화웨이, 2026년 스마트 PV 및 ESS 10대 트렌드 발표

선전, 중국 2026년 1월 14일 /PRNewswire/ -- 화웨이 디지털 파워(Huawei Digital Power)가 '모든 시나리오 그리드 포밍, AI 활용, 우수성 확보: 재생 에너지를 주 에너지원으로'(All-Scenario Grid-Forming, Unleashing AI, and Forging Excellence: Advance Renewables as Main Energy Sources)를 주제로 2026년 스마트 PV 및 ESS 출시 10대 트렌드를 발표했다. 에릭 종(Eric Zhong) 화웨이 디지털 파워 스마트 PV 및 ESS 제품 라인 부사장 겸 최고 마케팅 책임자는 백서와 함께 트렌드를 공개하며, 태양광, 풍력, 에너지 저장 시스템(ESS)을 재생 전력 시스템의 주 에너지원으로 조기에 정착시키는 동시에 양질의 산업 발전을 촉진하기 위한 인사이트와 실질적 방안을 제시했다.

종 부사장은 업계가 현재 더 심오한 가치 창출 단계에 접어들면서 단일 지점 혁신에서 통합 발전으로 전환하고 있다고 강조했다. 화웨이는 태양광 및 에너지 저장 분야의 전문성을 바탕으로 10대 트렌드를 발표했다.

Huawei released the Top 10 Trends of Smart PV & ESS

트렌드 1: 태양광+풍력+ESS의 시너지로 재생 에너지가 예측 및 제어 가능하고 안정적인 전력원이 될 것이다

미래에 유틸리티급 태양광+풍력+ESS 발전소는 두 축(안정적이고 제어 가능한 발전량과 비용)과 세 요소(100% 재생에너지로 독립적인 운영, 풀링크 지능형 협업, 수명주기 전반에 걸친 높은 안전성과 품질)라는 다섯 가지 핵심 특성을 갖춰야 한다.

트렌드 2: 그리드 포밍 ESS가 전력망 안정성과 균형을 보장하는 핵심 지원으로 부상할 것이다

그리드 포밍 ESS가 보편화되고 있다. 이는 재생에너지 발전의 변동성을 완화하고, 전력 공급 안정성을 높여 주며, 에너지 시장에 참여하고, 주파수 조정 및 피크 쉐이빙과 같은 보조 서비스를 제공한다.

트렌드 3: 발전-그리드-부하-저장의 시너지로 지역 자율성 및 전력 공급의 글로벌 조정이 촉진될 것이다

AI 기반의 지능형 디스패치 기술로 인해 발전, 그리드, 부하, ESS 간의 긴밀한 협업과 효율적 조정이 가능해지고 있다.

트렌드 4: 주거용 PV+ESS 시나리오에서 AI 지원이 AI 네이티브로 전환되며 에너지 경험이 최적화된다

주거용 PV+ESS 시나리오에서는 제품이 AI 지원에서 AI 네이티브로 진화하고 있다. 설계, 경험 및 O&M 단계에 AI가 완전히 통합되어 자체 소비를 극대화하는 기본 전략을 넘어 최적의 에너지 경험이라는 적극적 전략으로 나아가고 있다.

트렌드 5: 주파수와 밀도가 높아져 PV+ESS 디바이스 전력 밀도도 증가할 것이다

태양광 인버터와 PCS의 전력 밀도는 향후 몇 년 안에 40% 이상 증가할 것으로 예상된다. 이로써 PV+ESS 시스템의 품질과 효율이 크게 높아질 것이다.

트렌드 6: 고전압과 신뢰성으로 LCOE 절감이 촉진될 것이다

주요 구성요소와 절연 재료의 전압 복원력이 개선되면서 고전압 아키텍처로 빠르게 전환되고 있다. 한편 안전 대책은 사후 대응에서 사전 예방으로 바뀌고 있다.

트렌드 7: 배터리 ≠ ESS, 안전하고 안정적인 운영을 위해서는 시스템 차원의 배터리 관리가 필수적이다

셀부터 시스템까지 배터리를 정확하고 안정적으로 관리하는 데 디지털 기술이 사용되고 있다. 이는 고품질 ESS의 기본 요건이 된 방전 용량 확대, 안전성 강화, 수명 연장, O&M 간소화를 실현하는 데 필수적이다.

트렌드 8: 성숙한 그리드 포밍 기술 시스템이 재생 에너지 시스템 구축을 앞당길 것이다

그리드 포밍 ESS는 전력망의 '수동적 추종자'에서 '능동적 설계자'로 진화하고 있다. 그리드 포밍 기술은 단일 기능 역할을 넘어 긴밀히 통합된 체계적 적용을 향해 나아가고 있다.

트렌드 9: AI 에이전트가 재생 에너지 발전소의 자동화를 실현해 줄 것이다

AI 에이전트가 재생 에너지 플랜트에 더욱 빠르게 통합될 것이다. 클라우드-에지-디바이스의 시너지가 발전소 자동화를 실현할 것이다.

트렌드 10: 안전성 계량화가 에너지 저장 산업 전반에서 안전성 역량 개선을 이끌 것이다

표본 점검으로 수행되던 ESS 안전이 라이프사이클 전반에 걸쳐 시스템 차원에서 종합적으로 평가하는 방식으로 바뀌고 있다. 업계가 측정 가능한 안전 지표를 정의하고 정격 요건에 맞춰 역량을 꾸준히 개발한다면 결국 오랜 문제를 해결할 수 있을 것이다.

SOURCE Huawei Digital Power