Firma Akash Systems przedstawia pierwsze na świecie serwery AI chłodzone diamentami z procesorami graficznymi AMD Instinct™ MI350X, we współpracy z MiTAC Computing

Przełomowa technologia Diamond Cooling® pozwala stworzyć najbardziej energooszczędne i ekonomiczne serwery AI na świecie.

Rozwiązanie Diamond Cooling® firmy Akash to nowa innowacja w dziedzinie technologii chłodzenia, która stanowi uzupełnienie istniejących technologii chłodzenia powietrzem i cieczą.

Opatentowana technologia zapewnia nawet 1 milion dolarów dodatkowej wartości na każdy serwer.

300 milionów dolarów wpłynęło w ramach zamówienia na pierwsze dostawy.

Zapewnia wydajność bez ograniczeń, obniżenie temperatury procesora graficznego nawet o 10°C (18°F), zmniejszenie zużycia energii na chłodzenie nawet o 100%, zwiększenie wydajności obliczeniowej nawet o 22% na wat w standardowych temperaturach otoczenia w centrach danych (~75°F) oraz poprawę przepustowości tokenów nawet o 15% w wysokich temperaturach otoczenia w centrach danych (~120°F).

Firma wspierana przez Khosla Ventures i Founders Fund.

SAN FRANCISCO, 4 marca 2026 r. /PRNewswire/ -- Akash Systems, Inc., pionier w dziedzinie technologii Diamond Cooling®, ogłosił dzisiaj wprowadzenie na rynek i dostępność pierwszych serwerów AI chłodzonych diamentami, wyposażonych w procesor graficzny AMD Instinct™ MI350X GPUs i wyprodukowanych przez MiTAC Computing (3706.TW). Jest to pierwsze komercyjne wdrożenie technologii Diamond Cooling® w procesorach graficznych AMD Instinct™ w centrach danych AI. Akash planuje w tym roku wprowadzić rozwiązania Diamond Cooling® dla dodatkowych systemów z procesorami graficznymi AMD Instinct™, w tym AMD Instinct MI355X i przyszłych procesorów graficznych AMD Instinct.

AI Server with Diamond Cooling® Drives Peak GPU Performance

Diament ma najwyższą przewodność cieplną spośród wszystkich znanych materiałów, odprowadzając ciepło 5 razy szybciej niż miedź, która jest standardowym materiałem stosowanym w branży do zarządzania ciepłem. Jako nowa innowacja w technologii chłodzenia, rozwiązanie Diamond Cooling® firmy Akash stanowi dodatek i uzupełnienie istniejących technologii chłodzenia powietrzem i cieczą. Technologia ta została sprawdzona w przestrzeni kosmicznej, gdzie obecnie jest stosowana w aktywnych systemach satelitarnych.

Dzięki przełomowej redukcji temperatury nawet o 10°C (18°F) zarówno w procesorze graficznym, jak i pamięci o wysokiej przepustowości (HBM), operatorzy uzyskują znacznie większą moc obliczeniową z tych samych systemów zasilania, poprawiając efektywność kapitałową i energetyczną, efektywność wykorzystania energii (PUE), gęstość centrum danych i ogólny zwrot z inwestycji (ROI).

Wydajność bez ograniczeń zapewnia nawet o 22% wyższą liczbę operacji FLOP na wat, co pozwala klientom zwiększyć gęstość obliczeniową i natychmiast odblokować dodatkową pojemność w nowych i istniejących centrach danych. Dzięki obniżeniu temperatury procesora graficznego centrum danych może teraz działać przy zużyciu energii na chłodzenie nawet o 100% mniejszym i utrzymywać wysoką wydajność nawet przy temperaturze otoczenia wynoszącej około 120°F. Ponadto testy przeprowadzone przez firmę Akash wykazały, że może to zapewnić nawet 15-procentową poprawę przepustowości. Dzięki tym wzrostom wydajności każdy serwer chłodzony diamentami może wygenerować nawet 1 milion dolarów dodatkowej wartości w ciągu czterech lat w porównaniu z serwerami, które nie korzystają z rozwiązań chłodzenia z wykorzystaniem diamentów.

„Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na sztuczną inteligencję przerasta możliwości infrastruktury, która ją zasila - powiedział dr Felix Ejeckam, współzałożyciel i dyrektor generalny Akash Systems. - Opatentowane rozwiązanie firmy Akash przełamuje barierę termiczną, przyspieszając wdrożenia sztucznej inteligencji i zapewniając rentowność. Wspólnie z firmami AMD i MiTAC dostarczamy światowej klasy technologię i wiedzę specjalistyczną, aby stworzyć podstawy niezbędne do skalowania sztucznej inteligencji".

