman, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Firewall seri HiSecEngine USG6000G dari Huawei dapat digunakan secara luas di berbagai skenario, termasuk kantor cabang perusahaan, kampus, dan pusat data. Solusi ini mewujudkan koneksi yang aman antara kantor pusat dan cabang, serta menyediakan akses internet lokal yang aman, memberikan perlindungan jaringan yang komprehensif dan terdepan bagi perusahaan.

