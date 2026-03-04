아카시 시스템즈, AMD Instinct™ MI350X GPU 및 MiTAC 컴퓨팅 기반 세계 최초 다이아몬드 냉각 AI 서버 발표

혁신적인 다이아몬드 냉각® 기술로 세계 최고 수준의 에너지 및 자본 효율 AI 서버 구현

아카시의 다이아몬드 냉각® 솔루션, 기존 공랭 및 수랭 기술에 추가 적용 가능한 새로운 냉각 기술 혁신

특허 기술로 서버당 최대 100만 달러의 추가 가치 창출

초기 출시 주문으로 3억 달러 수주

스로틀링 없는 성능 제공 , GPU 온도 최대 10°C(18°F) 감소 , 냉각 전력 최대 100% 절감 , 일반 데이터센터 온도 (~75°F) 에서 와트당 최대 22% 추가 FLOPs, 고온 데이터센터 환경 (~120°F) 에서 최대 15% 토큰 처리량 향상

코슬라벤처스 및 파운더스펀드의 투자 지원

샌프란시스코, 미국 2026년 3월 4일 /PRNewswire/ -- 다이아몬드 냉각®(Diamond Cooling®) 기술의 선도 기업인 아카시 시스템즈(Akash Systems, Inc.)가 3월 3일, AMD Instinct™ MI350X GPU를 탑재하고 MiTAC 컴퓨팅(MiTAC Computing, 3706.TW)이 제조한 세계 최초의 다이아몬드 냉각 AI 서버의 출시 및 가용성을 발표했다. 이는 AI 데이터센터에서 AMD Instinct™ GPU에 다이아몬드 냉각® 기술을 상업적으로 적용한 첫 사례다. 아카시는 올해 AMD Instinct MI355X GPU 및 향후 AMD Instinct GPU를 포함한 추가 시스템용 다이아몬드 냉각® 솔루션을 출시할 계획이다.

다이아몬드는 현재 알려진 물질 중 가장 높은 열전도율을 가지며, 업계 표준 열 관리 소재인 구리보다 5배 빠르게 열을 제거한다. 아카시의 다이아몬드 냉각® 솔루션은 기존 공랭 및 수랭 기술에 추가 및 보완적으로 적용되는 새로운 냉각 기술이다. 이 기술은 우주 환경에서 검증되어, 현재 실제 위성 시스템에 적용되어 운용 중이다.

AI Server with Diamond Cooling® Drives Peak GPU Performance

GPU 및 고대역폭 메모리(HBM) 모두에서 최대 10°C(18°F)의 획기적인 온도 감소를 구현함으로써, 운영자는 동일한 전력 시스템에서 더 많은 연산 성능을 확보할 수 있으며 이에 따라 자본 및 에너지 효율, 전력사용효율(PUE), 데이터센터 집적도, 전체 투자수익률(ROI)이 향상된다.

스로틀링 없는 성능은 와트당 최대 22% 더 높은 FLOPs를 제공해, 고객들이 신규 및 기존 데이터센터에서 추가 용량을 즉시 확보하고 컴퓨팅 밀도를 높일 수 있도록 한다. GPU 온도 감소로 인해 데이터센터는 냉각에 사용되는 전력을 최대 100%까지 줄일 수 있으며, 약 120°F의 주변 데이터센터 온도까지 높은 성능을 유지할 수 있다. 또한 아카시의 테스트 결과 이는 최대 15%의 처리량 개선을 확보할 수 있다. 이러한 성능 향상을 반영할 경우, 다이아몬드 냉각®을 적용한 서버는 미적용 서버 대비 4년간 서버당 최대 100만 달러의 추가 가치를 창출할 수 있다.

아카시 시스템즈의 공동 창립자 겸 최고경영자인 펠릭스 에젝캄 박사(Dr. Felix Ejeckam)는 "AI 수요는 이를 구동하는 인프라를 빠르게 앞지르고 있다"고 말했다. 이어 "아카시의 특허 솔루션은 열 병목 현상을 돌파해 AI 배치를 수익성 있게 가속화한다. AMD 및 MiTAC과 함께 AI 확장을 위한 기반을 구축할 세계적 수준의 기술과 전문성을 제공하고 있다"고 밝혔다.

