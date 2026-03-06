Huawei, Tam Zekaya Doğru Yolculuklarında İşletmeleri Korumak için HiSecEngine USG6000G Serisi Güvenlik Duvarlarını Tanıttı

BARSELONA, İspanya, 6 Mart 2026 /PRNewswire/ -- MWC Barcelona 2026 sırasında Huawei, yeni amiral gemisi ürünü olan — yeni nesil yüksek performanslı birleşik ağ geçidi serisi HiSecEngine USG6000G güvenlik duvarlarını tanıttı. Tanıtılan ürünler arasında üç adet 2U sabit konfigürasyonlu model ve dört adet masaüstü G serisi güvenlik duvarı yer alıyor ve Huawei'nin ağ güvenliği portföyünde E ve F serisi güvenlik duvarlarının ardından bir başka önemli dönüm noktası oluşturuyor.

Yüksek Performans: Özel Güvenlik Motorları Sorunsuz Hizmetleri Garanti Eder

Attendees at the launch ceremony included: Richard Wu, President of Security Domain, Data Communication Product Line, Huawei, Adriano da Rocha Lima, Secretary-General of the Government of Goiás State, Brazil, Jason He, President of Enterprise Data Communication Marketing & Solution Sales Dept, Huawei

Yeni G serisi güvenlik duvarları, Huawei'in özel güvenlik motorları üzerine inşa edilmiştir ve sektör lideri performans ve tehdit algılama oranları sunar. Huawei'in USG6800G serisi sabit konfigürasyonlu güvenlik duvarları, büyük trafik hacimlerine ve karmaşık hizmetlere sahip kurumsal genel merkezler için tasarlanmıştır. Bunlar arasında USG6885G, 2U sabit konfigürasyonlu güvenlik duvarları arasında en yüksek olan 135 Gbps tehdit koruma performansına ulaşarak benzer ürünlere kıyasla 2 kat daha fazla performans ve 1,5 kat daha fazla SSL şifre çözme özelliği sunuyor. Bu yüksek performanslı güvenlik duvarları, merkez ofiste hub ağ geçidi olarak görev yapabilir ve tüm güvenlik işlevleri etkinleştirilmiş olsa bile kritik hizmetlerin sorunsuz çalışmasını sağlayarak yüksek hacimli trafik koruma taleplerini karşılar. Çok şubeli senaryolar için, Huawei USG6500G serisi masaüstü güvenlik duvarları; güvenlik duvarı, yönlendirici ve anahtar işlevlerini entegre eder ve 5G ve PoE güç kaynağını destekler.

Yüksek Tespit Oranı: Bilinmeyen Tehditlerin Kesin Tespiti için Akıllı Analiz

HiSecEngine USG6000G serisi, gelişmiş hat içi güvenlik algoritmaları ve gerçek zamanlı yerel model çıkarımı sağlayan akıllı güvenlik bilgi işlem gücüne sahiptir. Seri, mevcut dosya tespitine ek olarak, bilinmeyen kimlik avı saldırılarını milisaniyeler içinde engelleyebilen kimlik avı web sayfası tespitini de ekliyor. Sektör ortalamasından %15 daha yüksek olan %95'lik bilinmeyen tehdit algılama oranıyla, işletmelerin ağ güvenliği risklerine karşı savunma yapmasına yardımcı olur ve kesintisiz hizmet sürekliliği sağlar.

Brezilya'nın Goiás Eyaleti Hükümeti Genel Sekreteri Adriano da Rocha Lima, ülke genelinde eğitim ve dijital hizmetlerin gelişimini sürekli olarak iyileştirdiğimizi söyledi. Huawei ağ güvenliği ürünlerini tanıtarak, bölgesel hükümet departmanlarımız, halka daha iyi hizmet sunmak ve yaşam kalitesini artırmak için verimli, güvenli ve etkili bağlantılar kurdu.

Huawei'in HiSecEngine USG6000G serisi güvenlik duvarları, kurumsal şubeler, kampüsler ve veri merkezlerinde yaygın olarak uygulanabilir. Merkez ve şubeler arasında güvenli bağlantı ve güvenli yerel internet erişimi sağlayarak, işletmelere kapsamlı ve sektör lideri koruma sunar.

Fotoğraf - https://mma.prnewswire.com/media/2925877/Attendees_launch_ceremony_included_Richard_Wu_President_Security_Domain_Data.jpg