- LEPAS abre su primera sala de exposición del mundo en Indonesia, marcando el comienzo de un nuevo capítulo en el mercado de vehículos eléctricos de nueva generación

YAKARTA, Indonesia, 21 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El 19 de enero, LEPAS, la nueva marca de vehículos eléctricos (NEV) del Grupo Chery, inauguró oficialmente su primera sala de exposición del mundo en Yakarta, Indonesia. Más de un centenar de asistentes, entre ellos representantes del gobierno indonesio, medios de comunicación, líderes de opinión y concesionarios, se reunieron para presenciar este hito en la expansión de la marca.

World's First LEPAS Showroom

En el evento, representantes del gobierno indonesio, varios ejecutivos de LEPAS Indonesia y la ganadora de Miss Universo Indonesia 2025 asistieron a la sala de exposición y, conjuntamente, cortaron la cinta inaugural de la primera sala de exposición de LEPAS del mundo. Dentro de la sala, el modelo insignia, LEPAS L8, que combina innovación y diseño elegante, atrajo una gran atención. AiMOGA, el robot anfitrión de la sala, ofreció asesoramiento inteligente y guió a los visitantes por toda la sala, ofreciendo una experiencia innovadora e inmersiva. Los líderes de estilo de vida comentaron: «Desde la recepción del robot inteligente hasta la experiencia futurista en la cabina, la sala de exposición integra a la perfección la tecnología con una estética elegante». Al finalizar el evento, el Momento Cápsula del Tiempo de LEPAS simbolizó el compromiso a largo plazo de LEPAS con la innovación, la calidad y la sostenibilidad.

Para LEPAS, esto representa no solo la apertura de su primera sala de exposición, sino también la exitosa implementación de un sistema operativo completo de la marca en el mercado global. Zeng Shuo, presidente y director de LEPAS Indonesia, afirmó: «La presencia de la sala de exposición MAS Kelapa Gading refuerza el compromiso de LEPAS con el desarrollo sostenible de la marca mediante una red sólida, la calidad del servicio y la experiencia de marca».

Durante el último año, desde su debut como marca independiente en abril de 2025, LEPAS ha realizado presentaciones en todo el mundo: su debut internacional en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia (GIIAS), su estreno europeo en el Salone dell'Auto di Torino (Italia), la firma de acuerdos con distribuidores en los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait, y la celebración de la ceremonia de lanzamiento de la marca y firma de acuerdos con los concesionarios en Sudáfrica.

Con la apertura de la primera sala de exposición del mundo, el posicionamiento y los objetivos de LEPAS a nivel internacional se han vuelto aún más claros. Este hito no solo es un símbolo importante de la filosofía de la marca de un estilo de vida elegante que cobra vida, sino también un momento clave para consolidar a LEPAS como referente en el mercado global de vehículos eléctricos de nueva generación.

De cara al futuro, LEPAS seguirá impulsando la profunda integración de la innovación tecnológica, la estética del diseño y la conducción elegante, ofreciendo a los usuarios de todo el mundo una experiencia de movilidad sin precedentes y un estilo de vida elegante.