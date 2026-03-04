«أكاش سيستمز» تعلن عن أول خوادم ذكاء اصطناعي في العالم مبردة بتقنية تبريد الماس، ومدعومة بوحدات معالجة الرسومات AMD Instinct™ MI350X ومصنَّعة من قبل «ميتاك كومبيوتينغ»

AI Server with Diamond Cooling® Drives Peak GPU Performance

تقنية تبريد الماس® الرائدة تخلق خوادم الذكاء الاصطناعي الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة ورأس المال في العالم

حل تبريد الماس® من «أكاش» يُعد ابتكارًا جديدًا في تقنية التبريد، ويشكّل إضافةً مكمِّلة لتقنيات تبريد الهواء والسائل القائمة

التقنية الحاصلة على براءة اختراع توفّر ما يصل إلى مليون دولار كقيمة إضافية لكل خادم

تلقت الشركة طلب إطلاق أولي بقيمة 300 مليون دولار

توفر أداءً خاليًا من الاختناق الحراري، وانخفاضًا في درجة حرارة وحدة معالجة الرسومات يصل إلى 10 درجات مئوية (18 درجة فهرنهايت)، وإمكان خفض الطاقة المخصصة للتبريد بنسبة تصل إلى 100%، وزيادة تصل إلى 22% في FLOPs/Watt في درجات حرارة مركز البيانات المحيطة القياسية (نحو 75 درجة فهرنهايت)، وتحسينًا يصل إلى 15% في إنتاجية الرموز في درجات حرارة مركز البيانات المحيطة المرتفعة (نحو 120 درجة فهرنهايت)

الشركة مدعومة من «خوسلا فينتشرز» و«فاوندرز فاند»

سان فرانسيسكو، 4 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Akash Systems, Inc «أكاش سيستمز»، الرائدة في تقنية تبريد الماس®، اليوم عن إطلاق وتوافر أول خوادم ذكاء اصطناعي مبردة بتقنية تبريد الماس، والمدعومة بوحدات معالجة الرسومات AMD Instinct™ MI350X، والمصنَّعة بواسطة «ميتاك كومبيوتينغ» .(3706.TW) ويمثل ذلك أول نشر تجاري لتقنية تبريد الماس® مع وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct™ في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. وتخطط «أكاش» لإطلاق حلول تبريد الماس® لأنظمة إضافية من وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct™ هذا العام، بما في ذلك وحدة معالجة الرسومات AMD Instinct MI355X ووحدات معالجة الرسومات AMD Instinct المستقبلية.

يمتلك الماس أعلى موصلية حرارية بين جميع المواد المعروفة، حيث يزيل الحرارة أسرع بخمس مرات من النحاس، المادة القياسية في القطاع لإدارة الحرارة. وبصفته ابتكارًا جديدًا في تقنية التبريد، يُعد حل تبريد الماس® من «أكاش» حلًا مضافًا ومكمِّلًا لتقنيات تبريد الهواء والسائل القائمة. وقد أثبتت هذه التقنية جدواها في الفضاء الخارجي، حيث تعمل حاليًا في أنظمة أقمار صناعية نشطة.

مع خفض رائد في درجة الحرارة يصل إلى 10 درجات مئوية (18 درجة فهرنهايت) لكلٍّ من وحدات معالجة الرسومات والذاكرة ذات النطاق الترددي العالي (HBM)، يحقق المشغِّلون قدرة معالجة أكبر بكثير باستخدام أنظمة الطاقة نفسها، مما يحسّن كفاءة رأس المال والطاقة، وكفاءة استخدام الطاقة (PUE)، وكثافة مركز البيانات، والعائد على الاستثمار (ROI).

يوفر الأداء الخالي من الاختناق الحراري زيادة في FLOPs/Watt تصل إلى 22%، مما يتيح للعملاء تكثيف قوة المعالجة وفتح سعة إضافية فورًا داخل مراكز البيانات الجديدة والقائمة. ويمكن لمركز البيانات الآن تقليل الطاقة المخصصة للتبريد بما يصل إلى 100% مع الحفاظ على أداء عالٍ حتى درجة حرارة محيطة لمركز البيانات تبلغ نحو 120 درجة فهرنهايت، وذلك بفضل انخفاض درجة حرارة وحدة معالجة الرسومات. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت اختبارات «أكاش» أن هذا يمكن أن يحقق تحسينًا يصل إلى 15% في إنتاجية الرموز. ومن خلال اقتناص هذه المكاسب في الأداء، يمكن لكل خادم مبرد بتقنية تبريد الماس أن يحقق ما يصل إلى مليون دولار كقيمة إضافية خلال أربع سنوات مقارنة بالخوادم التي لا تستخدم حلول تبريد الماس.

قال الدكتور فيليكس إيجيكام، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أكاش سيستمز»: «يتجاوز الطلب على الذكاء الاصطناعي بسرعة البنية التحتية التي تشغِّله. يكسر حل «أكاش» الحاصل على براءة اختراع حاجز الاختناق الحراري لتسريع عمليات نشر الذكاء الاصطناعي بصورة مجدية اقتصاديًّا. وبالتعاون مع AMD و«ميتاك»، نقدِّم تكنولوجيا وخبرة عالمية المستوى لبناء الأسس التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي للتوسع».

