- Akash Systems anuncia los primeros servidores de IA refrigerados por diamante del mundo con AMD Instinct™ MI350X GPU y MiTAC Computing

La revolucionaria tecnología Diamond Cooling® crea los servidores de IA más eficientes en términos de energía y capital del mundo.

La solución Diamond Cooling® de Akash es una innovación en tecnología de refrigeración que se suma a las tecnologías existentes de refrigeración por aire y líquido.

La tecnología patentada proporciona hasta un millón de dólares en valor incremental por servidor.

Se recibieron 300 millones de dólares por el pedido inicial de lanzamiento.

Ofrece un rendimiento sin limitaciones, una reducción de la temperatura de la GPU de hasta 10 °C (18 °F), hasta un 100 % menos de consumo de energía para refrigeración, hasta un 22 % más de FLOP/vatio en temperaturas ambiente estándar de centros de datos (~75 °F) y una mejora de hasta un 15 % en el rendimiento de tokens en temperaturas ambiente altas de centros de datos (~120 °F).

La empresa cuenta con el respaldo de Khosla Ventures y Founders Fund.

SAN FRANCISCO, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Akash Systems, Inc., pionero en la tecnología Diamond Cooling®, anunció hoy el lanzamiento y la disponibilidad de los primeros servidores de IA con refrigeración Diamond, equipados con AMD Instinct™ MI350X GPUs y fabricados por MiTAC Computing (3706.TW). Esto marca la primera implementación comercial de Diamond Cooling® para AMD Instinct™ GPU en centros de datos de IA. Akash planea lanzar soluciones Diamond Cooling® para otros sistemas de AMD Instinct™ GPU este año, incluyendo la GPU AMD Instinct MI355X y futuras GPU AMD Instinct.

El diamante posee la conductividad térmica más alta de cualquier material conocido, eliminando el calor cinco veces más rápido que el cobre, el material estándar de la industria para la gestión del calor. Como innovación en tecnología de refrigeración, la solución Diamond Cooling® de Akash es aditiva y complementaria a las tecnologías existentes de refrigeración por aire y líquido. Esta tecnología está consolidada en el espacio exterior, donde actualmente opera en sistemas satelitales activos.

Con una revolucionaria reducción de temperatura de hasta 10 °C (18 °F) tanto en la GPU como en la memoria de alto ancho de banda (HBM), los operadores obtienen significativamente más computación con los mismos sistemas de energía, lo que mejora la eficiencia energética y de capital, la eficacia del uso de energía (PUE), la densidad del centro de datos y el retorno de la inversión (ROI) general.

El rendimiento sin limitación ofrece hasta un 22 % más de FLOP por vatio, lo que permite a los clientes densificar la computación y liberar inmediatamente capacidad adicional en centros de datos nuevos y existentes. Un centro de datos ahora podría operar con hasta un 100 % menos de energía dedicada a la refrigeración y mantener un alto rendimiento hasta una temperatura ambiente de ~48 °C, gracias a la reducción de temperatura de la GPU. Además, las pruebas de Akash han demostrado que esto podría generar una mejora del rendimiento de hasta un 15 %. Al aprovechar estas mejoras de rendimiento, cada servidor con refrigeración Diamond podría generar hasta un millón de dólares en valor incremental en cuatro años, en comparación con los servidores que no utilizan soluciones con Diamond Cooled.

"La demanda de IA está superando rápidamente la infraestructura que la impulsa", afirmó el Dr. Felix Ejeckam, cofundador y consejero delegado de Akash Systems. "La solución patentada de Akash supera el cuello de botella térmico para acelerar las implementaciones de IA de forma rentable. Junto con AMD y MiTAC, aportamos tecnología y experiencia de primer nivel para sentar las bases que la IA necesita para escalar".

Los nuevos servidores se fabrican e implementan en asociación con MiTAC Computing, líder en inteligencia artificial, computación de alto rendimiento (HPC) y soluciones de servidores energéticamente eficientes, y cuentan con garantía total según las garantías existentes de AMD y del fabricante.

"La tecnología Diamond Cooling® de Akash Systems demuestra cómo la innovación puede impulsar el rendimiento y la eficiencia de las GPU AMD Instinct™", afirmó Travis Karr, vicepresidente corporativo de IA comercial y empresarial de AMD. "Gracias a las capacidades de implementación global de MiTAC, estamos permitiendo que los centros de datos alcancen una densidad de cómputo impactante y una eficiencia energética revolucionaria".

"Gracias a nuestra capacidad de fabricación global y a nuestras sólidas capacidades de ingeniería, las empresas de IA y los centros de datos hiperescaladores de todo el mundo pueden implementar rápidamente estos sistemas de altísimo rendimiento y eficiencia energética para aumentar su potencia de cómputo y obtener una ventaja competitiva decisiva", afirmó Rick Hwang, presidente de MiTAC Computing.

Esta colaboración permite que los primeros servidores de IA Akash Diamond Cooled MiTAC, equipados con GPU AMD Instinct™ Serie MI350X, ofrezcan beneficios transformadores en aplicaciones exigentes mediante el uso de la tecnología Diamond Cooling® para mantener bajas las temperaturas de la GPU, lo que ayuda a prevenir la limitación térmica y puede prolongar la vida útil del hardware.

Los servidores MiTAC también cuentan con dos CPU AMD EPYC™ 9005 de 5ª generación, tarjetas de red de IA AMD Pensando™ Pollara 400 y la última pila de software AMD ROCm™. En conjunto, proporcionan el rendimiento y un ecosistema de software abierto, lo que ayuda a los centros de datos a acelerar las cargas de trabajo de IA y escalar de forma sostenible.

Para obtener más información sobre este producto, visite https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling.

Acerca de Akash Systems

Akash Systems es pionera en la tecnología Diamond Cooling® para servidores de IA y otros entornos electrónicos con alta demanda de calor. Desarrollada e implementada inicialmente en colaboración con la NASA para satélites, Akash Systems ahora ofrece sus soluciones patentadas Diamond Cooling para sistemas de GPU, CPU y memoria, con el fin de ayudar a abordar los desafíos energéticos y de rendimiento en el creciente sector de los centros de datos de IA en EE.UU. y a nivel mundial. Akash cuenta con el respaldo de los principales inversores de capital riesgo Khosla Ventures y Founders Fund. Más información en www.akashsystems.com.

Acerca de MiTAC Computing

MiTAC Computing Technology Corp., una filial de MiTAC Holdings, se especializa en IA, HPC, computación en la nube y edge computing. MiTAC Computing emplea metodologías rigurosas para garantizar una calidad absoluta en barebones, sistemas, racks y clústeres, logrando un rendimiento e integración óptimos. Con presencia mundial y capacidades integrales, desde I+D y fabricación hasta soporte global, MiTAC Computing ofrece plataformas ágiles y personalizadas para centros de datos de hiperescala, HPC y aplicaciones de IA. Más información en www.mitaccomputing.com.

Acerca de AMD

AMD impulsa la innovación en computación de alto rendimiento e IA para resolver los desafíos más importantes del mundo. Hoy, la tecnología de AMD impulsa miles de millones de experiencias en infraestructura de nube e IA, sistemas integrados, PC con IA y juegos. Con una amplia gama de CPU, GPU, redes y software optimizados para IA, AMD ofrece soluciones integrales de IA que proporcionan el rendimiento y la escalabilidad necesarios para una nueva era de computación inteligente. Más información en www.amd.com.

