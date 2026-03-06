Huawei Luncurkan Firewall Seri HiSecEngine USG6000G yang Melindungi Berbagai Perusahaan Menuju Era Teknologi Cerdas

Berita ini disediakan oleh

Huawei

06 Mar, 2026, 15:33 WIB

BARCELONA, Spanyol, 6 Maret 2026 /PRNewswire/ -- Di MWC Barcelona 2026, Huawei memperkenalkan produk unggulan terbaru, firewall seri HiSecEngine USG6000G, yaitu lini gateway terintegrasi berkinerja tinggi generasi terbaru. Produk yang diluncurkan mencakup tiga model fixed-configuration berukuran 2U, serta empat firewall desktop seri G, sebagai perkembangan penting dalam portofolio solusi keamanan jaringan Huawei setelah seri firewall E dan F.

Performa Tinggi: Mesin Keamanan Khusus yang Menjamin Kelancaran Layanan

Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of Goiás State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei (PRNewsfoto/Huawei)
Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of Goiás State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei (PRNewsfoto/Huawei)

Solusi firewall seri G terbaru dirancang dengan mesin keamanan khusus Huawei yang memiliki performa terdepan di industri, serta tingkat deteksi ancaman yang tinggi. Solusi fixed-configuration firewall seri USG6800G dirancang untuk kantor pusat perusahaan dengan trafik tinggi dan layanan yang kompleks. Salah satu modelnya, USG6885G, mampu mencapai performa perlindungan ancaman hingga 135 Gbps, kinerja terbaik di kelas fixed-configuration firewall 2U. Produk ini memiliki dua kali lipat kinerja dan 1,5 kali kemampuan dekripsi SSL dibandingkan produk sejenis. Firewall berkinerja tinggi ini dapat digunakan sebagai gateway pusat di kantor pusat, sehingga layanan penting tetap berjalan lancar meski seluruh fungsi keamanan diaktifkan, sekaligus memenuhi kebutuhan perlindungan trafik dalam volume besar. Untuk skenario dengan banyak cabang, desktop firewall seri USG6500G mengintegrasikan fungsi firewall, router, dan switch, serta mendukung konektivitas 5G dan catu daya PoE.

Tingkat Deteksi Tinggi: Analisis Cerdas untuk Mengidentifikasi Ancaman Baru

Seri HiSecEngine USG6000G dilengkapi kemampuan komputasi keamanan cerdas yang mendukung penerapan algoritma keamanan lanjutan secara langsung, serta inferensi model secara real-time pada perangkat lokal. Selain fitur deteksi file yang telah ada, seri ini juga menambahkan deteksi halaman phishing, mampu memblokir serangan phishing baru dalam hitungan milidetik. Dengan tingkat deteksi ancaman baru yang mencapai 95%, atau 15% lebih tinggi dari kinerja rata-rata di industri, solusi ini membantu perusahaan menghadapi berbagai risiko keamanan jaringan sekaligus memastikan layanan tetap berjalan tanpa gangguan.

Adriano da Rocha Lima, Sekretaris Jenderal Pemerintah Negara Bagian Goiás, Brasil, mengatakan, pihaknya terus meningkatkan pengembangan pendidikan dan layanan digital di seluruh wilayah. Dengan memperkenalkan produk keamanan jaringan Huawei, instansi pemerintah daerah dapat membangun koneksi yang lebih efisien dan aman, sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Firewall seri HiSecEngine USG6000G dari Huawei dapat digunakan secara luas di berbagai skenario, termasuk kantor cabang perusahaan, kampus, dan pusat data. Solusi ini mewujudkan koneksi yang aman antara kantor pusat dan cabang, serta menyediakan akses internet lokal yang aman, memberikan perlindungan jaringan yang komprehensif dan terdepan bagi perusahaan.

SOURCE Huawei

Juga dari sumber ini

Huawei Luncurkan AI Data Platform untuk Menjembatani Model AI dan Nilai Bisnis

Huawei Luncurkan AI Data Platform untuk Menjembatani Model AI dan Nilai Bisnis

Dalam acara Peluncuran Produk & Solusi Huawei yang digelar di MWC Barcelona 2026, Yuan Yuan, President, Huawei Data Storage Product Line, resmi...
Huawei Luncurkan Solusi Global Intelligent Public Service guna Mempercepat Transformasi Teknologi Cerdas dalam Layanan Publik dan Tata Kelola Perkotaan

Huawei Luncurkan Solusi Global Intelligent Public Service guna Mempercepat Transformasi Teknologi Cerdas dalam Layanan Publik dan Tata Kelola Perkotaan

Di MWC Barcelona 2026, Huawei Government Public Services Digitalization (GPSD) BU menyelenggarakan serangkaian forum profesional, termasuk Global AI+ ...
Rilis Lainnya dari Perusahaan Ini

Jelajahi

Komputer & Elektronik

Komputer & Elektronik

Jaringan

Jaringan

Keamanan Berteknologi Tinggi

Keamanan Berteknologi Tinggi

Perangkat Keras Komputer

Perangkat Keras Komputer

Rilis Berita Lainnya dengan Topik Serupa