Nowe serwery są produkowane i wdrażane we współpracy z firmą MiTAC Computing, liderem w dziedzinie sztucznej inteligencji, wysokowydajnych obliczeń (HPC) i energooszczędnych rozwiązań serwerowych, i są objęte pełną gwarancją AMD oraz producenta.

„Technologia Diamond Cooling® firmy Akash Systems pokazuje, jak innowacje mogą uwolnić nowy potencjał wydajności i efektywności procesorów graficznych AMD Instinct™ - powiedział Travis Karr, wiceprezes ds. komercyjnych i korporacyjnych rozwiązań AI w AMD. - W połączeniu z globalnymi możliwościami wdrożeniowymi firmy MiTAC umożliwiamy centrom danych osiągnięcie imponującej gęstości obliczeniowej i przełomowej efektywności energetycznej".

„Dzięki naszym globalnym zdolnościom produkcyjnym i potężnym możliwościom inżynieryjnym, centra danych AI i hiperskalowalne centra danych na całym świecie mogą szybko wdrożyć te ultrawydajne, energooszczędne systemy, aby zwiększyć swoją moc obliczeniową i uzyskać decydującą przewagę konkurencyjną" - powiedział Rick Hwang, prezes MiTAC Computing.

Dzięki tej współpracy pierwsze serwery Akash Diamond Cooled MiTAC AI, wyposażone w procesory graficzne AMD Instinct™ serii MI350X, zapewniają przełomowe korzyści w wymagających zastosowaniach dzięki technologii Diamond Cooling®, która pomaga utrzymać niską temperaturę procesorów graficznych, zapobiegając ograniczaniu wydajności z powodu przegrzania i wydłużając żywotność sprzętu.

Serwery MiTAC są również wyposażone w dwa procesory AMD EPYC™ 9005 piątej generacji, karty sieciowe AMD Pensando™ Pollara 400 AI oraz najnowszy stos oprogramowania AMD ROCm™, które razem zapewniają przepustowość i otwarty ekosystem oprogramowania, pomagając centrom danych przyspieszyć obciążenia AI i skalować się w sposób zrównoważony.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tego produktu, odwiedź stronę https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling.

Akash Systems

Firma Akash Systems jest pionierem w dziedzinie technologii Diamond Cooling® stosowanej w serwerach AI i innych środowiskach elektronicznych generujących duże ilości ciepła. Technologia ta została pierwotnie opracowana i wdrożona we współpracy z NASA dla satelitów. Obecnie firma Akash Systems dostarcza swoje autorskie rozwiązania Diamond Cooling dla układów GPU, CPU i pamięci, pomagając sprostać wyzwaniom związanym z energią i wydajnością w szybko rozwijającym się sektorze centrów danych AI w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Firmę Akash wspierają czołowi inwestorzy venture capital, Khosla Ventures i Founders Fund. Więcej informacji można znaleźć na stronie pod adresem www.akashsystems.com.

MiTAC Computing

MiTAC Computing Technology Corp., spółka zależna MiTAC Holdings, specjalizuje się w sztucznej inteligencji, obliczeniach HPC, chmurze i przetwarzaniu brzegowym. MiTAC Computing stosuje rygorystyczne metodologie, aby zapewnić bezkompromisową jakość - od komputerów typu barebone, przez systemy i szafy rackowe, po klastry - w pełni osiągając wydajność i integrację. Dzięki obecności na całym świecie i kompleksowym możliwościom - od badań i rozwoju oraz produkcji po globalne wsparcie - MiTAC Computing zapewnia elastyczne, dostosowane do potrzeb platformy dla hiperskalowalnych centrów danych, HPC i aplikacji AI. Więcej informacji można znaleźć na stronie pod adresem www.mitaccomputing.com.

AMD

AMD napędza innowacje związane z wysoką wydajnością i obliczeniami AI, dzięki którym świat może stawić czoła najważniejszym wyzwaniom. Obecnie technologia AMD wspiera miliardy doświadczeń w chmurze i infrastrukturze AI, systemach wbudowanych, komputerach AI i grach. Dzięki szerokiej gamie procesorów, kart graficznych, urządzeń sieciowych i oprogramowania zoptymalizowanych pod kątem AI, AMD dostarcza kompleksowe rozwiązania AI, które zapewniają wydajność i skalowalność niezbędną w nowej erze inteligentnych obliczeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie pod adresem www.amd.com.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2924731/image.jpg