LEPAS открывает первый в мире выставочный зал в Индонезии, отмечая новую главу на рынке транспортных средств на новых источниках энергии

News provided by

LEPAS

Jan 21, 2026, 08:46 ET

ДЖАКАРТА, Индонезия, 21 января 2026 г. /PRNewswire/ -- 19 января компания LEPAS, новый бренд транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) в рамках Chery Group, официально открыла свой первый в мире выставочный зал в Джакарте (Индонезия). Более ста участников, включая представителей правительства Индонезии, СМИ, лидеров мнений и партнеров-дилеров, собрались, чтобы стать свидетелями этой вехи на пути расширения бренда.

На мероприятии присутствовали представители правительства Индонезии, несколько руководителей подразделения LEPAS Indonesia и победительница конкурса Мисс Вселенная в Индонезии 2025, которые вместе разрезали ленту, открыв первый в мире выставочный зал LEPAS. Внутри выставочного зала значительное внимание привлекла флагманская модель LEPAS L8, в которой сочетаются инновации и элегантный дизайн. Принимающий гостей выставочного зала робот AiMOGA предоставлял интеллектуальные консультации и служил гидом для посетителей по всему выставочному залу, предлагая свежие и захватывающие впечатления. Лидеры мнений в области стиля жизни прокомментировали: «от интеллектуального приветствия робота до футуристичной обстановки салона, в выставочном зале обеспечено идеальное сочетание технологий с элегантной эстетикой». По завершении мероприятия закладка капсулы времени LEPAS стала символом долгосрочной приверженности LEPAS инновациям, качеству и экологической устойчивости.

Для LEPAS это не только открытие первого выставочного зала, но и успешное внедрение полной системы операций бренда на мировом рынке. Цзэн Шуо (Zeng Shuo), президент-директор LEPAS Indonesia, сказал: «Открытие выставочного зала MAS Kelapa Gading подтверждает приверженность LEPAS устойчивому развитию бренда за счет стабильной сети, качества обслуживания и впечатления от бренда».

За прошлый год, с момента своего дебюта в качестве независимого бренда в апреле 2025 года, компания LEPAS обеспечила свое присутствие по всему миру: зарубежный дебют на Индонезийском международном автосалоне (GIIAS), европейская премьера на Salone dell 'Auto di Torino в Италии, подписание договоров с дистрибьюторами в ОАЭ и Кувейте, а также церемония выхода бренда на рынок и подписания договоров с дилерами в Южной Африке.

Открытие первого в мире выставочного зала сделало положение и цели компании LEPAS на международной арене еще более ясными. Эта веха является не только важным символом философии бренда — воплощения элегантного стиля жизни, — но и ключевым моментом в становлении компании LEPAS эталоном на мировом рынке транспортных средств NEV.

В будущем компания LEPAS продолжит развивать глубокую интеграцию технологических инноваций, эстетики дизайна и элегантного вождения, обеспечивая пользователям по всему миру беспрецедентное удобство транспортных средств на новых источниках энергии (NEV) и элегантный стиль жизни.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2866101/World_s_First_LEPAS_Showroom.jpg

