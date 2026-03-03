Akash Systems představuje první AI servery na světě s diamantovým chlazením, procesory AMD Instinct™ MI350X a technologií od MiTAC Computing

Mar 03, 2026

  • Průlomová technologie diamantového chlazení Diamond Cooling® vytváří energeticky i kapitálově nejefektivnější AI servery na světě.
  • Řešení Diamond Cooling® společnosti Akash představuje novou inovaci v oblasti chlazení, která doplňuje stávající technologie vzduchového i kapalinového chlazení.
  • Patentovaná technologie přináší až 1 milion dolarů dodatečné hodnoty na jeden server.
  • Na počáteční zahajovací objednávku bylo přijato 300 milionů dolarů.
  • Zajišťuje výkon bez omezení, snížení teploty grafických procesorů až o 10 °C (18 °F), až o 100 % nižší spotřebu energie na chlazení, až o 22 % vyšší poměr FLOPs/Watt při standardních teplotách datových center (~75 °F) a až o 15 % vyšší propustnost tokenů při vysokých teplotách datových center (~120 °F).
  • Společnost je podporována fondy Khosla Ventures a Founders Fund.

SAN FRANCISCO, 4. března 2026 /PRNewswire/ -- Společnost Akash Systems, Inc., průkopník technologie Diamond Cooling®, dnes oznámila uvedení a dostupnost prvních AI serverů s diamantovým chlazením, které jsou vybavené grafickými procesory AMD Instinct™ MI350X. Vyrábí je společnost MiTAC Computing (3706.TW). Jde o první komerční nasazení technologie Diamond Cooling® s grafickými procesory AMD Instinct™ v AI datových centrech. Společnost Akash plánuje letos uvést na trh řešení Diamond Cooling® i pro další systémy s grafickými procesory AMD Instinct™, což se bude týkat i grafických procesorů AMD Instinct MI355X a budoucích grafických procesorů AMD Instinct.

AI Server with Diamond Cooling® Drives Peak GPU Performance
Diamant má nejvyšší tepelnou vodivost ze všech známých materiálů a odvádí teplo pětkrát rychleji než měď, která je standardním materiálem pro řízení tepla v tomto odvětví. Jakožto nová inovace v oblasti chlazení je řešení Diamond Cooling® od společnosti Akash doplňkové a kompatibilní se stávajícími technologiemi vzduchového i kapalinového chlazení. Tato technologie byla již ověřena ve vesmíru, kde aktuálně funguje v aktivních satelitních systémech.

Díky průlomovému snížení teploty až o 10 °C (18 °F) u grafických procesorů i vysokovýkonnostní paměti (HBM) získávají provozovatelé ze stejných energetických systémů výrazně více výpočetního výkonu, díky čemuž se zlepšuje kapitálová a energetická efektivita, účinnost využití energie (PUE), hustota datového centra a celková návratnost investic.

Výkon bez omezení přináší až o 22 % vyšší FLOPs na Watt, což zákazníkům umožňuje zvýšit hustotu výpočetních jednotek a okamžitě uvolnit dodatečnou kapacitu v nových i stávajících datových centrech. Díky snížení teploty grafických procesorů může datové centrum nyní fungovat s až o 100 % menší energií věnovanou chlazení a zároveň udržet vysoký výkon při okolní teplotě až ~120 °F. Testování společnosti Akash rovněž ukázalo, že toto řešení může zvýšit propustnost až o 15 %. Využitím těchto zisků z výkonu může každý server s diamantovým chlazením vygenerovat ve srovnání se servery bez řešení Diamond Cooling® až 1 milion dolarů dodatečné hodnoty během čtyř let.

„Poptávka po umělé inteligenci rychle převyšuje kapacity infrastruktury, která ji podporuje," uvedl Dr. Felix Ejeckam, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Akash Systems. „Patentované řešení společnosti Akash překonává tepelná omezení a umožňuje zrychlené nasazení AI s výnosem. Společně s firmami AMD a MiTAC přinášíme špičkové technologie a odborné znalosti, abychom vybudovali základ, který umělá inteligence potřebuje k dalšímu rozvoji."

