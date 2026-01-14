Huawei Luncurkan 10 Tren Smart PV & ESS 2026

Menurut Zhong, industri energi terbarukan kini semakin mengutamakan nilai tambah yang semakin luas, serta beralih dari satu inovasi menuju perkembangan yang terpadu. Berbekal keahlian dalam bidang PV dan sistem penyimpanan energi, Huawei meluncurkan 10 tren utama berikut.

Tren 1: Sinergi PV+PLTB+ESS akan Menghadirkan Energi Terbarukan sebagai Sumber Listrik yang Terprediksi, Terkendali, dan Stabil

Pada masa depan, pembangkit listrik PV+PLTB+ ESS berskala utilitas harus memiliki lima karakteristik utama: dua pilar (produksi listrik dan biaya yang stabil serta mudah dikendalikan) dan tiga elemen (beroperasi secara mandiri dengan 100% energi terbarukan, kolaborasi cerdas dan terpadu, serta keamanan dan kualitas tinggi sepanjang siklus operasional).

Tren 2: ESS Grid-Forming Menjadi Penopang Utama Stabilitas dan Keseimbangan Jaringan Listrik

ESS grid-forming akan semakin marak digunakan untuk meredam fluktuasi pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan, meningkatkan stabilitas pasokan listrik, berpartisipasi dalam pasar energi, serta menyediakan layanan pendukung seperti pengaturan frekuensi listrik dan penurunan beban puncak (peak shaving).

Tren 3: Sinergi Pembangkit listrik-Jaringan Listrik-Pengatur Beban Listrik-Penyimpanan Energi akan Meningkatkan Kemandirian Regional dan Koordinasi Global dalam Pasokan Listrik

Teknologi intelligent dispatch berbasiskan AI mendukung kolaborasi yang lebih mendalam dan koordinasi yang efisien antara pembangkit listrik, jaringan listrik, pengatur beban listrik, dan ESS.

Tren 4: Dalam Skenario Penggunaan PV+ESS untuk Segmen Hunian, Pergeseran Terjadi dari Dukungan AI ke Fitur AI Terintegrasi untuk Mewujudkan Pengalaman Energi Terbaik

Dalam skenario penggunaan PV+ESS untuk segmen hunian, produk bergeser dari dukungan AI menuju fitur AI terintegrasi. AI segera menyatu dalam desain, pengalaman pengguna, serta aktivitas operasional dan pemeliharaan perangkat, serta beralih dari sekadar memaksimalkan konsumsi mandiri menuju strategi pengalaman energi terbaik.

Tren 5: Frekuensi dan Densitas Tinggi akan Meningkatkan Densitas Daya Perangkat PV + ESS

Densitas daya inverter PV dan PCS diperkirakan meningkat lebih dari 40% dalam beberapa tahun ke depan. Hal tersebut secara signifikan meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem PV + ESS.

Tren 6: Voltase dan Reliabilitas Tinggi akan Mendorong Penurunan LCOE

Peningkatan daya tahan komponen utama terhadap voltase dan material insulasi mempercepat peralihan menuju arsitektur voltase tinggi. Pada saat yang sama, pendekatan keamanan produk bergeser dari respons reaktif menuju fitur pencegahan proaktif.

Tren 7: Battery ≠ ESS, Manajemen Baterai pada Level Sistem Berperan Besar Mewujudkan Aktivitas Operasional yang Aman dan Stabil

Teknologi digital berfungsi sebagai pengelola baterai secara akurat dan andal, mulai dari sel hingga sistem. Hal ini berperan penting untuk kapasitas discharge yang lebih tinggi, aspek keamanan yang lebih baik, usia pakai yang lebih awet, serta aktivitas operasional dan pemeliharaan ESS yang lebih simpel sebagai faktor-faktor yang menentukan ESS bermutu tinggi.

Tren 8: Sistem Teknologi Grid-Forming yang Maju akan Mempercepat Pengembangan Sistem Energi Terbarukan

ESS grid-forming berkembang dari "pengikut pasif" menjadi "arsitek aktif" dalam jaringan listrik. Teknologi grid-forming melampaui fungsi tunggal, serta bergerak menuju aplikasi sistematis yang terintegrasi secara mendalam.

Tren 9: Agen AI akan Mewujudkan Otomatisasi Pembangkit Listrik Energi Terbarukan

Agen AI akan semakin banyak diintegrasikan ke pembangkit energi terbarukan. Sinergi cloud–edge–device juga ikut mewujudkan otomatisasi pada pembangkit listrik.

Tren 10: Kuantifikasi Aspek Keamanan akan Meningkatkan Fitur Keamanan di Industri Penyimpanan Energi

Fitur keamanan ESS beralih dari pemeriksaan berbasiskan sampel menuju evaluasi menyeluruh pada level sistem sepanjang siklus pemakaian. Dengan menetapkan indikator keamanan yang terukur dan terus meningkatkan berbagai fitur guna memenuhi standar, industri ESS dapat mengatasi tantangan keamanan produk yang telah lama eksis.

SOURCE Huawei Digital Power