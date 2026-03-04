Akash Systems анонсирует первые в мире ИИ-серверы с алмазным охлаждением на базе графических процессоров AMD Instinct™ MI350X производства MiTAC Computing

Прорывная технология Diamond Cooling® создает самые энергоэффективные и капиталоэффективные ИИ-серверы в мире

Решение Diamond Cooling® от Akash — это новый инновационный продукт в технологии охлаждения, который дополняет существующие технологии воздушного и жидкостного охлаждения

Запатентованная технология обеспечивает прирост стоимости до $ 1 млн на сервер

$300 млн получено на первоначальный заказ

Обеспечивает производительность без использования дроссельной заслонки, снижение температуры графического процессора до 10 °C (18 °F), до 100 % меньше мощности для охлаждения, до 22 % дополнительных FLOP/Вт при стандартных температурах окружающей среды центра обработки данных (~75 °F) и до 15 % увеличения пропускной способности токена при высоких температурах окружающей среды центра обработки данных (~120 °F)

Компания финансируется Khosla Ventures и Founders Fund

САН-ФРАНЦИСКО, 4 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Компания Akash Systems, Inc., пионер в области технологии Diamond Cooling®, сегодня объявила о запуске и доступности первых ИИ-серверов с алмазным охлаждением на базе графических процессоров AMD Instinct™ MI350X производства MiTAC Computing (3706.TW). Это знаменует собой первое коммерческое развертывание графического процессора AMD Instinct™ с Diamond Cooling® в центрах обработки данных ИИ. В этом году Akash планирует выпустить решения Diamond Cooling® для дополнительных графических процессоров AMD Instinct™, включая графический процессор AMD Instinct MI355X и будущие графические процессоры AMD Instinct.

AI Server with Diamond Cooling® Drives Peak GPU Performance

Алмаз обладает самой высокой теплопроводностью среди всех известных материалов, отводя тепло в 5 раз быстрее, чем медь — стандартный материал, используемый в отрасли для отвода тепла. Являясь новой инновацией в технологии охлаждения, решение Diamond Cooling® от Akash является дополнением к существующим технологиям воздушного и жидкостного охлаждения. Эта технология создана в космосе, где она в настоящее время работает в действующих спутниковых системах.

Благодаря прорывному снижению температуры до 10 °C (18 °F) как на графическом процессоре, так и на высокоскоростной памяти (HBM) операторы получают значительно больше вычислений при одних и тех же энергосистемах – повышение капитало- и энергоэффективности, эффективности использования энергии (PUE), плотности центра обработки данных и общей окупаемости инвестиций (ROI).

Производительность без использования дроссельной заслонки обеспечивает до 22 % более высокие FLOP на Ватт, что позволяет клиентам уплотнять вычисления и сразу же использовать дополнительную емкость в новых и существующих центрах обработки данных. Центр обработки данных теперь может работать, используя до 100 % меньше электроэнергии, предназначенной для охлаждения, и поддерживать высокую производительность до ~120 °F температуры окружающей среды в центре обработки данных из-за снижения температуры графического процессора. Кроме того, тесты Akash показали, что это может повысить пропускную способность до 15 %. За счет повышения производительности каждый сервер с алмазным охлаждением может дать прирост стоимости до $ 1 млн за четыре года по сравнению с серверами, не использующими решения с алмазным охлаждением.

«Спрос на ИИ быстро опережает инфраструктуру, которая его питает», — сказал д-р Феликс Эджекам (Felix Ejeckam), соучредитель и генеральный директор Akash Systems. «Запатентованное решение Akash преодолевает узкие места отведения тепла, чтобы с выгодой ускорить развертывание ИИ. Вместе с AMD и MiTAC мы привносим технологии и опыт мирового класса для создания основы, необходимой для масштабирования ИИ».

