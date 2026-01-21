LEPAS otvára svoj prvý showroom na svete v Indonézii a vstupuje tak do novej kapitoly na trhu s vozidlami využívajúcimi nové zdroje energie
JAKARTA, Indonézia, 21. januára 2026 /PRNewswire/ -- Dňa 19. januára spoločnosť LEPAS, úplne nová značka vozidiel využívajúcich nové zdroje energie v rámci skupiny Chery, oficiálne otvorila svoj prvý showroom na svete v Jakarte v Indonézii. Pri tejto príležitosti sa zhromaždilo viac ako sto účastníkov vrátane zástupcov indonézskej vlády, médií, lídrov verejnej mienky a partnerských predajcov, aby boli svedkami tohto míľnika v expanznej ceste značky.
Na otvorení showroomu sa zúčastnili zástupcovia indonézskej vlády, niekoľko vedúcich pracovníkov spoločnosti LEPAS Indonesia a víťazka súťaže Miss Universe Indonesia 2025, ktorí spoločne prestrihli pásku a otvorili prvý showroom LEPAS na svete. V showroome pútal značnú pozornosť vlajkový model LEPAS L8, ktorý je kombináciou inovácií a elegantného dizajnu. AiMOGA, robot pre hostí v rámci showroomu, poskytoval inteligentné konzultácie a sprevádzal návštevníkov po showroome, ponúkajúc im svieži a pohlcujúci zážitok. Lifestyloví lídri verejnej mienky k tomu poznamenali: „Showroom dokonale integruje technológiu s elegantnou estetikou, od inteligentnej robotickej recepcie až po futuristický zážitok z kabíny." Na záver podujatia symbolizoval moment časovej kapsule LEPAS dlhodobý záväzok spoločnosti LEPAS k inováciám, kvalite a udržateľnosti.
Pre spoločnosť LEPAS to nie je len otvorenie prvého shwroomu, ale aj úspešné zavedenie kompletného systému fungovania značky na svetovom trhu. Zeng Shuo, prezident a riaditeľ spoločnosti LEPAS Indonesia, povedal: „Prítomnosť showroomu MAS Kelapa Gading posilňuje záväzok spoločnosti LEPAS budovať značku udržateľným spôsobom prostredníctvom konzistentnej siete, kvality služieb a zážitku so značkou."
Za posledný rok sa spoločnosť LEPAS od svojho debutu ako nezávislej značky v apríli 2025 objavila po celom svete: na prvom zahraničnom vstúpení na medzinárodnom autosalóne v Indonézii (GIIAS), na európskej premiére na Salone dell'Auto di Torino v Taliansku, pri podpísaní zmlúv s distribútormi v Spojených arabských emirátoch a Kuvajte a usporiadaní slávnostného uvedenia značky na trh a podpisovaní zmlúv s predajcami v Južnej Afrike.
Otvorením prvého showroomu na svete sa postavenie a ciele spoločnosti LEPAS na medzinárodnej scéne stali ešte jasnejšími. Tento míľnik nie je len dôležitým symbolom filozofie značky, ktorá predstavuje elegantný životný štýl, ktorý prebúdza k životu, ale aj kľúčovým momentom pri etablovaní značky LEPAS ako referenčného bodu na globálnom trhu s vozidlami využívajúcimi nové zdroje energie.
Spoločnosť LEPAS bude aj naďalej presadzovať hlbokú integráciu technologických inovácií, dizajnovej estetiky a elegantnej jazdy, čím používateľom na celom svete poskytne bezprecedentný zážitok z mobility vozidiel využívajúcich nové zdroje energie a elegantného cestovania.
