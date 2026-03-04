Spoločnosť Akash Systems predstavuje prvé diamantom chladené servery s umelou inteligenciou na svete, grafickými procesormi AMD Instinct™ MI350X a výpočtovou technikou MiTAC
Mar 04, 2026, 15:12 ET
- Prelomová technológia Diamond Cooling® vytvára energeticky a kapitálovo najefektívnejšie servery s umelou inteligenciou na svete
- Riešenie Diamond Cooling® od Akash je nová inovácia v chladiacej technológii, ktorá je doplnkom k existujúcim technológiám chladenia vzduchom a kvapalinového chladenia.
- Patentovaná technológia zabezpečuje dodatočnú hodnotu vo výške až 1 milión dolárov na server
- V rámci počiatočnej objednávky na spustenie bolo prijatých 300 miliónov dolárov
- Poskytuje výkon bez obmedzenia škrtiacej klapky, zníženie teploty grafického procesora až o 10 °C (18 °F), potrebuje až o 100 % menej energie na chladenie, má až o 22 % viac FLOP/W pri štandardných okolitých teplotách dátového centra (~24 °C) a až o 15 % lepšiu priepustnosť tokenov pri vysokých okolitých teplotách dátového centra (~50 °C).
- Spoločnosť podporovaná Khosla Ventures a Founders Fund
SAN FRANCISCO, 4. marca 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Akash Systems, Inc., priekopník v technológii chladenia Diamond Cooling®, dnes oznámila uvedenie na trh a dostupnosť prvých serverov s umelou inteligenciou s diamantovým chladením, ktoré sú poháňané grafickými procesormi AMD Instinct™ MI350X a ktoré vyrába spoločnosť MiTAC Computing (3706.TW). Ide o prvé komerčné nasadenie chladenia technológiou Diamond Cooling® s grafickými procesormi AMD Instinct™ v dátových centrách s umelou inteligenciou. Spoločnosť Akash plánuje tento rok uviesť na trh riešenia Diamond Cooling® pre ďalšie systémy s grafickými procesormi AMD Instinct™ vrátane grafického procesora AMD Instinct MI355X a budúcich grafických procesorov AMD Instinct.
Diamant má najvyššiu tepelnú vodivosť zo všetkých známych materiálov a odvádza teplo 5-krát rýchlejšie ako meď, čo je štandardný materiál pre tepelný manažment v odvetví. Ako nová inovácia v chladiacej technológii je riešenie Diamond Cooling® od spoločnosti Akash dodatkom a doplnením existujúcich technológií chladenia vzduchom a kvapalinového chladenia. Táto technológia sa už využíva vo vesmíre, kde v súčasnosti funguje v aktívnych satelitných systémoch.
Vďaka prelomovému zníženiu teploty až o 10 °C (18 °F) na grafickej karte aj na pamäti s vysokou šírkou pásma (HBM) získavajú operátori výrazne viac výpočtového výkonu z rovnakých napájacích systémov – čím sa zlepšuje kapitálová a energetická účinnosť, efektívnosť využitia energie (PUE), hustota dátových centier a celková návratnosť investícií (ROI).
Výkon bez obmedzení poskytuje až o 22 percent vyššie FLOP na watt, čo zákazníkom umožňuje zhustiť výpočtový výkon a okamžite uvoľniť dodatočnú kapacitu v nových aj existujúcich dátových centrách. Vďaka zníženiu teploty grafického procesora by teraz dátové centrum mohlo fungovať s až o 100 % menšou spotrebou energie vynaloženou na chladenie a udržiavať vysoký výkon až do teploty okolia dátového centra ~120 °F. Testovanie od spoločnosti Akash tiež ukázalo, že by to mohlo viesť k zlepšeniu priepustnosti až o 15 percent. Vďaka týmto zvýšeným výkonnostným hodnotám by každý server s chladením Diamond Cooled mohol za štyri roky vygenerovať dodatočnú hodnotu až vo výške 1 milión dolárov v porovnaní so servermi, ktoré nepoužívajú riešenia s chladením Diamond Cooled.
„Dopyt po umelej inteligencii rýchlo prevyšuje infraštruktúru, ktorá ju poháňa," povedal Dr. Felix Ejeckam, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti Akash Systems. „Patentované riešenie spoločnosti Akash prekonáva tepelné obmedzenia, aby zrýchlilo nasadenie umelej inteligencie so ziskom. Spolu s procesorom AMD a technológiou MiTAC prinášame špičkové technológie a odborné znalosti na vybudovanie základov, ktoré umelá inteligencia potrebuje na škálovanie."
