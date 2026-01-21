LEPAS otevírá v Indonésii svůj první showroom na světě a zahajuje tak novou kapitolu na trhu vozidel na nové energie

News provided by

LEPAS

Jan 21, 2026, 06:24 ET

JAKARTA, Indonésie, 21. ledna 2026 /PRNewswire/ -- Dne 19. ledna otevřela LEPAS, nová značka vozidel poháněných novým typy energie (NEV) spadající pod skupinu Chery, v Jakartě v Indonésii svůj vůbec první showroom na světě. Více než stovka hostů, včetně zástupců indonéské vlády, médií, klíčových vlivných odborníků (key opinion leaders, KOL) a partnerských dealerů, se sešla, aby byla svědkem tohoto významného milníku na cestě expanze značky.

Při této příležitosti se showroomu zúčastnili zástupci indonéské vlády, několik vedoucích pracovníků společnosti LEPAS Indonesia a vítězka soutěže Miss Universe Indonesia 2025. Společně přestřihli pásku a otevřeli tak první showroom LEPAS na světě. Uvnitř showroomu vzbudil značnou pozornost vlajkový model LEPAS L8, který kombinuje inovace a elegantní design. Návštěvníky provázel robotický hostitel AiMOGA, jenž poskytoval inteligentní poradenství a navigoval je celým prostorem, čímž nabídl nový, pohlcující zážitek. Lifestyloví odborníci (KOL) akci komentovali slovy: „Od inteligentního přivítání robotem až po futuristický zážitek z interiéru – showroom dokonale propojuje technologie s elegantní estetikou." Závěrečným bodem programu bylo symbolické odhalení časové kapsle LEPAS Time Capsule, které vyjádřilo dlouhodobý závazek značky LEPAS k inovacím, kvalitě a udržitelnosti..

Pro LEPAS to představuje nejen otevření jejího prvního showroomu, ale také úspěšné zavedení uceleného systému fungování značky na globálním trhu. Zeng Shuo, prezident LEPAS Indonesia, řekl: „Showroom MAS Kelapa Gading posiluje závazek značky LEPAS budovat svou pozici udržitelným způsobem prostřednictvím konzistentní dealerské sítě, vysoké úrovně služeb a jednotné zkušenosti."

Za uplynulý rok, od svého uvedení jako samostatné značky v dubnu 2025, se LEPAS představila na řadě mezinárodních akcí: absolvovala svou zahraniční premiéru na veletrhu Indonesia International Auto Show (GIIAS), evropskou premiéru na autosalonu Salone dell'Auto di Torino v Itálii, podepsala smlouvy s distributory ve Spojených arabských emirátech a Kuvajtu a v Jihoafrické republice uspořádala slavnostní uvedení značky spojené s podpisem smluv s prodejci.

Otevřením vůbec prvního showroomu na světě se mezinárodní pozice i cíle značky LEPAS staly ještě zřetelnějšími. Tento milník nepředstavuje pouze významný symbol naplňování filozofie značky založené na elegantním životním stylu, ale také klíčový krok k tomu, aby se LEPAS etablovala jako referenční značka na globálním trhu vozidel NEV.

Do budoucna hodlá značka LEPAS i nadále podporovat hlubší propojení technologických inovací, designové estetiky a elegantního pojetí jízdy a nabízet uživatelům po celém světě dosud nevídaný zážitek z mobility vozidel NEV i cestování v duchu elegantního životního stylu.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2866101/World_s_First_LEPAS_Showroom.jpg

