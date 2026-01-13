Huawei publiceert Top 10 Trends van Smart PV & ESS 2026

SHENZHEN, China, 14 januari 2026 /PRNewswire/ -- Huawei Digital Power hield de Top 10 Trends van Smart PV & ESS Launch 2026, met als thema "All-Scenario Grid-Forming, Unleashing AI, and Forging Excellence: Vooruitgang met hernieuwbare energiebronnen als belangrijkste energiebronnen." Eric Zhong, Vice President en Chief Marketing Officer van Smart PV & ESS Product Line, Huawei Digital Power, onthulde de trends samen met het bijbehorende whitepaper, waarin inzichten en praktische paden worden gegeven voor het versnellen van PV-, wind- en energieopslagsystemen (ESS) als belangrijkste energiebronnen van hernieuwbare energiesystemen en tegelijkertijd de ontwikkeling van de industrie van hoge kwaliteit wordt bevorderd.

Huawei released the Top 10 Trends of Smart PV & ESS

Zhong merkte op dat de industrie nu een fase van diepere waardecreatie binnengaat, waarbij het verschuift van single-point-innovaties naar geïntegreerde vooruitgang. Op basis van zijn expertise op het gebied van PV en energieopslag heeft Huawei de top 10 trends vrijgegeven.

Trend 1: PV+wind+ESS-synergie stelt hernieuwbare energiebronnen in staat om voorspelbare, beheersbare en stabiele energiebronnen te worden

Toekomstige grootschalige PV+wind+ESS-installaties moeten vijf kernkenmerken hebben: twee pijlers (stabiele en controleerbare energieopwekking en kosten) en drie elementen (onafhankelijke werking met 100% hernieuwbare energiebronnen, volledige intelligente samenwerking en hoge veiligheid en kwaliteit gedurende de gehele levenscyclus).

Trend 2: ESS voor netvorming wordt een belangrijke steun voor het garanderen van de stabiliteit en het evenwicht van het elektriciteitsnet

Netvormende ESS's worden alomtegenwoordig. Ze verzachten schommelingen in de productie van hernieuwbare energie, verbeteren de stabiliteit van de stroomvoorziening, nemen deel aan de energiemarkten en bieden aanvullende diensten zoals frequentieregulatie en peak shaving.

Trend 3: Synergie tussen elektriciteitsproductie en elektriciteitsopslag zal regionale autonomie en mondiale coördinatie van de stroomvoorziening bevorderen

De door AI aangedreven intelligente dispatchtechnologie maakt de diepgaande samenwerking en efficiënte coördinatie tussen energieopwekking, net, belasting en ESS mogelijk.

Trend 4: In het residentiële PV+ESS-scenario, overgang van AI-enabled naar AI-native, het leveren van de optimale energie-ervaring

In residentiële PV+ESS-scenario's evolueren producten van AI-enabled naar AI-native. AI is volledig ingebed in de ontwerp-, ervaring- en O&M-fasen en gaat verder dan een basisstrategie van maximaal zelfverbruik naar een proactieve strategie van optimale energie-ervaring.

Trend 5: Hoge frequentie en dichtheid zullen leiden tot een toename van de vermogensdichtheid van PV+ESS-apparaten.

De verwachting is dat de vermogensdichtheid van PV-omvormers en PCS's de komende jaren met meer dan 40% zal toenemen. Dit zal de kwaliteit en efficiëntie van PV+ESS-systemen aanzienlijk verbeteren.

Trend 6: Hoge spanning en betrouwbaarheid zullen leiden tot LCOE-vermindering

Betere spanningsweerstand in belangrijke componenten en isolatiematerialen versnelt de verschuiving naar hoogspanningsarchitecturen. Ondertussen verschuiven veiligheidsmaatregelen van reactieve respons naar proactieve preventie.

Trend 7: Batterij ≠ ESS, Batterijbeheer op systeemniveau is essentieel voor veilige en stabiele werking

Digitale technologieën worden gebruikt om batterijen nauwkeurig en betrouwbaar te beheren van cellen tot systemen. Dit is essentieel voor een hogere ontladingscapaciteit, verbeterde veiligheid, langere levensduur en vereenvoudigde exploitatie en onderhoud van ESS's, wat een basisvereiste is geworden voor een ESS van hoge kwaliteit.

Trend 8: Een volwassen netvormend technologisch systeem zal de bouw van een hernieuwbaar energiesysteem versnellen

De netvormende ESS evolueert van een "passieve volgeling" naar een "actieve architect" van het elektriciteitsnet. Netvormende technologieën gaan verder dan monofunctionele rollen naar systematische, diep geïntegreerde toepassingen.

Trend 9: AI-agenten zullen automatisering van hernieuwbare energiecentrales mogelijk maken

AI-agenten zullen in steeds sneller tempo worden geïntegreerd in installaties voor hernieuwbare energie. Synergie tussen cloud-edge-apparaten zal helpen de automatisering van elektriciteitscentrales te realiseren.

Trend 10: Veiligheidsquantificatie zal het veiligheidsvermogen in de energieopslagindustrie verbeteren

De ESS-veiligheid verschuift van steekproefgebaseerde controles naar uitgebreide beoordelingen op systeemniveau gedurende de gehele levenscyclus. Door meetbare veiligheidsindicatoren te definiëren en de capaciteiten voortdurend te verbeteren om aan de gegradeerde eisen te voldoen, kan de industrie eindelijk langdurige problemen oplossen.