Nové servery sa vyrábajú a nasadzujú v spolupráci so spoločnosťou MiTAC Computing, lídrom v oblasti umelej inteligencie, vysokovýkonných výpočtov (HPC) a energeticky úsporných serverových riešení, a sú plne kryté v rámci existujúcich záruk AMD a výrobcu.
„Technológia chladenia Diamond Cooling® od spoločnosti Akash Systems ukazuje, ako inovácie dokážu odomknúť nový výkon a efektivitu grafických procesorov AMD Instinct™," povedal Travis Karr, viceprezident spoločnosti AMD pre komerčné a obchodné podnikanie v oblasti umelej inteligencie. „Spolu s globálnymi možnosťami nasadenia spoločnosti MiTAC umožňujeme dátovým centrám dosiahnuť výraznú výpočtovú hustotu a prelomovú energetickú účinnosť."
„Vďaka našej globálnej výrobnej kapacite a rozsiahlym inžinierskym spôsobilostiam môžu domy s umelou inteligenciou a hyperškálovacie dátové centrá na celom svete rýchlo nasadiť tieto ultravysokovýkonné a energeticky úsporné systémy, aby zvýšili svoj výpočtový výkon a získali rozhodujúcu konkurenčnú výhodu," povedal Rick Hwang, prezident spoločnosti MiTAC Computing.
Táto spolupráca umožňuje prvým serverom Akash Diamond Cooled MiTAC s umelou inteligenciou, ktoré sú poháňané grafickými procesormi AMD Instinct™ radu MI350X, prinášať transformačné výhody v náročných aplikáciách vďaka technológii Diamond Cooling®, ktorá pomáha udržiavať nízke teploty grafického procesora, vďaka čomu sa predchádza tepelnej regulácii výkonu a môže predĺžiť životnosť hardvéru.
Servery MiTAC sú tiež poháňané dvoma procesormi AMD EPYC™ 9005 5. generácie, sieťovými kartami AMD Pensando™ Pollara 400 s umelou inteligenciou a najnovším softvérovým balíkom AMD ROCm™, ktoré spolu poskytujú priepustnosť a otvorený softvérový ekosystém, čo pomáha dátovým centrám zrýchľovať pracovné zaťaženie s umelou inteligenciou a udržateľne škálovať.
Viac informácií o tomto produkte nájdete na stránke https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling.
O spoločnosti Akash Systems
Spoločnosť Akash Systems je priekopníkom v technológii Diamond Cooling® pre servery s umelou inteligenciou a iné elektronické prostredia s vysokou tepelnou náročnosťou. Spoločnosť Akash Systems, ktorá bola pôvodne vyvinutá a nasadená v spolupráci s NASA pre satelity, teraz poskytuje svoje vlastné riešenia Diamond Cooling pre grafické procesory, centrálne procesory a pamäťové systémy, aby pomohla riešiť energetické a výkonnostné výzvy v rýchlo rastúcom sektore dátových centier umelej inteligencie v USA a na celom svete. Akash je podporovaná poprednými investormi rizikového kapitálu Khosla Ventures a Founders Fund. Viac informácií nájdete na www.akashsystems.com.
O spoločnosti MiTAC Computing
Spoločnosť MiTAC Computing Technology Corp., dcérska spoločnosť MiTAC Holdings, sa špecializuje na umelú inteligenciu, vysokovýkonné výpočty (HPC), cloud a edge computing. Spoločnosť MiTAC Computing využíva prísne metodiky na zabezpečenie kvality bez kompromisov – na úrovni barebone systémov, rackov a klastrov – a tým dosahuje plný výkon a integráciu. Vďaka celosvetovej pôsobnosti a komplexným možnostiam – od výskumu, vývoja, výroby až po globálnu podporu – poskytuje spoločnosť MiTAC Computing agilné a prispôsobené platformy pre hyperscale dátové centrá, vysokovýkonné výpočty a aplikácie umelej inteligencie. Viac informácií nájdete na www.mitaccomputing.com.
O AMD
Technológia AMD je hnacou silou inovácií v oblasti vysokovýkonných výpočtov a výpočtov s využitím umelej inteligencie s cieľom riešiť najdôležitejšie svetové výzvy. AMD dnes poháňa miliardy zážitkov v cloudovej infraštruktúre aj infraštruktúre umelej inteligencie, vstavaných systémoch, počítačoch s umelou inteligenciou a hrách. Vďaka širokému portfóliu centrálnych procesorov, grafických procesorov, sieťových riešení a softvéru optimalizovaných pre umelú inteligenciu poskytuje technológia AMD kompletné riešenia umelej inteligencie, ktoré zabezpečujú výkon a škálovateľnosť potrebnú pre novú éru inteligentných výpočtov. Viac informácií nájdete na stránke www.amd.com.
