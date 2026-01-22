LEPAS تفتتح أول صالة عرض عالمية لها في إندونيسيا، مُعلنةً عن فصل جديد في سوق المركبات الكهربائية الجديدة (NEV)

جاكرتا، إندونيسيا, 22 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- في 19 يناير، افتتحت LEPAS، العلامة التجارية الجديدة بالكامل للمركبات الكهربائية الجديدة (NEV) التابعة لـ Chery Group، رسميًا أول صالة عرض عالمية لها في جاكرتا، إندونيسيا. حضر أكثر من مئة شخص هذا الحدث، من بينهم ممثلون عن الحكومة الإندونيسية، ووسائل الإعلام، وقادة الرأي الرئيسيون (KOLs)، وشركاء الوكالة، ليشهدوا هذا الإنجاز البارز في مسيرة توسع العلامة التجارية.

World’s First LEPAS Showroom

خلال الحدث، حضر ممثلون عن الحكومة الإندونيسية وعدد من كبار التنفيذيين في LEPAS إندونيسيا، إضافةً إلى الفائزة بمسابقة ملكة جمال الكون إندونيسيا 2025، وقاموا جميعًا بقَص الشريط رسميًا لافتتاح أول صالة عرض عالمية لـ LEPAS. داخل صالة العرض، جذب الموديل الرائد LEPAS L8، الذي يجمع بين الابتكار والتصميم الأنيق، اهتمامًا كبيرًا من الحضور. كما قدّم الروبوت المضيف لصالة العرض AiMOGA، استشارات ذكية وأرشد الزوار داخل صالة العرض، مقدّمًا تجربة فريدة وغامرة. وعلّق قادة الرأي الرئيسيون (KOLs) في مجال أسلوب الحياة: "من استقبال الروبوت الذكي إلى تجربة المقصورة المستقبلية، تدمج صالة العرض التكنولوجيا مع الجماليات الأنيقة بشكل مثالي". وفي ختام الحدث، جسَّدت "LEPAS Time Capsule Moment" التزام LEPAS طويل الأمد بالابتكار والجودة والاستدامة.

فيما تمثّل هذه الخطوة بالنسبة إلى LEPAS ليس مجرد افتتاح أول صالة عرض لها، بل أيضًا التنفيذ الناجح لنظام تشغيل متكامل للعلامة التجارية على مستوى السوق العالمية. قال Zeng Shuo، الرئيس التنفيذي لشركة LEPAS إندونيسيا: "إن افتتاح صالة عرض MAS Kelapa Gading يعزز التزام LEPAS ببناء علامتها التجارية بشكل مستدام، من خلال شبكة متكاملة ومتسقة، وجودة خدمات عالية، وتجربة علامة تجارية متميزة".

على مدار العام الماضي، ومنذ ظهورها لأول مرة كعلامة تجارية مستقلة في أبريل 2025، حققت LEPAS حضورًا لافتًا على الساحة العالمية؛ حيث سجّلت انطلاقتها الخارجية في معرض إندونيسيا الدولي للسيارات (GIIAS)، وقدّمت عرضها الأول في أوروبا خلال معرض Salone dell'Auto di Torino في إيطاليا، إلى جانب توقيع اتفاقيات مع موزعين في كلٍ من الإمارات العربية المتحدة والكويت، فضلاً عن تنظيم حفل إطلاق العلامة التجارية ومراسم توقيع اتفاقيات الوكلاء في جنوب أفريقيا.

ومع افتتاح أول صالة عرض عالمية لها، أصبحت رؤية LEPAS ومكانتها وأهدافها على الساحة الدولية أكثر وضوحًا وترسخًا. لا تمثّل هذه المحطة إنجازًا بارزًا فحسب، بل تُعدّ أيضًا تجسيدًا حيًا لفلسفة LEPAS القائمة على أسلوب حياة أنيق، فضلاً عن كونها لحظة محورية في ترسيخ مكانة LEPAS كمعيار يُحتذى به في سوق المركبات الكهربائية الجديدة (NEV) على مستوى العالم.

وبالنظر إلى المستقبل، ستواصل LEPAS دفع التكامل العميق بين الابتكار التكنولوجي وجماليات التصميم وتجربة القيادة الأنيقة، لتقدّم للمستخدمين حول العالم تجربة تنقّل غير مسبوقة في مجال المركبات الكهربائية الجديدة (NEV)، إلى جانب أسلوب سفر يجسّد مفهوم الحياة الراقية والأنيقة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2866101/World_s_First_LEPAS_Showroom.jpg