يتم تصنيع الخوادم الجديدة ونشرها بالشراكة مع «ميتاك كومبيوتينغ»، الشركة الرائدة في حلول الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء (HPC)، والخوادم الموفِّرة للطاقة، وهي مشمولة بالكامل بضمانات AMD وضمانات الشركة المصنعة القائمة.

قال ترافيس كار، نائب الرئيس لقسم أعمال الذكاء الاصطناعي التجاري والمؤسسي في AMD: «تُظهر تقنية تبريد الماس® من «أكاش سيستمز» كيف يمكن للابتكار أن يطلق مستويات جديدة من الأداء والكفاءة من وحدات معالجة الرسومات AMD Instinct™. وبالتعاون مع قدرات النشر العالمية لدى «ميتاك»، نمكِّن مراكز البيانات من تحقيق كثافة معالجة مؤثرة وكفاءة طاقة غير مسبوقة».

وقال ريك هوانغ، رئيس «ميتاك كومبيوتينغ»: «بفضل قدراتنا التصنيعية العالمية وإمكاناتنا الهندسية القوية، يمكن لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات فائقة الضخامة (Hyperscale) حول العالم نشر هذه الأنظمة فائقة الأداء وعالية الكفاءة في استهلاك الطاقة بسرعة، لزيادة قدراتها الحاسوبية والحصول على ميزة تنافسية حاسمة».

يتيح هذا التعاون طرح أول خوادم ذكاء اصطناعي من «ميتاك كومبيوتينغ» مبردة بتقنية تبريد الماس من «أكاش سيستمز»، والمدعومة بوحدات معالجة الرسومات من سلسلة AMD Instinct™ MI350X، لتقديم فوائد تحويلية عبر التطبيقات عالية المتطلبات، من خلال استخدام تقنية تبريد الماس® للمساعدة في الحفاظ على درجات حرارة منخفضة لوحدات معالجة الرسومات، مما يساعد في منع الاختناق الحراري، ويمكن أن يطيل العمر الافتراضي للأجهزة.

كما أن خوادم «ميتاك كومبيوتينغ» مدعومة بمعالجي AMD EPYC™ 9005 من الجيل الخامس، وبطاقات واجهة شبكة الذكاء الاصطناعي AMD Pensando™ Pollara 400، وأحدث حزمة برمجيات AMD ROCm™، التي توفِّر معًا الإنتاجية وبيئة البرمجيات المفتوحة، مما يساعد مراكز البيانات على تسريع أعباء عمل الذكاء الاصطناعي والتوسع بشكل مستدام.

لمزيد من المعلومات حول هذا المنتج، يرجى زيارة: https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling.

نبذة عن «أكاش سيستمز»

«أكاش سيستمز» هي الشركة الرائدة في تقنية تبريد الماس® لخوادم الذكاء الاصطناعي والبيئات الإلكترونية الأخرى ذات الكثافة الحرارية العالية. طُوِّرت هذه التقنية ونُشرت للمرة الأولى بالشراكة مع وكالة «ناسا» للأقمار الصناعية، وتوفِّر «أكاش سيستمز» اليوم حلول تبريد الماس الخاصة بها لوحدات معالجة الرسومات، ووحدات المعالجة المركزية، وأنظمة الذاكرة، للمساعدة في معالجة تحديات الطاقة والأداء في قطاع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي سريع النمو في الولايات المتحدة وحول العالم. «أكاش» مدعومة من مستثمري رأس المال المخاطر البارزين «خوسلا فينتشرز» و«فاوندرز فاند». تعرف على المزيد على: www.akashsystems.com.

نبذة عن «ميتاك كومبيوتينغ»

تتخصص شركة «ميتاك كومبيوتينغ تكنولوجي» (MiTAC Computing Technology Corp.)، وهي شركة تابعة لشركة «ميتاك هولدينغز» (MiTAC Holdings)، في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة عالية الأداء (HPC)، والحوسبة السحابية، والحوسبة الطرفية. وتستخدم «ميتاك كومبيوتينغ» منهجيات صارمة لضمان جودة لا هوادة فيها، على مستوى الهياكل الأساسية والأنظمة والرفوف والمجموعات، بما يحقِّق الأداء والتكامل بشكل كامل. وبفضل حضورها العالمي وقدراتها الشاملة، من البحث والتطوير والتصنيع إلى الدعم العالمي، توفِّر «ميتاك كومبيوتينغ» منصات مرنة ومخصَّصة لمراكز البيانات فائقة الضخامة، والحوسبة عالية الأداء (HPC)، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. تعرف على المزيد على: www.mitaccomputing.com.

نبذة عن AMD

تقود AMD الابتكار في الحوسبة عالية الأداء والذكاء الاصطناعي لحل أهم التحديات في العالم. اليوم، تشغِّل تقنية AMD مليارات التجارب عبر البنية التحتية السحابية وبنية الذكاء الاصطناعي، والأنظمة المدمجة، وأجهزة الكمبيوتر الشخصية العاملة بالذكاء الاصطناعي، والألعاب. وبفضل المجموعة الواسعة من وحدات المعالجة المركزية (CPUs)، ووحدات معالجة الرسومات (GPUs)، وحلول الشبكات، والبرمجيات المحسَّنة بالذكاء الاصطناعي، تقدِّم AMD حلول ذكاء اصطناعي متكاملة توفِّر الأداء وقابلية التوسع اللازمين لعصر جديد من الحوسبة الذكية. تعرف على المزيد على: .www.amd.com

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2924731/image.jpg