Nové servery se vyrábějí a nasazují ve spolupráci se společností MiTAC Computing, lídrem v oblasti umělé inteligence, vysoce výkonných výpočetních systémů (HPC) a energeticky úsporných serverových řešení, a jsou plně kryty stávajícími zárukami firmy AMD a výrobce.

„Technologie Diamond Cooling® od společnosti Akash Systems ukazuje, jak inovace dokáží uvolnit nový výkon a efektivitu grafických procesorů AMD Instinct™," řekl Travis Karr, korporátní viceprezident pro komerční a podniková AI řešení ve společnosti AMD. „Díky globálním možnostem nasazení společnosti MiTAC umožňujeme datovým centrům dosáhnout působivé hustoty výpočetního výkonu a průlomové energetické efektivity."

„Díky naší globální výrobní kapacitě a silným inženýrským schopnostem mohou AI společnosti a hyperscalerová datová centra po celém světě rychle nasadit tyto vysoce výkonné a energeticky efektivní systémy, zvýšit svůj výpočetní výkon a získat rozhodující konkurenční výhodu," uvedl Rick Hwang, prezident společnosti MiTAC Computing.

Tato spolupráce umožňuje, aby první AI servery společnosti Akash a MiTAC s diamantovým chlazením a grafickými procesory AMD Instinct™ MI350X přinášely zásadní výhody napříč náročnými aplikacemi. Technologie Diamond Cooling® udržuje nízké teploty grafických procesorů, zabraňuje tepelnému omezení výkonu a dokáže prodloužit životnost hardwaru.

Servery MiTAC jsou rovněž vybaveny dvěma grafickými procesory 5. generace AMD EPYC™ 9005, síťovými kartami AMD Pensando™ Pollara 400 AI NIC a nejnovějším softwarovým balíčkem AMD ROCm™, které společně zajišťují potřebnou propustnost a otevřený softwarový ekosystém, což datovým centrům pomáhá urychlit AI pracovní zátěže a škálovat je udržitelně.

Více informací o produktu naleznete na stránce: https://www.mitaccomputing.com/en/products/G8825Z5_AMD_8-GPU_Server_Diamond_Cooling.  

O společnosti Akash Systems
Společnost Akash Systems je průkopníkem technologie Diamond Cooling® pro AI servery a další elektronická zařízení s vysokou tepelnou zátěží. Technologie byla poprvé vyvinuta a nasazena ve spolupráci s NASA pro satelity. Nyní Akash Systems poskytuje své řešení Diamond Cooling pro grafické procesory, centrální procesorové jednotky a paměťové systémy, aby pomohla vyřešit problémy s energií a výkonem v rychle rostoucím odvětví datových AI center v USA a na celém světě. Společnost podporují přední investoři rizikového kapitálu Khosla Ventures a Founders Fund. Další informace naleznete na stránce www.akashsystems.com.

O společnosti MiTAC Computing
Společnost MiTAC Computing Technology Corp., dceřiná společnost MiTAC Holdings, se specializuje na AI, výkonné výpočetní systémy, cloud a edge computing. MiTAC Computing používá přísné metodiky k zajištění nekompromisní kvality na úrovni barebones, systémů, racků i clusterů, čímž dosahuje požadovaného výkonu a integrace. Díky globální přítomnosti a komplexním schopnostem – od výzkumu a vývoje přes výrobu až po globální podporu – poskytuje společnost MiTAC Computing flexibilní a přizpůsobené platformy pro hyperscale datová centra, výkonné výpočetní systémy a aplikace umělé inteligence. Další informace naleznete na stránce: www.mitaccomputing.com

O společnosti AMD  
Společnost AMD je hnací silou inovací v oblasti vysoce výkonného a AI výpočetního výkonu, které pomáhají řešit nejdůležitější globální výzvy. Technologie AMD dnes podporuje miliardy zážitků v oblasti cloudové a AI infrastruktury, vestavěných systémů, AI počítačů a herních zařízeních. Díky širokému portfoliu centrálních procesorových jednotek, grafických procesorů, síťových řešení a softwaru optimalizovaného pro AI poskytuje společnost AMD kompletní AI řešení, která zajišťují výkon a škálovatelnost potřebnou pro novou éru inteligentního výpočetního výkonu. Více informací na naleznete stránce: www.amd.com.