신규 서버는 AI, 고성능 컴퓨팅(HPC), 에너지 효율 서버 솔루션 분야의 선도 기업인 MiTAC 컴퓨팅과의 협력을 통해 제조 및 배포되며, 기존 AMD 및 제조사 보증 조건이 그대로 적용된다.

AMD 상업 및 엔터프라이즈 AI 사업부의 트래비스 카(Travis Karr) 기업 부사장은 "아카시 시스템즈의 다이아몬드 냉각® 기술은 혁신이 어떻게 AMD Instinct™ GPU에서 새로운 성능과 효율을 구현할 수 있는지를 보여준다"고 말했다. 이어 "MiTAC의 글로벌 배포 역량과 결합해 데이터센터가 컴퓨팅 밀도와 에너지 효율에서 의미 있는 도약을 실현하도록 지원하고 있다"고 말했다.

MiTAC 컴퓨팅의 릭 황(Rick Hwang) 사장은 "당사의 글로벌 제조 역량과 강력한 엔지니어링 역량을 통해 전 세계 AI 기업 및 하이퍼스케일 데이터센터가 이러한 초고성능 및 효율적 시스템을 신속히 배포해 컴퓨팅 성능을 확대하고 경쟁 우위를 확보할 수 있다"고 밝혔다.

이번 협력을 통해 AMD Instinct™ MI350X 시리즈 GPU 기반의 아카시 다이아몬드 냉각 MiTAC AI 서버가 처음으로 출시되며, 다이아몬드 냉각® 기술을 통해 낮은 GPU 온도를 유지함으로써 열 스로틀링을 방지하고 하드웨어 수명 연장에 기여해 까다로운 응용 분야 전반에 걸쳐 혁신적인 이점을 제공한다.

MiTAC 서버는 5세대 AMD EPYC™ 9005 CPU 2개, AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC, 최신 AMD ROCm™ 소프트웨어 스택으로 구동되며, 이를 통해 처리량과 개방형 소프트웨어 생태계를 제공해 데이터센터의 AI 워크로드 가속 및 지속 가능한 확장을 지원한다.

제품에 대한 더 자세한 정보는 https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling을 방문해 확인할 수 있다.

아카시 시스템즈 소개

아카시 시스템즈는 AI 서버 및 열 집약적 전자 환경을 위한 다이아몬드 냉각® 기술의 선도 기업이다. NASA와의 협력을 통해 위성용으로 처음 개발 및 배포된 이후, 현재는 미국 및 전 세계 AI 데이터센터의 에너지 및 성능 과제를 해결하기 위해 GPU, CPU, 메모리 시스템용 독자적 다이아몬드 냉각 솔루션을 제공하고 있다. 코슬라벤처스(Khosla Ventures)와 파운더스펀드(Founders Fund)의 투자 지원을 받고 있다. 더 자세한 내용은 www.akashsystems.com에서 확인할 수 있다.

MiTAC 컴퓨팅 소개

MiTAC 홀딩스(MiTAC Holdings)의 자회사인 MiTAC 컴퓨팅 테크놀로지 코퍼레이션(MiTAC Computing Technology Corp.)는 AI, HPC, 클라우드 및 엣지 컴퓨팅 분야에 특화된 기업이다. 타협 없는 품질을 보장하기 위해 베어본, 시스템, 랙, 클러스터 수준 전반에 걸쳐 엄격한 방법론을 적용해 성능과 통합을 구현한다. 연구개발, 제조, 글로벌 지원에 이르는 엔드 투 엔드 역량과 전 세계적 입지를 기반으로 하이퍼스케일 데이터센터, HPC 및 AI 애플리케이션을 위한 맞춤형 플랫폼을 제공한다. 더 자세한 내용은 www.mitaccomputing.com에서 확인할 수 있다.

AMD 소개

AMD는 고성능 및 AI 컴퓨팅 분야에서 혁신을 주도하며 세계의 주요 과제를 해결하고 있다. AMD 기술은 클라우드 및 AI 인프라, 임베디드 시스템, AI PC, 게임 등 수십억 건의 경험을 지원한다. AI 최적화 CPU, GPU, 네트워킹, 소프트웨어 전반에 걸친 포트폴리오를 통해 새로운 지능형 컴퓨팅 시대에 필요한 성능과 확장성을 제공한다. 더 자세한 내용은 www.amd.com에서 확인할 수 있다.