Новые серверы производятся и развертываются в партнерстве с MiTAC Computing, одним из лидеров в области ИИ, высокопроизводительных вычислений (HPC) и энергоэффективных серверных решений, и имеют полную гарантию в соответствии с существующими гарантиями AMD и производителя.

«Технология Diamond Cooling® от Akash Systems демонстрирует, как инновации могут повысить производительность и эффективность графических процессоров AMD Instinct™», — сказал Трэвис Карр (Travis Karr), вице-президент корпорации AMD по коммерческому и корпоративному ИИ. «Вместе с возможностями глобального развертывания MiTAC мы позволяем центрам обработки данных получить впечатляющую плотность вычислений и прорывную энергоэффективность».

«Благодаря нашим глобальным производственным мощностям и надежным инженерным возможностям ИИ-дома и гипермасштабируемые центры обработки данных по всему миру могут быстро развернуть эти сверхвысокопроизводительные энергоэффективные системы, чтобы увеличить их вычислительную мощность и получить решающее конкурентное преимущество», — сказал Рик Хванг (Rick Hwang), президент MiTAC Computing.

Это сотрудничество позволяет первым ИИ-серверам MiTAC с алмазным охлаждением от Akash, работающим на графических процессорах AMD Instinct™ серии MI350X, предоставлять преобразующие преимущества для требовательных приложений, используя технологию Diamond Cooling® для поддержания низких температур графического процессора, что помогает предотвратить тепловое дросселирование и может продлить срок службы оборудования.

Серверы MiTAC также оснащены двумя процессорами AMD EPYC™ 9005 5-го поколения, сетевыми картами AMD Pensando™ Pollara 400 AI и новейшим программным стеком AMD ROCm™, которые вместе обеспечивают пропускную способность и открытую программную экосистему, помогая центрам обработки данных ускорять рабочие нагрузки ИИ и устойчиво масштабироваться.

Для получения дополнительной информации об этом продукте посетите https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling.

О компании Akash Systems

Компания Akash Systems является пионером в области технологии Diamond Cooling® для ИИ-серверов и других теплоемких электронных сред. Впервые созданная и начавшая свою работу в партнерстве с НАСА для спутников, Akash Systems в настоящее время предоставляет свои запатентованные решения Diamond Cooling для графических процессоров, центральных процессоров и систем памяти, чтобы помочь решить проблемы с энергопотреблением и производительностью в быстро растущем сегменте центров обработки ИИ-данных в США и во всем мире. Akash финансируется ведущими венчурными инвесторами Khosla Ventures и Founders Fund. Более подробную информацию можно найти на сайте www.akashsystems.com.

О MiTAC Computing

MiTAC Computing Technology Corp., дочерняя компания MiTAC Holdings, специализируется на ИИ, HPC, облачных и периферийных вычислениях. MiTAC Computing использует строгие методологии для обеспечения бескомпромиссного качества — в базовых магистралях, системах, стойках и кластерных уровнях — достигая полной производительности и интеграции. Благодаря глобальному присутствию и комплексным возможностям — от НИОКР и производства до глобальной поддержки — MiTAC Computing предоставляет гибкие, индивидуальные платформы для гипермасштабируемых центров обработки данных, высокопроизводительных вычислений и приложений искусственного интеллекта. Подробнее на сайте www.mitaccomputing.com.

О компании AMD

AMD стимулирует инновации в области высокопроизводительных вычислений и ИИ-вычислений для решения самых важных мировых задач. Сегодня технология AMD обеспечивает миллиарды возможностей в облачной и ИИ-инфраструктуре, встроенных системах, ПК с ИИ и играх. Обладая широким портфелем ИИ-оптимизированных центральных процессоров, графических процессоров, сетевых возможностей и программного обеспечения, AMD предоставляет полный спектр решений для ИИ, которые обеспечивают производительность и масштабируемость, необходимые для новой эры интеллектуальных вычислений. Подробнее на сайте www.amd.com.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2924731/image.jpg