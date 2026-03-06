Huawei uvádza firewally série HiSecEngine USG6000G - ochrana podnikov na ceste k plnej inteligencii

BARCELONA, Španielsko, 6. marec 2026 /PRNewswire/ – Počas veľtrhu MWC Barcelona 2026 predstavila spoločnosť Huawei svoj nový vlajkový produkt – firewally série HiSecEngine USG6000G, rad vysokovýkonných konvergovaných brán novej generácie. Prezentované produkty zahŕňajú tri modely s pevnou konfiguráciou 2U a štyri desktopové firewally série G, ktoré sú po firewalloch série E a F ďalším významným míľnikom v portfóliu sieťovej bezpečnosti značky Huawei.

Vysoký výkon: vyhradené bezpečnostné nástroje zaisťujú plynulé služby

Nové firewally série G sú postavené na špecializovaných bezpečnostných enginoch Huawei a poskytujú špičkový výkon a mieru detekcie hrozieb. Firewally Huawei série USG6800G s pevnou konfiguráciou sú určené pre centrály podnikov s veľkým objemom prevádzky a komplexnými službami. Spomedzi nich dosahuje USG6885G výkon ochrany pred hrozbami 135 Gb/s, čo je najvyššia hodnota medzi firewallmi 2U s pevnou konfiguráciou, a ponúka 2× vyšší výkon a 1,5× vyššiu schopnosť dešifrovania SSL v porovnaní s podobnými produktmi. Tieto vysokovýkonné firewally môžu slúžiť ako uzlové brány v centrále, čím zaisťujú plynulý chod kritických služieb aj pri zapnutí všetkých bezpečnostných funkcií a spĺňajú tak požiadavky na ochranu pri prevádzke veľkého objemu. Pre scenáre s viacerými pobočkami integrujú desktopové firewally Huawei série USG6500G funkcie firewallu, routera ja prepínača a podporujú 5G a napájanie PoE.

Vysoká miera detekcie: inteligentná analýza pre presnú identifikáciu neznámych hrozieb

Séria HiSecEngine USG6000G obsahuje inteligentný výpočtový výkon pre zabezpečenie, ktorý umožňuje pokročilé inline bezpečnostné algoritmy a lokálnu inferenciu modelov v reálnom čase. Okrem existujúcej detekcie súborov táto séria pridáva aj detekciu phishingových webových stránok, ktorá dokáže blokovať neznáme phishingové útoky v priebehu milisekúnd. S mierou detekcie neznámych hrozieb 95 %, čo je o 15 % viac ako priemer v odvetví, pomáha podnikom brániť sa pred bezpečnostnými rizikami siete a zaisťuje nepretržitú kontinuitu služieb.

Štátny generálny tajomník vlády Goiás v Brazílii Adriano da Rocha Lima spomenul neustálu snahu o zlepšovanie rozvoja vzdelávania a digitálnych služieb v celej krajine. Zavedením produktov sieťovej bezpečnosti od spoločnosti Huawei si regionálne vládne oddelenia vybudovali efektívne, bezpečné a účinné pripojenia, aby lepšie slúžili ľuďom a zlepšili ich kvalitu života.

Firewally Huawei radu HiSecEngine USG6000G majú širokú využiteľnosť v podnikových pobočkách, areáloch a dátových centrách. Umožňujú bezpečné prepojenie medzi centrálou a pobočkami, ako aj bezpečný lokálny prístup na internet. Poskytujú tak podnikom komplexnú a špičkovú ochranu.

News Releases in Similar Topics